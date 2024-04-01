Силкин назвал причины поражения «Динамо» в матче с «Ростовом»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре бело-голубых.

«Если бы выиграли у «Ростова», было бы поровну очков с «Зенитом», но они, конечно, провалили эту игру. Думаю, что был большой перерыв, ряд игроков отсутствовали и не было единой подготовленности. Форма у всех была разная. Кто-то, наверное, переоценил себя с вызовом в сборную», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

«Динамо» с 38 очками сохраняет третью позицию в турнирной таблице чемпионата России.