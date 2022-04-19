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«Дом с маяком». «Динамо» провело экскурсию по «ВТБ Арене» для детей из хосписа

Московское «Динамо» провело экскурсию по «ВТБ Арене» для детей из хосписа
Анатолий Курагин
Читать «СЭ» в
«Динамо» провело экскурсию для детей из хосписа.
Фото ФК «Динамо»
«Динамо» провело экскурсию для детей из хосписа.
Фото ФК «Динамо»
«Динамо» провело экскурсию для детей из хосписа.
Фото ФК «Динамо»
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В день 99-летия футбольного клуба.

18 апреля на «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Л. Яшина для подопечных детского хосписа «Дом с маяком» состоялась экскурсия, демонстрирующая возможности и приспособленность комплекса для маломобильных групп населения.

Мероприятие проходило под эгидой «День «Динамо» и Банка ВТБ», организованного совместно с генеральным спонсором клуба Банком ВТБ и «ВТБ Ареной» и было приурочено к 99-летию футбольного клуба «Динамо»!

«Динамо» провело экскурсию для детей из хосписа. Фото ФК «Динамо»
«Динамо» провело экскурсию для детей из хосписа.
ФК «Динамо»

Для участников был разработан специальный тур, включающий посещение многофункциональной арены, футбольного поля, домашних раздевалок ХК и ФК «Динамо», скамейки запасных и пресс-зоны. В том числе во время экскурсии были продемонстрированы входные группы, трибуны и лифты, предназначенные для маломобильных людей.

Участники могли протестировать оснащение всех помещений и оценить качество конструкций.

«Динамо» провело экскурсию для детей из хосписа. Фото ФК «Динамо»
«Динамо» провело экскурсию для детей из хосписа.
ФК «Динамо»

В честь своего дня рождения футбольный клуб «Динамо» Москва подготовил специальные подарки и памятные сувениры для всех участников экскурсии.

В дальнейшем совместно с «ВТБ Ареной» планируется организовать по стадиону «Динамо» новые социальные экскурсии для детей и их родителей.

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 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
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