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1 апреля, 21:15

«Алло, Олег Иваныч, это Володя. Помните такого?» Бесчастных — 50

Экс-нападающему «Спартака» Владимиру Бесчастных исполнилось 50 лет
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Отдел фото «СЭ»
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Фото Александр Федоров, «СЭ»
29 марта 1992 года. Радость футболистов «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард дебютировал в команде Олега Романцева в первом матче чемпионата России.

1 апреля — 50 лет бывшему нападающему «Спартака» и сборной России Владимиру Бесчастных.

Романцев огорошил: «Ты не под основой, ты в основе»

29 марта 1992 года стартовал первый чемпионат России. «Спартак» в этот день принимал «Крылья Советов» в манеже ЦСКА. Других арен в Москве для красно-белых в конце первого месяца весны не нашлось — на стадионах тогда не было подогрева поля, так что их состояние в такое время года не всегда подходило для игры в футбол.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«За несколько минут до начала матча я столкнулся в узком коридоре с Олегом Романцевым. Он походил на человека, на плечи которого свалился груз неразрешимых проблем.

— Остались без опытных форвардов. И Пятницкий заболел, — пояснил ситуацию тренер».

Так начинался отчет обозревателя «СЭ» Леонида Трахтенберга.

Тревоги рулевого красно-белых оказались напрасными. Лучшим во встрече с самарцами стал 17-летний дебютант команды (через два дня после игры ему исполнилось 18) Владимир Бесчастных.

1992 год. Николай Старостин, Олег Романцев и Владимир Бесчастных.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Молодой блондин оформил дубль, а первый гол провел уже на 6-й минуте. После подачи Онопко с правого фланга Владимир неотразимо пробил головой по воротам Гауса, положив начало разгрому — 5:0 в итоге!

Фото Александр Федоров, «СЭ»
25&nbsp;апреля 2001 года. Белград. Югославия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:1. Радость россиян после победного гола. «Золотая голова Бесчастных!» Как Россия победила югославов в Белграде

— Перед самым стартом чемпионата России Романцев пришел ко мне посоветоваться: кто сильнее из дубля — Коновалов или Бесчастных, — вспоминал бывший тренер красно-белых Виктор Зернов в книге Романцева «Вся правда обо мне и «Спартаке». — Я сказал, что в атаке Володька будет поинтереснее. Он выпустил его на первый матч против «Крыльев» — Бесчастных с ходу оформил дубль. В середине сезона Володька забил два мяча в финале Кубка СНГ с ЦСКА, а должен был и третий забивать. Иваныч был очень рад, что появился такой паренек из дубля и сразу же заиграл. Бесчастных был хорош в завершающей стадии атаки, здорово открывался и умел оказаться именно в той точке, в которой нужно было. Незаменимое качество для форварда.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

А вот что сам Бесчастных говорил про свой первый матч в основе москвичей:

«Помню, был список игроков, которые должны были участвовать в матче с «Крыльями». Я убедился, что меня в нем нет, и спокойно поехал домой. Нам, футболистам дубля, дали два выходных, чтобы мы не мешали основе. После второго выходного вернулся вечером домой, и тут папа мне говорит: тебе звонили из Тарасовки и оставили номер телефона. Я удивился: что же случилось? Перезвонил, трубку взял Олег Иваныч.

Говорю ему:

— Это Володя. Помните такого?

— Конечно, помню. А ты почему не на базе?

— Не знал, что я под основой, мне не говорили.

И тут он меня огорошил:

— Ты не под основой, ты в основе.

Наутро приехал на электричке — это был день игры. Конечно, волновался. Плюс оказалось, что нет моего размера кроссовок — вместо обычных мне выделили кожаные. И еще дали пару, чтобы выйти на поле в манеже. Но они у меня порвались прямо на разминке! Попросил массажиста Геннадия Сергеевича Беленького принести те, кожаные. В них и играл. Оказались фартовыми. Правда, первый гол из своих двух я забил головой". (Из книги Олега Романцева «Правда обо мне и «Спартаке»).

Бесчастных не стал автором исторического гола

Болельщики «Спартака» на трибунах манежа ЦСКА ликовали. Тогда невозможно было следить за ходом параллельных матчей 1-го тура в режиме онлайн. И поклонники красно-белых могли предположить, что новый нападающий их команды забил исторический, первый мяч в чемпионатах России.

29 марта 1992 года. Радость футболистов «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Касымов из владикавказского «Спартака» поразил ворота ЦСКА чуть позже — на 9-й минуте, игрок «Текстильщика» Сергеев огорчил «Динамо-Газовик» на 20-й минуте, а ростовчанин Тихонов в матче с «Шинником» отличился сразу после получаса игры.

Тем не менее именно Александр Тихонов обошел Бесчастных и стал автором первого российского гола. Просто матч в Ростове-на Дону перенесли на час раньше — стартовый свисток прозвучал не в 16.00, как в остальных играх тура, а в 15.00, что и позволило дончанину войти в историю.

Вот как зафиксировал то событие корреспондент «СЭ» Николай Ивановский:

«31-я минута. Юрий Дядюк простреливает с фланга, и в возникшей сутолоке у ворот ярославцев расторопнее всех оказался Александр Тихонов. Гол! Кстати, после него капитал лучшего бомбардира «Ростельмаша» пополнился на 10 тысяч рублей — приз за первый гол сезона».

7&nbsp;октября 1992 года &laquo;Спартак&raquo;, разгромив московский &laquo;Локомотив&raquo; (4:1), за&nbsp;два тура до&nbsp;финиша чемпионата стал первым обладателем золотых медалей в&nbsp;современной российской истории. Первый. Российский. Лихой. Каким был чемпионат России-1992. Воспоминания Голышака

Александр Тихонов — легенда ростовского футбола. Дебютировал в «Ростсельмаше» еще в 1981 году. Всего же за дончан отыграл 150 матчей, забив 40 голов.

Фото ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону)

В интервью «Чемпионату» в 2017 году, он, впрочем, не подтвердил тот факт, что первый гол в истории российских чемпионатов улучшил его материальное положение.

— 10 тысяч? Вранье. Рублем в «Ростсельмаше» никогда и никого персонально не поощряли. Премиальные были предусмотрены только за победу и всей команде. Единственное, вручили приз лучшему игроку — хрустальную вазу, да и та не сохранилась. Дочки, когда были маленькими, разбили.

«Во сне я забиваю чаще...»

Бесчастных в своем первом сезоне за красно-белых принес команде Романцева победу в финале Кубка России. В решающем поединке с ЦСКА Владимир в первом тайме оформил дубль. Та игра запомнилась еще и тем, что на 45-й минуте голкипер красно-синих Дмитрий Харин вызвался исполнять пенальти и не попал в створ.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 1994 году Бесчастных в интервью «СЭ» вспомнил свои голы в ворота ЦСКА.

— Сначала ЦСКА прижал нас к воротам. Правда, у Пятницкого был момент: он технично пробил в угол, но Харин потащил. И я тогда решил: если у меня будет такая же возможность, ударю изо всех сил. Так и получилось. Минут через десять-пятнадцать играю с Игорем Ледяховым в «стенку», выхожу на ударную позицию и вижу: дальний угол свободен. Думаю: не буду хитрить. Ударил с левой ноги. Гол! Я был безмерно счастлив.

После этого игра у нас пошла. Ледяхов проскочил по флангу, сделал передачу, и я пробил головой. Мяч от перекладины попал в ворота, а затем выскочил из них. Я это прекрасно видел, но у меня не было сил что-то доказывать: перед этим мы провели затяжную атаку. Я только поднял вверх руку, с надеждой посмотрел на судью и вдруг заметил: боковой бежит к центру. Значит, гол засчитан!

...Перед этой игрой мне приснилось, что забью два гола. И я даже сказал об этом одному своему другу. Он говорит: «Так оно и будет». И предлагает: «Давай пари. Если забьешь два мяча — с тебя угощение». Я про себя подумал: «Мне бы хоть один-то забить». Но согласился. А сон оказался в руку: пришлось мне выставлять угощение.

— Вы, наверное, часто забиваете во сне?

— Гораздо чаще, чем наяву.

Владимир Бесчастных (справа) в &laquo;Вердере&raquo;. «Может, я и остался бы в «Спартаке». Но когда к голове приставили пистолет...» Как Бесчастных играл в Германии

— Трудно ли было овладеть спартаковской тактикой?

— Она мне подходит. Это та тактика, которой можно посвятить всю жизнь. Сейчас редко бывает так, чтобы нападающий получил мяч, обыграл защитника и забил гол. Все решают позиция и фарт. Смотришь на какого-нибудь выдающегося форварда — ван Бастена, например — и думаешь: ну сейчас-то ему повезло, в такой ситуации забить невозможно. Но ему это каким-то чудом удается. Везет почему-то всегда одним и тем же. Значит, есть еще что-то кроме везения. Удачливые бомбардиры чувствуют, где и когда им может подыграть случайность. У защитников тоже есть чутье, поэтому они стараются держать опасного нападающего либо персонально, либо вдвоем. Но тот все равно забивает.

— Когда играет «Спартак», порой возникает ощущение, будто все футболисты подключены к одному пульту управления: если игра идет, то у всех, если не идет, то опять-таки у всех.

— Да, это так. Видимо, Романцев не зря потратил так много усилий, стараясь, чтобы мы прониклись духом командной игры, и потому, если из основного состава выбывает хотя бы один футболист, это сразу чувствуется. Я, например, знаю манеру Валерия Карпина, знаю, где он должен находиться в тот или иной момент. Поэтому могу, не глядя, отдать туда пас, не сомневаясь, что Карпин будет ждать передачу. С другим игроком это не пройдет.

Фото Дмитрий Солнцев, «СЭ»
Владимир Бесчастных
Олег Романцев
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