Две главные звезды «Крыльев» доросли до сборной России. Чем Зиньковский и Сарвели привлекли Карпина

Тактический разбор «СЭ».

В число новичков сборной России на мартовском сборе вошли два игрока «Крыльев Советов». В прошлом сезоне Владислав Сарвели и Антон Зиньковский пылили в ФНЛ, а теперь зажигают в Самаре и доросли до вызова от Валерия Карпина: Зиньковский сыграл тайм в товарищеском матче с молодежкой (1:0), дебют Сарвели сорвался из-за повреждения.

В чем уникальность Сарвели и Зиньковского: какие задачи на поле, какие сильные стороны

«Крылья Советов» используют схему 3-5-2 с двумя форвардами. Сарвели исполняет роль нападающего в оттяжке. Его партнер, играющий на острие (чаще всего Глушенков), заточен на то, чтобы откликаться на движение Владислава по периметру штрафной, удерживать мяч в борьбе и находить пространство между защитниками. Сарвели классно чувствует момент забегания и отдает максимально неудобные пасы для перехвата.

Иногда нападающие меняются местами. В таком случае Глушенков отходит на фланг, а Сарвели сосредоточивается на работе в завершении. Владислав быстро разбирается в ситуациях, когда на ограниченном пространстве нужно принимать решение за пару секунд — пробить, оттолкнуть соперника от мяча, сыграть на грани офсайда.

Ниже — один из примеров. Сарвели принял передачу Зиньковского, развернулся и моментально отпасовал на Глушенкова, поддержав ритм забега.

Действия Владислава Сарвели в матче «Крылья Советов» — «Арсенал».

Действия Владислава Сарвели в матче «Крылья Советов» — «Арсенал».

Действия Владислава Сарвели в матче «Крылья Советов» — «Арсенал».

Действия Владислава Сарвели в матче «Крылья Советов» — «Арсенал».

Сарвели хорош и в игре на «втором этаже» — удачно выбирает позицию для прыжка, умело выдергивается из-за спин при кроссах с полуфлангов и эффективен в дриблинге. Надо отметить и высокую точность форварда на чужой половине поля (около 72%), которая обеспечивает самарцам дополнительное территориальное преимущество.

Зиньковский же играет роль левого вингера с большим функционалом глубинного плеймейкера. Антон часто встречается с мячом за спинами игроков группы атаки, технично выводит их на ударную позицию и старается задействовать всю ширину флангов для розыгрыша. Неудивительно, что именно он лучший в команде по xG, xGBuidup (xG всех атак, которые завершились ударом и в которых игрок принимал участие, но без учета паса под удар и самого удара) и по xGChain (xG всех атак, которые завершились ударом и в которых игрок принимал участие).

Зиньковский — один из лучших в Самаре и по созданным голевым моментам — 6 (больше только у Ежова). Логично, что периодически Антон занимает место «ложной девятки». Из-за своеобразного дриблинга на него вынуждены выдвигаться сразу два центрбека — это создает партнеру зоны сзади либо увеличивает риск фола. Такая ситуация произошла в матче с «Сочи». Получив пас от Игнатьева, Зиньковский прорвался в центральный «канал», на замахе сместился вглубь и нарвался на фол, приведший к пенальти.

Действия Антона Зиньковского в матче «Сочи» — «Крылья Советов».

Стоит отметить и дальние удары вингера. РПЛ — очень закрытая лига, и для любой команды важно иметь футболиста, способного одним выстрелом с 20-30 метров перевернуть игру. В этом сезоне Зиньковский забил оба гола ударами из-за штрафной.

При этом он обладает нестандартным игровым мышлением. Даже самый простой эпизод Антон может превратить во что-то необычное и очень опасное для соперника. Как с «Рубином», когда вингер, получив передачу в центральном «канале», пяткой отдал голевой пас на Сергеева, отрезав сразу всех соперников от мяча.

Действия Антона Зиньковского в матче «Рубин» — «Крылья Советов».

Действия Антона Зиньковского в матче «Рубин» — «Крылья Советов».

Действия Антона Зиньковского в матче «Рубин» — «Крылья Советов».

Лучше всего Зиньковский действует на открытом пространстве. Нельзя сказать, что Антон хорош только на чистых мячах, но его рывки более эффективны на большой дистанции. Для этого он подбирает соперника с плохим отбором и низкими прессинг-возможностями и уводит его на фланг, где обыгрывает один в один и получает шанс на кросс.

Благодаря кому форварды так прибавили? Респект Игорю Осинькину

Главный человек, благодаря которому «Крылья» зажигают в РПЛ, — Игорь Осинькин. Тренер делает ставку на игру на встречных курсах и открытый футбол и не хочет скатываться к низкому оборонительному блоку. Самарцы — седьмые в РПЛ по xG (27,71) и четвертые по созданным голевым ситуациям (39).

С обороной тоже порядок — «Крылья» пропустили всего 23 гола (меньше только у «Краснодара», «Урала» и ЦСКА). Важно, что в такой системе успешно развиваются молодые игроки: они не скованы серьезными рамками и максимально пользуются свободой, но одновременно ведут себя дисциплинированно и учатся подстраиваться под схему и стиль разных соперников.

«Мне очень нравится тот футбол, в который мы играем, — признавался Зиньковский. — Мы не обязательно летим в атаку, часто ждем шансов. Это современный футбол. Мы можем равняться на какие-то команды, но стараемся играть в свой футбол. Думаю, все заметили, как мы выходим в контратаки, какие моменты создаем».

Игорь Осинькин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сарвели тоже в восторге от стиля Осинькина: «Прежде всего у каждого есть понимание, что делать на поле. Игра идет через передачи вперед и взаимодействие, а не на отбой или на вынос. Плюс быстрый переход от обороны к атаке, к быстрым контратакам. Даже против ЦСКА и «Рубина» мы владели преимуществом, играли первым номером, причем неплохо. А когда оставались без мяча, не чувствовали себя обделенными. Ждали момента, чтобы провести быстрые атаки и контратаки: они нас кормят и приносят очки в большинстве случаев. Существует то, что уже наиграно и всем нам хорошо знакомо, какие-то «тройки», сбросы, пасы вперед. Это и есть созидание. Полезная импровизация на тех позициях, где она допустима, конечно, тоже приветствуется».

Преимущество Осинькина — опыт работы в детско-юношеском футболе. У самарцев много молодых футболистов, почти не имевших опыта на высшем уровне, поэтому фактор адаптации в коллективе крайне важен.

Несмотря на неудачи на старте сезона, Осинькин не отступил от своих принципов. От матча к матчу тренер доверял футболистам, придумывал для них новые роли и строил ни на кого не похожую дерзкую и смелую команду. Как итог — расцвет Зиньковского и Сарвели, которые до этого считались просто талантливыми и перспективными игроками, а теперь превратились в реальных звезд премьер-лиги и заслужили вызов в сборную России.