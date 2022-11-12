«Его подбородок я запомню на всю жизнь...» В 1998 году подонок плеснул серной кислотой в лицо маленькой дочери Веретенникова

Дикая история из 90-х.

24 года назад в Волгограде было совершено покушение на трижды лучшего бомбардира чемпионата России Олега Веретенникова и его дочь.

29 октября 1998 года футболист решил погулять с двухлетней дочкой Таней. Держа девочку на руках, он направился через арку своего многоэтажного дома в сторону Волги. В этот момент из-за его спины выскочил мужчина. Неизвестный плеснул из бутылки в Веретенникова какую-то жидкость, как впоследствии выяснилось — серную кислоту. Олег попытался увернуться и закрыть собой ребенка, но кислота все-таки попала на лицо девочки и его руку. Нападавшему удалось скрыться.

Олег забежал с дочерью в бар, расположенный в этом же доме, смыл с лица девочки кислоту и вызвал скорую. Таню в сопровождении матери доставили в городской больничный комплекс. В беседе с корреспондентом «СЭ» Александром Мельниковым супруга футболиста Лариса сообщила тогда, что у дочери пострадало практически все лицо, за исключением лба. К счастью, ядовитая жидкость не попала в глаза. Медики сделали все возможное, чтобы нейтрализовать действие кислоты. Самому Олегу обожгло лишь кисть одной руки.

Сигнал на милицейский пульт о покушении на полузащитника «Ротора» поступил через 10 минут после случившегося. Сразу был включен план «Перехват», однако преступнику удалось скрыться. По каналам местного телевидения был показан фоторобот подонка, хотя опознать его представлялось весьма непростым делом, так как в момент нападения тот спрятал лицо под капюшоном и темными очками.

Правоохранительные органы стали отрабатывать несколько версий случившегося, основная из которых — нападение ошалевшего фаната «Ротора».

На следующий день после ЧП «Ротору» предстояло провести дома последний матч в сезоне — против «Торпедо».

В день игры на кассах стадиона были расклеены листовки с фотороботом предполагаемого преступника, а болельщики только и гадали о том, выйдет ли капитан «Ротора» на поле. Веретенников вместе с командой прибыл на стадион, но остался в запасе — впервые в сезоне. Сам он рвался в бой, но тренеры решили дать футболисту прийти в себя после пережитого.

Олег вышел на замену на 57-й минуте при счете 1:0 — стадион взорвался овацией. За две минуты до финального свистка Веретенников вышел один на один с вратарем «Торпедо», но переиграть его не смог. Тем не менее игрок «Ротора» в третий раз в карьере с 22 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата страны.

Олег Веретенников. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Впрочем, в те дни Олег едва ли радовался очередному личному достижению. Вскоре после завершения чемпионата он отправился в Израиль (остановился у своего бывшего одноклубника и друга Владимира Нидергауса) — показать дочь местным докторам. Полузащитник «Ротора» обратился за помощью к специалистам, применяющим для лечения таких травм особую мазь, разработанную местными фармакологами. По словам врачей, следы от ожогов на лице Тани должны были полностью исчезнуть через несколько месяцев.

— Мне самому грозила операция по пересадке кожи на руке, но профессор из частной клиники Тель-Авива успокоил меня — процесс заживления ожогов идет хорошо и надобность в операции отпала, тем более что она может повредить сухожилия, — рассказывал Веретенников «СЭ». — В Израиле, видимо, и климат благоприятствовал тому, что рана начала быстро затягиваться. А мазь, которую нам выписали, смягчает кожу и активизирует процесс восстановления. Профессор обнадежил, заявив, что через два-три месяца, когда нам с дочерью стоит еще раз показаться ему, следов от ожога может уже и не остаться. У меня сразу отлегло от сердца.

— Минувший год был, наверное, не лучшим в вашей карьере?

— Он оставил не самые приятные впечатления. В какой-то степени повторились события шестилетней давности, когда в середине сезона в Волгограде произошло нападение на меня. В общем, в бытовом плане год был для меня неудачным. А вот в спортивном отношении, считаю, провел его нормально.

— Потому что второй год подряд стали лучшим бомбардиром чемпионата России?

— Дело даже не в этом. Считаю, что и «Ротор» выступил достойно (команда Виктора Прокопенко заняла четвертое место. - Прим. «СЭ»). Если бы власти города и области проявляли настоящую заботу о команде, то у клуба не было бы тех проблем, которые нас преследовали на протяжении сезона. Из-за того, что не всегда удавалось полить футбольные поля, мы порой натирали ноги до кровяных мозолей. Нам приходилось летать на игры на чужом самолете, который клуб заказывал в Саратове. Каких сил стоила только одна лишь поездка в Ярославль — прилетели в Москву, а затем на автобусе добрались до места назначения лишь к четырем часам утра в день игры! Да и отношение волгоградских болельщиков к своей команде было удивительным. Даже в худшие для нас времена, когда, например, «Ротор» в первом российском чемпионате боролся за выживание в высшей лиге, на трибунах постоянно собиралось по 15-20 тысяч зрителей. В нынешнем сезоне приходилось играть при полупустых трибунах, что тоже, хоть и косвенно, влияло на нашу игру.

Олег Веретенников. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Как вам удается на протяжении шести сезонов постоянно быть в тройке лучших бомбардиров страны?

— Просто мне приходится действовать из глубины, и потому я имею больше оперативного простора. Если в прошлом сезоне чаще забивал дальними ударами или же замыкал прострельные передачи, то в минувшем чемпионате много забил после розыгрыша стандартов. Вообще я считаю, что меня оценивают только по голам и ни на что другое внимания не обращают. Но ведь я не чистый нападающий, с которого особый спрос за голы! От меня больше требуется голевых передач, и, кстати, по этому показателю я тоже среди лидеров чемпионата. Меня порой удивляет, когда говорят, что я провел сезон неровно. Думаю, что на протяжении уже трех-четырех лет играю на одном уровне. Да, случались у меня и средние матчи. Но не считаю, что хотя бы в одной встрече я отыграл безобразно.

В конце декабря 1998 года в издании «Коммерсант» появилась информация о ходе расследования «дела Веретенникова».

Сообщалось, что сотрудники УВД Волгоградской области нашли человека, который полтора месяца назад облил серной кислотой футболиста и его дочь. Однако привлечь подозреваемого к уголовной ответственности было непросто: он являлся гражданином другого государства.

Волгоградские оперативники провели поиски преступника, в частности, среди фанатов команд — соперниц «Ротора». Так, следователи просмотрели видеоматериалы, снятые во время матча «Спартака» с «Ротором», который состоялся в Волгограде перед нападением на Веретенникова (17 октября). Были внимательно изучены не только кассеты местной телестудии, но и любительские съемки, которые предоставили следствию возмущенные происшествием болельщики.

Олег Веретенников. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

В число подозреваемых попали человек двадцать спартаковских фанатов, которые агрессивно вели себя на трибунах. Кадры, где они были сняты крупным планом, предъявили для опознания Веретенникову. В присутствии понятых и следователя футболист сразу указал на преступника, который в момент нападения был в капюшоне и черных очках.

«Я опознал его по нижней части лица — скулам, подбородку, носу, — говорил потом Олег. — Верхнюю часть лица я не видел, а вот подбородок запомнил на всю жизнь».

Через некоторое время удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 22-летний студент кустанайского педагогического института. В октябре он приезжал в Волгоград к родственникам и, естественно, не упустил случая посетить матч любимой команды. «Спартак» тогда выиграл — на гол Веретенникова с пенальти подопечные Олега Романцева ответили точными ударами Титова и Писарева.

Студент, являющийся гражданином Казахстана, был недоступен для российского правосудия.

«В ближайшие дни мы планируем с помощью сотрудников казахской милиции задержать его, — сказали корреспонденту «Коммерсанта» в Волгоградском УВД. — В Казахстан уже вылетела опергруппа. А вопрос о выдаче подозреваемого будет решаться на уровне генпрокуратур обеих стран».

Но преступника так и не наказали...

— Мы всех поставили на уши, и милиция разыскала этого человека, хотя он скрывался в Казахстане. Но то ли привезли в Волгоград не того, то ли Веретенников его почему-то решил не узнавать... — рассказывал обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову бывший президент «Ротора» Владимир Горюнов.

Дочь бомбардира, как и предполагали израильские врачи, через несколько месяцев после случившегося пошла на поправку.