«Алло, Олег Иваныч, это Володя. Помните такого?» Бесчастных — 50
1 апреля — 50 лет бывшему нападающему «Спартака» и сборной России Владимиру Бесчастных.
Романцев огорошил: «Ты не под основой, ты в основе»
29 марта 1992 года стартовал первый чемпионат России. «Спартак» в этот день принимал «Крылья Советов» в манеже ЦСКА. Других арен в Москве для красно-белых в конце первого месяца весны не нашлось — на стадионах тогда не было подогрева поля, так что их состояние в такое время года не всегда подходило для игры в футбол.
«За несколько минут до начала матча я столкнулся в узком коридоре с Олегом Романцевым. Он походил на человека, на плечи которого свалился груз неразрешимых проблем.
— Остались без опытных форвардов. И Пятницкий заболел, — пояснил ситуацию тренер».
Так начинался отчет обозревателя «СЭ» Леонида Трахтенберга.
Тревоги рулевого красно-белых оказались напрасными. Лучшим во встрече с самарцами стал 17-летний дебютант команды (через два дня после игры ему исполнилось 18) Владимир Бесчастных.
Молодой блондин оформил дубль, а первый гол провел уже на 6-й минуте. После подачи Онопко с правого фланга Владимир неотразимо пробил головой по воротам Гауса, положив начало разгрому — 5:0 в итоге!
— Перед самым стартом чемпионата России Романцев пришел ко мне посоветоваться: кто сильнее из дубля — Коновалов или Бесчастных, — вспоминал бывший тренер красно-белых Виктор Зернов в книге Романцева «Вся правда обо мне и «Спартаке». — Я сказал, что в атаке Володька будет поинтереснее. Он выпустил его на первый матч против «Крыльев» — Бесчастных с ходу оформил дубль. В середине сезона Володька забил два мяча в финале Кубка СНГ с ЦСКА, а должен был и третий забивать. Иваныч был очень рад, что появился такой паренек из дубля и сразу же заиграл. Бесчастных был хорош в завершающей стадии атаки, здорово открывался и умел оказаться именно в той точке, в которой нужно было. Незаменимое качество для форварда.
А вот что сам Бесчастных говорил про свой первый матч в основе москвичей:
«Помню, был список игроков, которые должны были участвовать в матче с «Крыльями». Я убедился, что меня в нем нет, и спокойно поехал домой. Нам, футболистам дубля, дали два выходных, чтобы мы не мешали основе. После второго выходного вернулся вечером домой, и тут папа мне говорит: тебе звонили из Тарасовки и оставили номер телефона. Я удивился: что же случилось? Перезвонил, трубку взял Олег Иваныч.
Говорю ему:
— Это Володя. Помните такого?
— Конечно, помню. А ты почему не на базе?
— Не знал, что я под основой, мне не говорили.
И тут он меня огорошил:
— Ты не под основой, ты в основе.
Наутро приехал на электричке — это был день игры. Конечно, волновался. Плюс оказалось, что нет моего размера кроссовок — вместо обычных мне выделили кожаные. И еще дали пару, чтобы выйти на поле в манеже. Но они у меня порвались прямо на разминке! Попросил массажиста Геннадия Сергеевича Беленького принести те, кожаные. В них и играл. Оказались фартовыми. Правда, первый гол из своих двух я забил головой". (Из книги Олега Романцева «Правда обо мне и «Спартаке»).
Бесчастных не стал автором исторического гола
Болельщики «Спартака» на трибунах манежа ЦСКА ликовали. Тогда невозможно было следить за ходом параллельных матчей 1-го тура в режиме онлайн. И поклонники красно-белых могли предположить, что новый нападающий их команды забил исторический, первый мяч в чемпионатах России.
Касымов из владикавказского «Спартака» поразил ворота ЦСКА чуть позже — на 9-й минуте, игрок «Текстильщика» Сергеев огорчил «Динамо-Газовик» на 20-й минуте, а ростовчанин Тихонов в матче с «Шинником» отличился сразу после получаса игры.
Тем не менее именно Александр Тихонов обошел Бесчастных и стал автором первого российского гола. Просто матч в Ростове-на Дону перенесли на час раньше — стартовый свисток прозвучал не в 16.00, как в остальных играх тура, а в 15.00, что и позволило дончанину войти в историю.
Вот как зафиксировал то событие корреспондент «СЭ» Николай Ивановский:
«31-я минута. Юрий Дядюк простреливает с фланга, и в возникшей сутолоке у ворот ярославцев расторопнее всех оказался Александр Тихонов. Гол! Кстати, после него капитал лучшего бомбардира «Ростельмаша» пополнился на 10 тысяч рублей — приз за первый гол сезона».
Александр Тихонов — легенда ростовского футбола. Дебютировал в «Ростсельмаше» еще в 1981 году. Всего же за дончан отыграл 150 матчей, забив 40 голов.
В интервью «Чемпионату» в 2017 году, он, впрочем, не подтвердил тот факт, что первый гол в истории российских чемпионатов улучшил его материальное положение.
— 10 тысяч? Вранье. Рублем в «Ростсельмаше» никогда и никого персонально не поощряли. Премиальные были предусмотрены только за победу и всей команде. Единственное, вручили приз лучшему игроку — хрустальную вазу, да и та не сохранилась. Дочки, когда были маленькими, разбили.
«Во сне я забиваю чаще...»
Бесчастных в своем первом сезоне за красно-белых принес команде Романцева победу в финале Кубка России. В решающем поединке с ЦСКА Владимир в первом тайме оформил дубль. Та игра запомнилась еще и тем, что на 45-й минуте голкипер красно-синих Дмитрий Харин вызвался исполнять пенальти и не попал в створ.
В 1994 году Бесчастных в интервью «СЭ» вспомнил свои голы в ворота ЦСКА.
— Сначала ЦСКА прижал нас к воротам. Правда, у Пятницкого был момент: он технично пробил в угол, но Харин потащил. И я тогда решил: если у меня будет такая же возможность, ударю изо всех сил. Так и получилось. Минут через десять-пятнадцать играю с Игорем Ледяховым в «стенку», выхожу на ударную позицию и вижу: дальний угол свободен. Думаю: не буду хитрить. Ударил с левой ноги. Гол! Я был безмерно счастлив.
После этого игра у нас пошла. Ледяхов проскочил по флангу, сделал передачу, и я пробил головой. Мяч от перекладины попал в ворота, а затем выскочил из них. Я это прекрасно видел, но у меня не было сил что-то доказывать: перед этим мы провели затяжную атаку. Я только поднял вверх руку, с надеждой посмотрел на судью и вдруг заметил: боковой бежит к центру. Значит, гол засчитан!
...Перед этой игрой мне приснилось, что забью два гола. И я даже сказал об этом одному своему другу. Он говорит: «Так оно и будет». И предлагает: «Давай пари. Если забьешь два мяча — с тебя угощение». Я про себя подумал: «Мне бы хоть один-то забить». Но согласился. А сон оказался в руку: пришлось мне выставлять угощение.
— Вы, наверное, часто забиваете во сне?
— Гораздо чаще, чем наяву.
— Трудно ли было овладеть спартаковской тактикой?
— Она мне подходит. Это та тактика, которой можно посвятить всю жизнь. Сейчас редко бывает так, чтобы нападающий получил мяч, обыграл защитника и забил гол. Все решают позиция и фарт. Смотришь на какого-нибудь выдающегося форварда — ван Бастена, например — и думаешь: ну сейчас-то ему повезло, в такой ситуации забить невозможно. Но ему это каким-то чудом удается. Везет почему-то всегда одним и тем же. Значит, есть еще что-то кроме везения. Удачливые бомбардиры чувствуют, где и когда им может подыграть случайность. У защитников тоже есть чутье, поэтому они стараются держать опасного нападающего либо персонально, либо вдвоем. Но тот все равно забивает.
— Когда играет «Спартак», порой возникает ощущение, будто все футболисты подключены к одному пульту управления: если игра идет, то у всех, если не идет, то опять-таки у всех.
— Да, это так. Видимо, Романцев не зря потратил так много усилий, стараясь, чтобы мы прониклись духом командной игры, и потому, если из основного состава выбывает хотя бы один футболист, это сразу чувствуется. Я, например, знаю манеру Валерия Карпина, знаю, где он должен находиться в тот или иной момент. Поэтому могу, не глядя, отдать туда пас, не сомневаясь, что Карпин будет ждать передачу. С другим игроком это не пройдет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5