У «Краснодара» банальный спад или давние комплексы? Матч с «Локомотивом» станет показательным

Для «быков» в заключительном перед зимней паузой туре решится многое.

Если искать параллели в европейском футболе, то «Краснодар» — это наш «Байер». Но не тот, что переписал в прошлом сезоне все рекорды бундеслиги, а прежний. Тот, что прозвали Неверкузеном. В истории «быков», конечно, не было потрясений уровня леверкузенских, когда «аспириновые» за несколько дней проиграли финалы Лиги чемпионов и Кубка Германии, а также в последнем туре упустили лежавший в кармане чемпионский титул. Но хватило и того, что было.

Два проигранных финала Кубка России, прошлый чемпионат... С поправкой на возраст «Краснодара» — более чем достаточно, чтобы говорить о комплексах, которые не позволяют дать результат, когда он нужен кровь из носу. Даже с учетом специфики весенней части прошлого сезона, когда черно-зеленые поменяли тренера на специалиста с принципиально иными подходом к построению игры и футбольной философией. С другой стороны, проблема с совершением подвигов по расписанию возникла еще до кадровой революции Сергея Галицкого.

Хотя, подвиги — слишком громкий эпитет. «Краснодар» элементарно не мог взять свое, когда чемпионский плод выглядел созревшим и оставалось только протянуть руку. Даже подарки от «Зенита» не принимались. Еще при Владимир Ивиче на ничью сине-бело-голубых со «Спартаком» южане ответили упущенной на 90-й минуте победой над «Рубином» (1:1). Уже с Мурадом Мусаевым, когда будущий чемпион не смог победить в Самаре, снова в концовке были потеряны два очка в гостях у «Локомотива» (1:1). Потом в очном споре с «Зенитом» 1:0 превратились в 1:2.

По сути, просчетом конкурента краснодарцы воспользовались, только обыграв «Балтику» после сенсационного домашнего проигрыша петербуржцев «Рубину». Но уже в следующем туре, когда «Зенит» уступил «Динамо», «быки» в Самаре были даже ближе к поражению, чем к итоговому разделу очков. А на ничью команды Сергея Семака в Воронеже и проигрыш питерцев ЦСКА пришлось две собственных неудачи — с «Ахматом» и «Спартаком».

То, что после этого «Краснодар» в заключительном туре оставил без титула вроде бы имевшее более высокую мотивацию «Динамо», лишь подтверждает: те проблемы «быков» были в большей степени ментальными, чем игровыми.

Виктор Са, Кевин Кастаньо и Жоау Батчи. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

И тут опять стоит вернуться к чемпионскому сезону «Байера», который показал, как можно завершить правление казавшегося вечным гегемона. Причем речь не о фантастическом сезоне без поражений, что за всю историю немецкого футбола не удавалось даже великим составам «Баварии». Дело в умении держать темп на дистанции и способности добиваться результата в самых сложных ситуациях. Восемь очков благодаря голам после 90-й минуты — это ведь не только про характер, но еще и про наличие проблем в игре, с которыми удавалось справляться зачастую вопреки происходившему на поле большую часть матча.

Так «Байер» перестал быть Неверкузеном, и тот же путь должен пройти «Краснодар», чтобы в клубном музее наконец появился большой трофей. И следует признать, что ментальная трансформация «быков» в нынешнем сезоне идет полным ходом. После смазанного старта южане и их главный тренер прошли путь от тезисов «Мусаев — тупик для «Краснодара» до вполне себе леверкузенского первого круга без единого поражения. Таких «быков» мы не видели никогда.

В игровом плане — это идеальный баланс между здоровым прагматизмом и клубными принципами с ориентиром на атаку и зрелище. С точки зрения результатов — образец умения играть большие матчи. 2:1 с ЦСКА, 1:0 с «Динамо», 2:0 с «Зенитом» и по 3:0 в гостях у «Спартака» и «Локомотива» — это пятнадцать очков в пяти играх с командами из первой шестерки. Настоящий космос и подтверждение обоснованности амбиций. А потом что-то словно сломалось, ведь домашнему фиаско со «Спартаком» предшествовали ничья в Казани и упущенная на четвертой добавленной минуте победа в Химках (2:2).

Джон Кордоба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что это было? Банальный спад с накопившейся физической усталостью, что видится одной из причин поражения от находящихся на пике формы красно-белых? Или возвращение старых комплексов, влияние которых удалось приглушить, но не получилось от них избавиться? Время для выводов еще не пришло, потому что впереди сборы и весенняя часть чемпионата, когда все может развернуться на 180 градусов и обратно. Но все же встреча с «Локомотивом» будет показательной.