Силкин назвал причины поражения «Динамо» в матче с «Ростовом»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре бело-голубых.
«Если бы выиграли у «Ростова», было бы поровну очков с «Зенитом», но они, конечно, провалили эту игру. Думаю, что был большой перерыв, ряд игроков отсутствовали и не было единой подготовленности. Форма у всех была разная. Кто-то, наверное, переоценил себя с вызовом в сборную», — цитирует Силкина «РБ Спорт».
«Динамо» с 38 очками сохраняет третью позицию в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: РБ Спорт
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|
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