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«Крылья» опережают «Спартак» на 7 очков. Самарцы — один из фаворитов следующего сезона?

Обозреватель «СЭ» Вячеслав Короткин считает, что «Крылья Советов» являются одним из фаворитов следующего сезона в РПЛ
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Футболисты «Крыльев Советов».
Фото ФК «Крылья Советов»
Антон Зиньковский.
Фото ФК «Крылья Советов»
Игорь Осинькин и Сергей Корниленко.
Фото ФК «Крылья Советов»
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Обозреватель «СЭ» считает, что так и будет.

Мнение

Для начала — несколько фактов. «Крылья Советов» и сейчас уверенно идут в середине таблицы, а отставание от четвертого, последнего еврокубкового места, на котором располагается «Сочи», составляет не пропасть, а пять очков — 38 против 43. Уверенно побежденный в воскресенье самарцами (2:0) «Краснодар» набрал за 25 туров 39. А, например, традиционный российский гранд «Спартак» не только ниже волжан, 10-й, но и имеет в активе на 7 баллов меньше. Приличная разница, если сравнивать топ-клуб с дебютантом РПЛ.

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Но дело не только в этом. И не столько в симпатичной, заточенной на атаку игре. «Крылья» уникальны тем, что костяк составляют российские футболисты, причем почти все они — воспитанники одной школы, «Чертаново». Экс-директор «чертей» Николай Ларин уже давно, задолго до появления тенденции на отъезд легионеров, провозгласил курс: у нас выступают только граждане РФ, причем свои, прошедшие обучение в собственной академии.

Досрочная остановка сезона-2019/20 в ФНЛ из-за пандемии поставила крест на мечтах чертановцев сыграть таким составом в премьер-лиге. Но ее, по сути, возродила массовая миграция в Самару. Ведь на Волгу перебрались не только более десятка футболистов, но и главный тренер Игорь Осинькин, один из его ассистентов Михаил Семерня и даже врач Сергей Артамонов. По факту нынешние «Крылья» — родные «братья» «Чертанова» образца весны 2020-го.

Игорь Осинькин и Сергей Корниленко. Фото ФК "Крылья Советов"
Игорь Осинькин и Сергей Корниленко.
ФК «Крылья Советов»

Кажется, со своим подходом к комплектованию самарцы опередили время. Команда, поменяв название и прописку, минимум пять лет выступает в одном составе — с поправкой на минимальные изменения. И все время растет. Как коллектив в целом: победа в зоне «Запад» ПФЛ и путевка в ФНЛ в сезоне-2017/18; высокое пятое место в первом дивизионе год спустя; третья позиция с перспективой выхода в РПЛ в первенстве-2019/20; разгром соперников (101 очко и 7 отрыва от финишировавшего вторым «Оренбурга»!) и выход в финал Кубка России уже под брендом «Крылья Советов» в 2021-м; и, наконец, уверенное выступление на высшем уровне в нынешнем чемпионате. Так и отдельные игроки: хавбек Антон Зиньковский и нападающий Владислав Сарвели входят в число кандидатов в сборную России, в марте работали в команде Валерия Карпина на сборе в Новогорске; о 17-летней звездочке Сергее Пиняеве (в этом сезоне — 26 матчей в РПЛ и Кубке страны, 3 мяча и 2 голевых паса) знает любой молодежный скаут в Европе, парень давным-давно на карандаше у «МЮ» и других топ-клубов.

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Россияне летом будут на вес золота в любой команде. С одной стороны, в современных условиях обеспечение контрактов легионеров влетает всем в копеечку (читай — в евро), а содержание дорогостоящих иностранцев в ситуации без еврокубков — что не исключено — превращается в слишком затратное мероприятие. С другой — многие футболисты из-за рубежа испытывают давление на родине и могут покинуть РПЛ по собственному желанию. И вот в такой ситуации у «Крыльев» шикарный по нашим меркам подбор доморощенных ребят.

Антон Зиньковский. Фото ФК "Крылья Советов"
Антон Зиньковский.
ФК «Крылья Советов»

Показателен тот самый матч с «Краснодаром» — клубом, владелец которого Сергей Галицкий тоже мечтавший об одиннадцати воспитанниках в старте и, наверное, больше всех пострадавший от массового ухода легионеров. Встречу с «быками» у волжан с первых минут начали девять экс-чертановцев — Ломаев, Горшков, Солдатенков, Коваленко, Якуба, Зиньковский, Ежов, Сарвели, Глушенков, еще четверо — Пиняев, Витюгов, Соколов, Цыпченко — выходили на замены. Легионер играл один — голландец Бейл. У соперника примерно такое же положение вещей, сплошь россияне, многие из которых — выходцы из своей академии, плюс не считающийся иностранцем белорус Мартынович и нигериец Олусегун, недавно поднятый из «Краснодара-2». Итог — уверенная сухая победа Самары за счет голов Сарвели и Глушенкова.

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Именно эта игра стала, как мне кажется, зеркалом, где во многом отразился следующий чемпионат. Когда большинство клубов с высокой долей вероятности будут вынуждены сделать ставку на футболистов с паспортами РФ. И если «Крылья», с запасом взявшие три очка у одного из признанных фаворитов турнира (тоже, кстати, отнюдь не рухнувшего в пропасть после расставания со своим легионом), к такому готовы давно за счет своей стратегической линии, то большинство других членов РПЛ ждет перестройка в ходе короткой летней паузы между сезонами. Фактически на ходу.

Конечно, пока рано утверждать, что волжане бросят перчатку «Зениту» в борьбе за титул — питерцы выглядят оплотом стабильности в любой ситуации. Не до конца ясно, насколько ослабнут (и ослабнут ли вообще) другие претенденты на золото. Но то, что «Крылья» в премьер-лиге-2022/23 способны при условии сохранения нынешнего состава вклиниться в битву за медали, лично для меня очевидно.

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P. S. Одним из создателей современной самарской команды можно смело назвать уже упомянутого Ларина. Сейчас в отношении Николая идет судебное разбирательство по поводу финансовых нарушений, допущенных в бытность директором «Чертанова». В свое время я писал, что Кокорину и Мамаеву лучше искупать вину на футбольных полях с «нулевыми» контрактами, чем в ИТК. До сих пор уверен, что прав — так было бы лучше и для них самих, и для общества.

Не сомневаюсь, что в случае с Лариным наиболее адекватен похожий сценарий. Тем более сейчас государство взяло курс на послабления наказаний за экономические преступления. Поэтому если суд признает Николая виновным, то самое верное, по моему мнению, — назначить ему условный срок и отправить заниматься тем, что он умеет лучше всего и лучше почти всех. Искать, воспитывать и готовить для клубов РПЛ и ФНЛ молодую смену.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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ФК Крылья Советов (Самара)
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3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
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 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
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