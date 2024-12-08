У «Краснодара» банальный спад или давние комплексы? Матч с «Локомотивом» станет показательным
Если искать параллели в европейском футболе, то «Краснодар» — это наш «Байер». Но не тот, что переписал в прошлом сезоне все рекорды бундеслиги, а прежний. Тот, что прозвали Неверкузеном. В истории «быков», конечно, не было потрясений уровня леверкузенских, когда «аспириновые» за несколько дней проиграли финалы Лиги чемпионов и Кубка Германии, а также в последнем туре упустили лежавший в кармане чемпионский титул. Но хватило и того, что было.
Два проигранных финала Кубка России, прошлый чемпионат... С поправкой на возраст «Краснодара» — более чем достаточно, чтобы говорить о комплексах, которые не позволяют дать результат, когда он нужен кровь из носу. Даже с учетом специфики весенней части прошлого сезона, когда черно-зеленые поменяли тренера на специалиста с принципиально иными подходом к построению игры и футбольной философией. С другой стороны, проблема с совершением подвигов по расписанию возникла еще до кадровой революции Сергея Галицкого.
Хотя, подвиги — слишком громкий эпитет. «Краснодар» элементарно не мог взять свое, когда чемпионский плод выглядел созревшим и оставалось только протянуть руку. Даже подарки от «Зенита» не принимались. Еще при Владимир Ивиче на ничью сине-бело-голубых со «Спартаком» южане ответили упущенной на 90-й минуте победой над «Рубином» (1:1). Уже с Мурадом Мусаевым, когда будущий чемпион не смог победить в Самаре, снова в концовке были потеряны два очка в гостях у «Локомотива» (1:1). Потом в очном споре с «Зенитом» 1:0 превратились в 1:2.
По сути, просчетом конкурента краснодарцы воспользовались, только обыграв «Балтику» после сенсационного домашнего проигрыша петербуржцев «Рубину». Но уже в следующем туре, когда «Зенит» уступил «Динамо», «быки» в Самаре были даже ближе к поражению, чем к итоговому разделу очков. А на ничью команды Сергея Семака в Воронеже и проигрыш питерцев ЦСКА пришлось две собственных неудачи — с «Ахматом» и «Спартаком».
То, что после этого «Краснодар» в заключительном туре оставил без титула вроде бы имевшее более высокую мотивацию «Динамо», лишь подтверждает: те проблемы «быков» были в большей степени ментальными, чем игровыми.
И тут опять стоит вернуться к чемпионскому сезону «Байера», который показал, как можно завершить правление казавшегося вечным гегемона. Причем речь не о фантастическом сезоне без поражений, что за всю историю немецкого футбола не удавалось даже великим составам «Баварии». Дело в умении держать темп на дистанции и способности добиваться результата в самых сложных ситуациях. Восемь очков благодаря голам после 90-й минуты — это ведь не только про характер, но еще и про наличие проблем в игре, с которыми удавалось справляться зачастую вопреки происходившему на поле большую часть матча.
Так «Байер» перестал быть Неверкузеном, и тот же путь должен пройти «Краснодар», чтобы в клубном музее наконец появился большой трофей. И следует признать, что ментальная трансформация «быков» в нынешнем сезоне идет полным ходом. После смазанного старта южане и их главный тренер прошли путь от тезисов «Мусаев — тупик для «Краснодара» до вполне себе леверкузенского первого круга без единого поражения. Таких «быков» мы не видели никогда.
В игровом плане — это идеальный баланс между здоровым прагматизмом и клубными принципами с ориентиром на атаку и зрелище. С точки зрения результатов — образец умения играть большие матчи. 2:1 с ЦСКА, 1:0 с «Динамо», 2:0 с «Зенитом» и по 3:0 в гостях у «Спартака» и «Локомотива» — это пятнадцать очков в пяти играх с командами из первой шестерки. Настоящий космос и подтверждение обоснованности амбиций. А потом что-то словно сломалось, ведь домашнему фиаско со «Спартаком» предшествовали ничья в Казани и упущенная на четвертой добавленной минуте победа в Химках (2:2).
Что это было? Банальный спад с накопившейся физической усталостью, что видится одной из причин поражения от находящихся на пике формы красно-белых? Или возвращение старых комплексов, влияние которых удалось приглушить, но не получилось от них избавиться? Время для выводов еще не пришло, потому что впереди сборы и весенняя часть чемпионата, когда все может развернуться на 180 градусов и обратно. Но все же встреча с «Локомотивом» будет показательной.
Да, железнодорожники с их энергозатратным футболом сейчас выглядят опустошенными морально и физически. Только команда Михаила Галактионова уже не раз демонстрировала уникальное умение находить внутренние резервы в самых сложных ситуациях. «Локо» сейчас такой же раненый зверь, как и «Краснодар». По-спортивному злой и мотивированный. И от того, чем закончится схватка двух подуставших хищников, зависит не только настроение на отпуск, но и степень уверенности, с которой команды начнут весной решающую часть сезона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|1 : 2
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|2 : 3
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3