«Дом с маяком». «Динамо» провело экскурсию по «ВТБ Арене» для детей из хосписа

Московское «Динамо» провело экскурсию по «ВТБ Арене» для детей из хосписа

В день 99-летия футбольного клуба.

18 апреля на «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Л. Яшина для подопечных детского хосписа «Дом с маяком» состоялась экскурсия, демонстрирующая возможности и приспособленность комплекса для маломобильных групп населения.

Мероприятие проходило под эгидой «День «Динамо» и Банка ВТБ», организованного совместно с генеральным спонсором клуба Банком ВТБ и «ВТБ Ареной» и было приурочено к 99-летию футбольного клуба «Динамо»!

«Динамо» провело экскурсию для детей из хосписа. ФК «Динамо»

Для участников был разработан специальный тур, включающий посещение многофункциональной арены, футбольного поля, домашних раздевалок ХК и ФК «Динамо», скамейки запасных и пресс-зоны. В том числе во время экскурсии были продемонстрированы входные группы, трибуны и лифты, предназначенные для маломобильных людей.

Участники могли протестировать оснащение всех помещений и оценить качество конструкций.

«Динамо» провело экскурсию для детей из хосписа. ФК «Динамо»

В честь своего дня рождения футбольный клуб «Динамо» Москва подготовил специальные подарки и памятные сувениры для всех участников экскурсии.

В дальнейшем совместно с «ВТБ Ареной» планируется организовать по стадиону «Динамо» новые социальные экскурсии для детей и их родителей.