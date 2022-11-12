«Ростов» без Карпина победил «Крылья Советов»

«Ростов» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами в составе ростовской команды отметились Данил Глебов, Дмитрий Полоз с пенальти и Максим Осипенко. За самарский клуб единственный гол забил Владислав Шитов.

Отметим, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не находился на бровке в матче с «Крыльями» из-за перебора желтых карточек. Он следил за игрой из ложи.

После этого матча «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ (35 очков). «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке (20 очков).