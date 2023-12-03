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«Жест Бериши неспортивный, так быть не должно». Тренеры «Ахмата» и «Спартака» — о скандальном матче

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Фото ФК «Ахмат»
Пресс-конференция Мирослава Ромащенко и Владимира Слишковича после поражения красно-белых в Грозном.

В матче 17-го тура РПЛ «Ахмат» одержал победу над «Спартаком» — 2:1. Отдельно игра запомнилась провокационным празднованием Бернарда Бериши перед Гильермо Абаскалем и удалением последнего за толчок футболиста чужой команды.

По регламенту главный тренер «Спартака» не мог присутствовать на пресс-конференции. Вместо него на вопросы журналистов вместе с тренером «Ахмата» Мирославом Ромащенко ответил член штаба красно-белых Владимир Слишкович.

Слишкович: сделали замены, но не смогли перевернуть результат

— Какие у вас впечатления от матча?

— Прежде всего я должен поздравить «Ахмат» с заслуженной победой. Мы неплохо начали игру, у нас было хорошее владение, удавалось создавать моменты. Но так получилось, что в самый хороший отрезок матча пропустили контратаку. Тем не менее мы смогли быстро вернуться в игру, сравнять счет. В перерыве поговорили и решили, как можем действовать. Ребята были готовы. Но от нас последовала ошибка, которая дорого нам обошлась. Мы старались, сделали замены, но и они не смогли перевернуть этот результат. В итоге имеем такой счет, который, думаю, заслужен.

Гильермо Абаскаль. «Слово пацана». Абаскалю пора взрослеть

— Что случилось между Абаскалем и Беришей? Как вы увидели этот момент?

— Откровенно говоря, все детали эпизода не видел. Я лишь увидел, как Бериша бежал в сторону нашей скамейки. Было бы понятно, если он являлся бы автором гола, — эйфория. На мой взгляд, его жест совершенно неспортивный, так быть не должно. После этого все поднялись, было много народу — не видел, что происходило дальше. Потом случилась красная карточка.

— Показалось, что была стычка, когда команды уходили на перерыв.

— Когда прозвучал свисток на перерыв, пошел в раздевалку одним из первых, находился в тренерской. Не видел, что происходило.

Фото ФК «Ахмат»

Ромащенко: сказал игрокам, что так и рождаются новые команды

— Какие итоги встречи вы можете подвести?

— Хотелось бы поздравить наших болельщиков с долгожданной победой. Мы долго к этому шли. Спасибо, что поддерживали нас! Это большое подспорье для наших футболистов. Также хочу поблагодарить команду. Во-первых, за терпение, об этом мы и говорили до игры. С такой классной командой, как «Спартак», мы должны были терпеть, закрывать зоны. Что-то получалось лучше, что-то хуже, но удавалось держать тактическую дисциплину. Благодарю команду за характер. В раздевалке я сказал: «Иногда бывают такие матчи, когда нужно сыграть не очень привлекательно, но с характером. Именно так и рождаются новые команды». Если коротко, это очень важные три очка. Мы много работали. Только благодарность команде за то, что выжала из себя все.

— Что произошло в эпизоде с Беришей и Абаскалем?

— В этот момент я разворачивался к штабу, проходил мимо каждого, благодарил за гол. Увидел все, когда уже собралась куча-мала. Мне сложно сказать, нужно будет пересмотреть этот момент.

Нападающий &laquo;Ахмата&raquo; Светослав Ковачев в&nbsp;атаке в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» проиграл одной из худших команд лиги. Абаскаль повелся на провокацию и получил красную

— Не обсуждали эпизод в перерыве или после матча?

— Нет. В перерыве мы только обсудили моменты тактического характера. Такие вещи не обсуждали.

— Слишкович назвал это неспортивным поведением со стороны Бериши.

— Для начала мне нужно пересмотреть этот момент, сложно комментировать.

Футбол
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Мирослав Ромащенко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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Виктор Мелехин

Ростов

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 14 1 4
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