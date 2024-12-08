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Сегодня, 11:00

«Спартак» великолепен! Зачем Угальде уезжать? Он кайфует от игры красно-белых». Титов — о конкуренции с «Зенитом»

Егор Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Футболисты «Спартака» Кристофер Мартинс и Манфред Угальде празднуют гол в матче РПЛ с «Пари НН» (3:0). 8 декабря. Москва.
Футболисты «Спартака» Кристофер Мартинс и Манфред Угальде празднуют гол в матче РПЛ с «Пари НН» (3:0).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов — о крупной победе над «Пари НН» (3:0).
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
07 дек, 14:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Пари Нижний Новгород

— Этот «Спартак» побеждает на классе и способен дожимать любого?

— Я бы в первую очередь отметил мастерство отдельных футболистов, которые решают эпизоды. А вот говорить о командных комбинациях, в которых участвовало бы по четыре-пять игроков, все-таки еще рановато.

Хотя одна хорошая быстрая атака у красно-белых сегодня прошла. Это было еще при счете 0:0. Красно-белые выбежали вперед. Мяч получил Маркиньос, Рябчук забежал, отдал прекрасную передачу в центр на Мартинса, который покатил тому же Маркиньосу под удар. Вот это было вкусно!

— Взламывать такие команды, как «Пари НН», сложно.

— Еще бы! Нижегородцы все отошли назад. У них своя непростая ситуация. Каждое очко — на вес золота. Поэтому в таких встречах важно забить быстрый гол. В первом тайме не получилось, зато удалось открыть счет после перерыва. Избавились от лишней спешки, нервотрепки. Мы же видели, что произошло в игре «Зенит» — «Акрон».

&laquo;Спартак&raquo; разгромил &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (3:0) в&nbsp;18-м туре. Манфред Угальде (справа) забил 15-й гол в&nbsp;РПЛ. «Спартак» сломал нижегородский бетон за 11 минут. Станкович выдал серию чемпионских времен Карреры и Романцева

— Серия «Спартака» впечатляет?

— Конечно! Прекрасное окончание первой части сезона. Шесть побед. Разница забитых и пропущенных — 19-2. Команда на ходу, показывает прекрасный футбол. И ей сейчас неважно, кто выходит против нее! Жаль, что наступает пауза. Что ж, подождем до весны. В четвертом матче (с учетом Кубка) после возобновления сезона «Спартаку» принимать дома «Зенит». Допускаю, что в этой встрече многое и решится. Если в воскресенье «Краснодар» возьмет верх над «Локо», то уже можно будет говорить о тройке фаворитов в золотой гонке.

— Вас поразил прогресс Маркиньоса, который в трех последних матчах РПЛ отдал четыре голевые передачи?

— Здесь все дело в адаптации. Вот возьмите Угальде. В прошлом сезоне в 12 матчах не забил ни одного гола. Сейчас — уже 15. Любому футболисту с другого континента сложно сразу в РПЛ давать результат. Вспоминается Кавенаги, которому потребовалось время на раскачку. Поначалу аргентинцу пришлось весьма тяжело.

По Угальде сразу было понятно, что нападающий с ценными качествами. Но, как говорится, всех нас делает окружение. Манфред нашел взаимопонимание с партнерами. Этот «Спартак» в какой-то степени можно сравнить с нашей хоккейной командой.

— Почему?

— Там в первой тройке Голдобин, Морозов, Порядин — все невысокие. Когда они в порядке, пойди их поймай! В прошлом сезоне, наверное, 50 процентов очков набрали именно они. Так и в футбольном «Спартаке» эпизоды решают четверо исполнителей — Барко, Угальде, Бонгонда, Маркиньос.

Футболист «Спартака» Эсекьель Барко
Эсекьель Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Все маленькие.

— Да, маленькие и быстрые! И они поймали химию. Здорово, что Маркиньос в итоге начал понимать партнеров с полуслова, пусть уже и перед паузой. Да, эта четверка выделяется. Но нужно поблагодарить и Умярова, и Пруцева, и Мартинса, которые больше заточены на черновую, подготовительную работу.

— Как вам линия защиты?

— Дуарте преобразился. Играет на своем месте. Рядом с ним и Бабич не опускается ниже определенного уровня. В то же время и со скамейкой у тренерского штаба проблем нет. Просто надо сделать правильный выбор. Посмотрим, что будет зимой. Но сегодняшний «Спартак» великолепен!

— А не боитесь, что зимой Угальде уедет в серьезный европейский клуб?

— Все упирается в цену. Продается все, если речь идет о больших суммах. При этом мне кажется, что Угальде сейчас получает удовольствие от игры в «Спартаке». Проще говоря, кайфует от того, что с ним происходит! А ведь, как заметил выше, ему потребовалось время, чтобы выйти на такой уровень.

Уехать в топовый европейский чемпионат? Опять встанет вопрос адаптации... Мы же видим, что происходит с Захаряном. Травмы, травмы, травмы... И уже закрадываются сомнения: а стоила ли игра свеч? В Испании совсем другая интенсивность. Отсюда такое количество повреждений.

Радость футболистов &laquo;Спартака&raquo;: Кристофер Мартинс, Манфред Угальде, Олег Рябчук и&nbsp;Маркиньос (слева направо).

Я это к тому, что Угальде сейчас попал в свою среду. Этим надо дорожить. В линии атаки мы наблюдаем химию. Хорошо заработали фланги, особенно левый. На такой футбол очень приятно смотреть.

А в гостевом матче с «Краснодаром» была еще и дикая самоотдача! Такого в исполнении красно-белых, признаюсь, очень давно не видел. Вся команда пласталась и работала на результат. Его величество футбол за такое подопечных Станковича и вознаграждает.

Лусиано и&nbsp;Артем Дзюба в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo; (1:2) 7&nbsp;декабря. Что с «Зенитом»?! Пропустили от Дзюбы и в большинстве не дожали «Акрон»

— Вы сказали о дикой самоотдаче игроков «Спартака». А что происходит в «Зените»? Вальяжность подопечных Сергея Семака бросается в глаза?

— С этим пусть уже разбираются руководители и тренеры «Зенита». Речь идет не об одном конкретном матче, а об определенной серии. Тем интереснее для всех! Если бы чемпионат продолжился, это было бы на руку «Спартаку». Думаю, питерцы сейчас крепко задумаются о трансферах на вход и выход. Кого-то купят, от кого-то избавятся.

— Тогда какую позицию нужно прежде всего усилить «Спартаку»?

— Это вопрос не ко мне. Но многим понятно, что нужен нападающий. Не дай бог Угальде получит травму... С Шамаром мы получим другой футбол. Слышал, что ищут правого защитника, правого вингера. Однако, чтобы кого-то купить, надо кого-то продать. Заявка не резиновая. Не стану называть фамилии. Но с тремя-четырьмя легионерами можно уже сегодня смело расставаться. Те, кто в теме, меня поймут.

Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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Крылья Советов

 11 1 3
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