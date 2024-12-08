Обозреватель «СЭ» — о главных событиях первого дня последнего тура РПЛ перед паузой.

Ноль очков «Зенита» дома с «Крыльями» и «Акроном» — фантасмагория. Но тем лучше для интриги!

Домашний проигрыш «Зенита» «Акрону», честно говоря, поразил. И предыдущее поражение дома от «Крыльев», и неудачная до сих пор игра новичка РПЛ из Тольятти почти во всех встречах с фаворитами, ноль побед с ними — ну все говорило, что будет разгром.

Я видел ровно одну причину из ста, по которой это может не произойти, — «фактор Дзюбы», о чем написал в анонсе. Он сработал — Артем забил победный мяч, за что ему, безусловно, респект. Даже в этом возрасте Дзюба, при всем неоднозначном к нему отношении, — игрок для больших матчей.

Не сомневаюсь и в том, что Дзюба сказал свое слово не только этим ударом. Недаром центральный защитник «Акрона» Марат Бокоев подчеркнул, что Артем провел кучу игр топ-накала и делился своим опытом и мотивацией с партнерами в перерыве. В какой-то мере это наверняка помогло. Помогло, потому что «Акрон» показал в течение всего матча феноменальную самоотдачу, переходящую в самопожертвование. Благодаря этому в его ворота не влетало даже то, что, казалось, неминуемо влетит. Количество заблокированных акроновцами ударов визуально было сумасшедшим.

«Акрон» выиграл, конечно, и благодаря Александру Васютину — еще одному «реваншисту», сыгравшему абсолютно безошибочно и многое потащившему. А его броски мяча рукой на чужую половину поля — отдельное впечатление. Тут вспоминается и то, что кубковая ничья этих команд также была достигнута при Васютине в воротах. Похоже, если бы в каждом матче соперником «Акрона» был «Зенит», то петербуржец был бы основным голкипером сборной.

И все же интересно понять, что именно извлекли тольяттинцы из серии предыдущих поражений от топ-клубов. Почему именно на этот раз гнулись, гнулись, но не сломались? И даже не сыграли вничью, а победили? Не с обычным капитаном Константином Савичевым, а с Дзюбой, впервые надевшим капитанскую повязку. То, что ключевой фигурой в игре команды все больше становится центральный полузащитник Лончар, очевидно. То, что новички лиги научились здорово играть с равными себе и теми, кто ниже в таблице, — еще очевиднее. Но победа над «Зенитом» — это, хотелось бы надеяться, не просто отдельно взятое событие для недолгой пока истории частного клуба, а новая веха в ее развитии.

Вопросов много и с другой стороны — о том, что происходит с чемпионом. В составе ли «Зенита» дело? И в чем именно? У меня есть ощущение, что последние проблемы петербуржцев начались после перевода в запас Лусиано Гонду — одного из лучших футболистов команды. Он не заслуживал такого отношения, но Сергей Семак, который обычно не чинит то, что работает, решил сделать попытку все-таки как-то внедрить в состав Александра Соболева, инициатором приобретения которого, насколько знаю, он и был.

В результате Соболев пока вообще не помог (0+0 — удивительные цифры для центрального нападающего, имевшего не так уж мало игрового времени), а Гонду выходит на замену и тоже прежней пользы не приносит. Вчера на поле с первых минут не было ни одного, ни другого, оба вышли во втором тайме. За исключением Лусиано, стартовый состав хозяев выглядел оптимальным. Но и это не помогло. А уж, допустим, появление в перерыве Ильзата Ахметова — тем более.

Лусиано Гонду. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» сыграл как минимум первый тайм так, будто матча с «Крыльями» не было

«Зенит» начал матч так, будто не было «Крыльев». Снова недорабатывал в обороне, снова пропустил. И по первому тайму совершенно не ощущалось, что извлек уроки. Сравняли — и снова пропустили. Что это все значит? Неужели Сергей Семак совсем не контролирует ситуацию? После прошлого матча там клочки должны были лететь по закоулочкам.

После перерыва случились две быстрые карточки Данилину, и когда человека удаляют за 40 минут до конца, то фаворит обязан это использовать. С «Оренбургом» в аналогичной ситуации Александр Ерохин забил только на последней добавленной, здесь — нет. Вернее, «Зенит» забил даже дважды — но ни разу рефери Владимир Москалев и ВАР не засчитали.

По отмененным голам — факт рук в обоих случаях был, но по фазам игры, когда они случились, видел разные мнения. Меня сильно удивляет, когда отставленную руку Нино, через пару касаний мяча после которой был забит гол, кто-то не считает голевой фазой. А какой еще? Скорее в этом плане удивительна отмена первого мяча — столько времени прошло после касания Андрея Мостового. Но там, как я понимаю, дело в умышленности игры рукой.

В целом по этим трактовкам черт ногу сломит. Странно, когда даже у профессиональных арбитров расходятся мнения, причем, как понимаю, по обоим эпизодам. Не думаю, что судейская бригада будет как-то наказана. Проблема мне видится в размытости критериев.

Но будет смешно и нелепо, если «Зенит», в двух последних турах набравший дома ноль очков с «Крыльями» и «Акроном», начнет кивать на судейство, подаст жалобу и т. д. О себе и своей игре надо думать. О своей вальяжности в оборонительных действиях, например. О людях вроде Клаудиньо, все больше превращающегося в предмет мебели — правда, активно машущий руками, но не более того. И о людях вроде Соболева — зачем надо было брать таких в команду. И не повлияло ли это на все, что мы видим.

При этом есть вероятность, что даже при таких раскладах питерцы уйдут на перерыв лидерами — если «Краснодар» проиграет «Локомотиву». В случае ничьей будет равенство очков и лидерство «быков» по личной встрече. Но это будет чисто символически. У «Локо» тоже повышается мотивация, поскольку при победе он будет в двух очках от первого места — вровень со «Спартаком».

Так или иначе, ни при каких воскресных раскладах чье-либо преимущество над конкурентами не будет превышать двух очков — это если выиграет «Краснодар». Если ничья, у него с «Зенитом» будет поровну, у «Спартака» — на два меньше. Если «Локо» — «Зенит» первый, «Краснодар» отстает на очко, «Спартак» и «Локо» — на два.

В общем, в любом случае вся золотая интрига переносится на весну. И это отлично. Было бы гораздо скучнее, опережай «Зенит» ближайшего конкурента очка на четыре, и, учитывая победный опыт петербуржцев, с чемпионством почти все было бы ясно. А теперь за главный трофей придется еще побиться.

Живи моментом, болельщик «Спартака»! Тихо наслаждайся и не думай ни о прошлом, ни о будущем

Писать после 3:0, что «Спартак» нравился всю игру, легко. Но это действительно так. Красно-белые знали, чего хотели, было правильно настроены. Сразу отбирали при потере. Они не вышли закидывать Нижний шапками и не ушли заранее в отпуск.

Просто соперник — совсем другого типа, чем «Локомотив» и «Краснодар», да и «Акрон» тоже. Целиком и полностью (до перерыва) нацеленный на то, чтобы не давать пространства. Вообще не думавший об атаке.

Еще пару месяцев назад все говорили о том, что «Спартак», как и при Гильермо Абаскале, не умеет играть в позиционной атаке, что он может быть эффективен только на пространстве. Но знаете, что, по мне, в первую очередь делает команду умеющей атаковать позиционно, при условии, что у ее игроков группы атаки достаточно высокий уровень мастерства? Сыгранность. А с ней у красно-белых сейчас проблем нет. После 0:3 от «Краснодара» они все время играют плюс-минус одним составом. Если нет травм, опция одна — Кристофер Мартинс или Даниил Пруцев. Лучше бы, конечно, две-три. Костяк четко определен, все друг друга понимают.

Понимали и в первом тайме. И действовали правильно — просто соперник располагался очень низко, и додавить его не могли. Плюс в тот момент не поймал еще свою игру Манфред Угальде — то, что обрабатывал в Краснодаре от Алексиса Дуарте, теперь принять не мог. Но при уходе на перерыв при 0:0 не было ощущения тупика. Вообще. Как раз возникало чувство, что дожмут.

Нижний помог сам. С первых минут второго тайма решил сыграть повыше, посодержательнее, выражаясь языком Курбана Бердыева, «расширил себе право на риск».

И получил благодаря появившемуся у хозяев воздуху три гола за 11 минут, поскольку этот «Спартак», забив один, не останавливается.

Прекрасен был Маркиньос, заслуженно признанный лучшим игроком. В первом тайме он предстал осьминогом — теряя мяч, несколько раз словно обвивал соперника щупальцем и сразу возвращал владение. И легкость в ногах у протеже Станковича по «Ференцварошу» видна была еще до перерыва — один на один на фланге обыгрывал железно. А во втором тайме пришли и результативные действия — два голевых паса и один предголевой. А как он ускользнул от бросившегося в подкат Максима Шнапцева перед первым голом, как идеально разобрался с пасом точно в ногу сыгравшего на опережение Тео Бонгонды!

И смещение с фланга в центр с последующей передачей перед голом Угальде у него было отличное. В третьем случае результативный пас вышел скорее технический, там главное — исполнение Эсекьеля Барко, у которого уже, на всякий случай, восемь голов. Столько же, сколько у Джона Кордобы. А у Угальде — пятнадцать!

Никита Медведев и Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Шестая победа подряд. Четвертый разгром кряду. 11-й «сухарь» Максименко

Шестая победа подряд — столько было в последний раз в чемпионском сезоне при Массимо Каррере. Четвертый разгром кряду — 4:0, 5:2, 3:0, 3:0, что тоже впечатляет. 11 (!) «сухарей» Александра Максименко, что подчеркивает: дело не только (а может, и не столько) в атаке, а в балансе.

Каким «Спартак» вернется весной — при отсутствии опыта зимних сборов у Станковича, — предсказать невозможно. Команда сыграет в зимнем Кубке РПЛ, и я еще со времен Кононова небольшой сторонник выступления на таких турнирах. Лучше там быть в середине цикла подготовки и не показать ничего, зато превратиться из полуфабрикатов в готовый продукт к возобновлению сезона. Но ведь требовать, кричать, паниковать, если что-то не так, общественность начнет уже во время предсезонного турнира!

Поэтому у меня предложение ко всем, кто неравнодушен к красно-белым. Давайте оставим на ВСЕ межсезонье команду (не клуб!) в покое. Эти люди доказали, что превратились в команду, а тренер — что оказался способен их в нее превратить. Да, пока это касается только основы, а нужна конкуренция скамейки. Создать ее, разбудить лавку — главное «домашнее задание» Деяна на зиму.

И еще пара остужающих объяснимую эйфорию замечаний. Лучший отрезок за последние лет десять, а то и больше, был во второй половине осени при Каррере, но не в чемпионском, а в постчемпионском сезоне — когда в схожем ключе с тем, что сейчас, вынесли «Зенит», «Севилью» и ЦСКА. Правда, туда вписались и 0:7 от «Ливерпуля», но сейчас так проигрывать просто некому. Хотя в целом отрезок был просто супер. А потом случилась весна 2018-го. Весна-фиаско, весна-скандал.

И еще была прекрасная первая часть первого сезона при Абаскале. Тоже эйфория, тоже всколыхнувшаяся вера, тоже возведение тренера на пьедестал — причем не только болельщиками, но и руководством клуба, давшим ему гораздо больше полномочий, чем молодой специалист мог переварить. И с весны началось падение, которое при Гильермо уже не остановилось.

Поэтому — ша! Прочь хвалебные песнопения и особенно сладкие прогнозы! Плавали, знаем. Лучше просто тихо наслаждаться, возможно, лучшим фрагментом в новейшей истории «Спартака» и не строить никаких далекоидущих планов. Жить моментом. Он — прекрасен. Как были прекрасны припорошенные снегом фигуры братьев Старостиных за воротами после финального свистка.

Казалось, они улыбались.