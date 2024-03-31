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31 марта, 22:00

«Локо» не дал Мусаеву вернуть «Краснодар» на первое место. Обе команды — без побед весной

«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью
Гоша Чернов
Корреспондент
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Удар Эдуарда Сперцяна по воротам «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в Москве — 1:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
В Черкизове — эмоциональная ничья.
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
31 мар, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Краснодар

Старый-новый тренер

Первый тур премьер-лиги после трехнедельной паузы оказался переполнен сюрпризами. В пятницу и субботу не смог победить ни один представитель топ-6, хотя никто из них не играл друг с другом. А вот «Локомотиву» и «Краснодару» предстояла очная встреча, которая и без аномального тура была перегрета интригами.

Главная из них — разумеется, возвращение Мурада Мусаева в «Краснодар». Отставку Владимира Ивича до сих пор не все переварили, но сезон развивается стремительно, и теперь уже нужно привыкать к старому-новому тренеру «быков». Мусаев во время паузы изолировал команду от внешнего внимания, новости оттуда вообще не просачивались в прессу, поэтому взглянуть на черно-зеленых было особенно интересно. Тем более что осечка «Зенита» дала им шанс вернуться на первое место.

Потери Галактионова

«Локомотив» же в марте оставался в тени — кажется, обо всех остальных топ-клубах говорят больше, чем о красно-зеленых. Хотя поводы есть: железнодорожники набрали лишь одно очко в двух встречах чемпионата до паузы и сенсационно вылетели из кубкового Пути РПЛ от «Балтики». Очевидно, что Михаилу Галактионову нужно исправлять ситуацию, а не то и главный тренер «Локомотива» может потерять работу.

Но как это сделать с такими кадровыми потерями? Пиняев и Карпукас отбывали дисквалификацию, а Тикнизян, Ньямси и Дзюба получили повреждения. Другими словами, почти половина основы «Локо» была недоступна. Впрочем, и Мусаеву перед дебютом пришлось ужиматься из-за отсутствия Оласы и Олусегуна.

Максим Глушенков и&nbsp;Матвей Сафонов. «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью, «быки» не смогли обогнать «Зенит». Онлайн-трансляция матча

Сюрпризы «быков»

Зато в строй у «Краснодара» вернулся Сперцян, и роль полузащитника сборной Армении была едва ли не самой интригующей накануне встречи. Как известно, при Ивиче Эдуард действовал достаточно глубоко, хотя при Мусаеве он раскрылся в амплуа атакующего хавбека.

Действительно, в Черкизове Сперцян играл высоко, но это не главное, чем выделялся «Краснодар». Возвращение Мусаева, казалось, означало возвращение «быков» на широкие 4-3-3 и атакующую игру, но уж в дебютной встрече Мурад Олегович поразил: черно-зеленые оборонялись в три центральных защитника. В основе не вышел и 7-милиионный новичок Кастаньо, которого в мартовских встречах не выпускал Ивич. Зато воссоединился любимый многими болельщиками треугольник Черников — Кривцов — Сперцян.

Мусаев поразил и тем, что заставил «Краснодар» впервые в сезоне забить в стартовую четверть часа. Конечно, это стечение обстоятельств, а не конкретная установка, но получилось любопытно: до этого «быки» оставались единственными, кто не забивал в первые 15 минут. Тут технически тоже забили не они, но автогол Сулейманова — в пользу черно-зеленых.

Другой «Краснодар»

«Локо» мог тут же забить в ответ, но Кривцов с фолом прервал опасный забег Глушенкова, за что получил желтую карточку. Вообще первый тайм оказался захламлен нарушениями правил и предупреждениями, а также опасными штрафными, но ни один из них к голу не привел (хотя после удара Сперцяна на 9-й минуте «Краснодар» заработал результативный угловой).

Из-за постоянных свистков игра никак не могла разогнаться, хотя обе команды старались этому поспособствовать. В большей степени, разумеется, «Локомотив». «Краснодар» после гола вообще стал заметно скромнее: достаточно сказать, что в первые 10 минут он владел мячом 60% времени, а в следующие 35 — 35%. Возможно, на действия «быков» повлияла ранняя травма Кривцова, но это точно не единственная причина.

«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в Москве — 1:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гол Глушенкова

В перерыве «Локо» и был бы рад кого-то выпустить, но скамейка выглядела плачевно. Впрочем, на 55-й минуте перестановки Галактионова все-таки последовали, и на безрыбье он бросил в бой не только Жемалетдинова, но и 18-летнего Батракова, дебютировавшего в РПЛ. При этом красно-зеленые исполняли немало подач, так что Дзюбы им очень не хватало.

«Краснодар» же действовал по счету и почти не подбирался к воротам. Большинство ударов «быков» во втором тайме из-за штрафной. Но они у гостей хотя бы были, а вот «Локомотив» аж до 81-й минуты вообще не бил по воротам. Но затем блеснул мастерством Глушенков — он получил шикарную передачу от Сарвели и поразил ближний угол Сафонова. Занятно, что буквально за пару минут до этого забил Сперцян, но его гол отменили.

Эндшпиль — стихия «Локомотива», что он уже тысячу раз доказывал по ходу этого сезона. Красно-зеленые почему-то почти всегда значительно прибавляют в финальные 15 минут и часто вырывают победы. И здесь они тоже могли это сделать, но вышедший на замену Хамулич показал, почему Галактионов его пока не котирует: при чистейшем выходе два в одного босниец затянул с передачей на Жемалетдинова и загубил вернейший момент. А вот Сарвели вышел на замену хорошо и был полезен, но ни он, ни другие футболисты «Локомотива» не смогли вырвать три очка.

Ничьей вряд ли кто-то остался доволен. «Краснодар» упускает шанс вернуть себе лидерство и, как и «Локо», продолжает обходиться без побед весной. Зато обе команды поддержали акцию клубов топ-6 и тоже не выиграли. Но разве это хорошо?

Фото «СЭ»

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Мурад Мусаев
20
73
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«Краснодар» рано начали хоронить. Мусаев построил ярчайшую команду пять лет назад

«Зенит» еще будет терять очки. Но способен ли «Краснодар» этим воспользоваться?
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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 9
П
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 6
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Маркус Вендел

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 6
И К Ж
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