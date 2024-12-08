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Сегодня, 11:30

У «Краснодара» банальный спад или давние комплексы? Матч с «Локомотивом» станет показательным

«Краснодар» сыграет с «Локомотивом» в 18-м туре РПЛ 8 декабря
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Диего Коста и Лукас Оласа против Сергея Пиняева (в центре) в матче РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» (0:3). 1 сентября. Москва
Диего Коста и Лукас Оласа против Сергея Пиняева (в центре) в матче РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» (0:3). 1 сентября. Москва.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Для «быков» в заключительном перед зимней паузой туре решится многое.
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

Если искать параллели в европейском футболе, то «Краснодар» — это наш «Байер». Но не тот, что переписал в прошлом сезоне все рекорды бундеслиги, а прежний. Тот, что прозвали Неверкузеном. В истории «быков», конечно, не было потрясений уровня леверкузенских, когда «аспириновые» за несколько дней проиграли финалы Лиги чемпионов и Кубка Германии, а также в последнем туре упустили лежавший в кармане чемпионский титул. Но хватило и того, что было.

Два проигранных финала Кубка России, прошлый чемпионат... С поправкой на возраст «Краснодара» — более чем достаточно, чтобы говорить о комплексах, которые не позволяют дать результат, когда он нужен кровь из носу. Даже с учетом специфики весенней части прошлого сезона, когда черно-зеленые поменяли тренера на специалиста с принципиально иными подходом к построению игры и футбольной философией. С другой стороны, проблема с совершением подвигов по расписанию возникла еще до кадровой революции Сергея Галицкого.

&laquo;Спартак&raquo; разгромил &laquo;Краснодар&raquo; (3:0) в&nbsp;матче 17-го тура РПЛ в&nbsp;Краснодаре. «Спартак» отомстил «Краснодару» и прервал рекордную серию «быков»

Хотя, подвиги — слишком громкий эпитет. «Краснодар» элементарно не мог взять свое, когда чемпионский плод выглядел созревшим и оставалось только протянуть руку. Даже подарки от «Зенита» не принимались. Еще при Владимир Ивиче на ничью сине-бело-голубых со «Спартаком» южане ответили упущенной на 90-й минуте победой над «Рубином» (1:1). Уже с Мурадом Мусаевым, когда будущий чемпион не смог победить в Самаре, снова в концовке были потеряны два очка в гостях у «Локомотива» (1:1). Потом в очном споре с «Зенитом» 1:0 превратились в 1:2.

По сути, просчетом конкурента краснодарцы воспользовались, только обыграв «Балтику» после сенсационного домашнего проигрыша петербуржцев «Рубину». Но уже в следующем туре, когда «Зенит» уступил «Динамо», «быки» в Самаре были даже ближе к поражению, чем к итоговому разделу очков. А на ничью команды Сергея Семака в Воронеже и проигрыш питерцев ЦСКА пришлось две собственных неудачи — с «Ахматом» и «Спартаком».

То, что после этого «Краснодар» в заключительном туре оставил без титула вроде бы имевшее более высокую мотивацию «Динамо», лишь подтверждает: те проблемы «быков» были в большей степени ментальными, чем игровыми.

Виктор Са, Кевин Кастаньо и Жоау Батчи РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» (0:3). 1 сентября. Москв
Виктор Са, Кевин Кастаньо и Жоау Батчи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

И тут опять стоит вернуться к чемпионскому сезону «Байера», который показал, как можно завершить правление казавшегося вечным гегемона. Причем речь не о фантастическом сезоне без поражений, что за всю историю немецкого футбола не удавалось даже великим составам «Баварии». Дело в умении держать темп на дистанции и способности добиваться результата в самых сложных ситуациях. Восемь очков благодаря голам после 90-й минуты — это ведь не только про характер, но еще и про наличие проблем в игре, с которыми удавалось справляться зачастую вопреки происходившему на поле большую часть матча.

Лукас Вера и&nbsp;Кевин Ленини в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo; (2:2). 23&nbsp;ноября 2024 года. В РПЛ сменился лидер! «Краснодар» упустил победу над «Химками», получив пенальти на 90+4-й

Так «Байер» перестал быть Неверкузеном, и тот же путь должен пройти «Краснодар», чтобы в клубном музее наконец появился большой трофей. И следует признать, что ментальная трансформация «быков» в нынешнем сезоне идет полным ходом. После смазанного старта южане и их главный тренер прошли путь от тезисов «Мусаев — тупик для «Краснодара» до вполне себе леверкузенского первого круга без единого поражения. Таких «быков» мы не видели никогда.

В игровом плане — это идеальный баланс между здоровым прагматизмом и клубными принципами с ориентиром на атаку и зрелище. С точки зрения результатов — образец умения играть большие матчи. 2:1 с ЦСКА, 1:0 с «Динамо», 2:0 с «Зенитом» и по 3:0 в гостях у «Спартака» и «Локомотива» — это пятнадцать очков в пяти играх с командами из первой шестерки. Настоящий космос и подтверждение обоснованности амбиций. А потом что-то словно сломалось, ведь домашнему фиаско со «Спартаком» предшествовали ничья в Казани и упущенная на четвертой добавленной минуте победа в Химках (2:2).

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба
Джон Кордоба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что это было? Банальный спад с накопившейся физической усталостью, что видится одной из причин поражения от находящихся на пике формы красно-белых? Или возвращение старых комплексов, влияние которых удалось приглушить, но не получилось от них избавиться? Время для выводов еще не пришло, потому что впереди сборы и весенняя часть чемпионата, когда все может развернуться на 180 градусов и обратно. Но все же встреча с «Локомотивом» будет показательной.

Да, железнодорожники с их энергозатратным футболом сейчас выглядят опустошенными морально и физически. Только команда Михаила Галактионова уже не раз демонстрировала уникальное умение находить внутренние резервы в самых сложных ситуациях. «Локо» сейчас такой же раненый зверь, как и «Краснодар». По-спортивному злой и мотивированный. И от того, чем закончится схватка двух подуставших хищников, зависит не только настроение на отпуск, но и степень уверенности, с которой команды начнут весной решающую часть сезона.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

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Крылья Советов

 11 1 3
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