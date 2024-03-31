«Краснодар» рано начали хоронить. Мусаев построил ярчайшую команду пять лет назад
Мурад Мусаев сменил Владимира Ивича на посту тренера «Краснодара». Назначение восприняли без восторга, для многих ситуация видится таковой: Галицкий взял послушного коуча, который будет удовлетворять его требования и ставить утопический атакующий футбол, а про титулы можно забыть.
И очень зря. Сотрудничество с Мусаевым принесло клубу много положительных эмоций. Именно с ним «быки» впервые обозначили себя как участник чемпионской гонки и были ближе всех (наравне с командой Олега Кононова) к воплощению мечты Галицкого — произошло это в его первом полноценном сезоне-2018/19.
Cкромный гений Перейра, «джокер» Шапи и Мамаев с рабоной
Мой личный интерес к «Краснодару» проснулся после победы над «Локомотивом», ведь победный мяч забил 18-летний Магомед-Шапи Сулейманов. Как фанат серии Football Manager и любитель прокачивать зеленых юниоров до футболистов топ-уровня я проникался громадным уважением к тренерам, которые этим занимались в реальности.
Мусаев со временем только усилил интерес к команде, подводя к основе и других воспитанников. Первым пошел Иван Игнатьев, который с уходом Смолова закрепился как главный форвард. Это сейчас он пошел по дорожке среднестатистического паспортиста, меняя клубы сезон за сезоном — а тогда он оформил 7+4 в 20 матчах РПЛ. Затем место в воротах у Станислава Крицюка перехватил Матвей Сафонов, а на замену периодически выпускали Даниила Уткина.
Но главной любовью был Шапи. Сборной тогда недоставало крутых атакующих вингеров - Магомед был юрким, по-хорошему наглым и обладал крепким ударом с левой ноги. В крутость юниора многие отказывались верить, поэтому вскоре появились слухи о том, что он переписан. Вдаваться в расследование не хочется. Даже если так оно и есть, и Шапи родился не в 1999 году, а в 1996-м, то на профессиональном уровне это ему никак не помогало — от игры против крепких 30-летних защитников «Енисея» и «Анжи» цифры в паспорте никак не оберегали.
Оберегал Магомеда лишь Мусаев, который выпускал его исключительно в концовках на 20-30 минут, чего Шапи хватало для гола. Из 31 матча в том сезоне Шапи вышел в старте лишь в трех, и даже в Кубке России был «джокером». Вместо этого он набирал игровой тонус в «Краснодаре-2», играя в ФНЛ против «Мордовии», «Луча» и остальных.
Однако оплотом той команды были легионеры: Маурисио Перейра, Каборе и Классон. Уругваец был главным креативным умом той команды, сердцевиной «Краснодара». Хотя любители сухой статистики вряд ли могли очароваться полузащитником — больше шести голевых за сезон в РПЛ он не пробивал. Каборе цементировал опорную зону и был в числе лучших разрушителей чемпионата — в дальнейшем, в «Динамо», к подобной форме он уже не приближался. А Классон в целом был одной из звезд лиги и играл в основе сборной Швеции, что уже говорит об уровне.
Забывать о вкладе других игроков тоже несправедливо. Кэп Мартынович претендовал на лучшего защитника лиги. Хоть по паспорту он и белорус, но в Краснодаре давно стал своим. Вместе с Каборе в опорной зоне выжигал Газинский, который иногда радовал забросами из глубины; Вандерсон на правом фланге жонглировал мячом, а Рамирес пугал забеганиями из глубины.
И можно удивиться еще одному имени в списке. Павел Мамаев был главной «десяткой» команды, показывая, каким крутым игроком он мог стать, если бы не его характер. Было ощущение, что у 30-летнего полузащитника открылось второе дыхание и он сможет вернуться в сборную. На выезде с «Анжи» он забил один из крутейших мячей в истории «Краснодара» — мастерски открылся в коридоре между защитниками, моментально принял мяч и пробил рабоной в дальний угол. Через пару туров он забил «Зениту» в Петербурге — этот гол стал для него последним за клуб. Через пару часов он устроил легендарный кутеж с Кокориным в Москве.
«Краснодар» обыграл «Севилью» и «Байер» в Европе, но очень грустно вылетел от «Валенсии»
В общем, героями и яркими футболистами тот «Краснодар» не был обижен. Забивать и пасовать красиво умеют, осталось подкрепить талант результатами. У той команды было несколько ярких матчей. Пойдем по хронологии.
Домашний матч с «Севильей» в группе Лиги Европы подарил аж двух номинантов на лучший гол в истории клуба. Сначала «быкам» пришлось отыгрываться, и за дело взялся Перейра. Маурисио подхватил мяч, сыграл в стеночку с Мамаевым и, проникнув в штрафную, поразил дальний угол. А на исходе матча победный уложил Окриашвили — из-за постоянных травм колена про грузина все успели забыть, но гол через себя заставил всех снова говорить о Торнике. Подобную красоту он уже забивал «Зениту» в 2016-м, и это тоже было в Краснодаре.
Вообще Лига Европы выдалась крайне эмоциональной для южан. Команда Мусаева вышла в плей-офф и сразу набрела на воодушевленный «Байер», который при Петере Босе даже успел обыграть «Баварию». В Краснодаре скатали нули, поэтому шансов на проход в Леверкузене было минимум.
Выездная игра действительно проходила очень тяжело. Сафонов магией останавливал прорывы леверкузенцев, хотя у «Краснодара» тоже были моменты, пусть и меньше, чем у хозяев. На последние 20 минут Мусаев ввел в игру Шапи, а тот первым же ударом со штрафного открыл счет. В шоке, кажется, были даже игроки «Краснодара», которые оставшееся время с дрожащими ногами позволили «Байеру» сравнять. Благо, к тому моменту УЕФА еще не отменил правило выездного гола.
Жеребьевка снова не была благосклонной к «быкам» - российскому клубу выпала «Валенсия». В Испании шансов на победу было минимум, но Классон хотя бы организовал выездной гол при счете 0:2, поэтому дома было достаточно победить 1:0.
Каким же было удивление, когда «Краснодар» весь матч давил сильнейшую за много лет «Валенсию» Марселино. Забить пытались и так и сяк: Перейра целил со штрафных, Ольссон прессингом чуть не переправил вынос вратаря в чужие ворота. Дело шло к нулям и вылету из еврокубков, пока на поле не ступил Сулейманов: подхватил мяч на правом фланге после отскока, подбежал к углу штрафной площади и забил шедевр в дальнюю «девятку». Крик Генича, комментировавшего игру, после гола - бесценен.
После этого Мусаев совершил классическую ошибку, выпустив на поле третьего центрального защитника. «Валенсия» побежала отыгрываться, «Краснодар» с тройкой ЦЗ пытался разобраться, кому, где и как располагаться в защите, а весь состав, будто не веря в возможную победу, прижался к воротам Сафонова.
Иногда такие ходы приносят мучительные победы, но «Краснодару» не повезло: за минуту до свистка Гедеш сравнял счет. Забить еще у «быков» времени категорически не было — испанцы прошли дальше. С одной стороны, жестокая несправедливость, учитывая блестящую игру южан. С другой, закономерное наказание за промахи Мусаева в концовке. Шапи сотворил чудо, которое никого не спасло. Это был тот случай, когда из-за футбола на глазах появлялись слезы. Казалось, поражение «Краснодара» прибило весь российский футбол: в ближайшие три года наши команды в еврокубках превратились в мальчиков для битья и не радовали значимыми победами.
Параллельно «Краснодар» выбыл из борьбы за золото: череда ничьих в начале 2019 года и поражение от «Локо» отбросили команду Мусаева, хотя перед зимним перерывом они отставали от «Зенита» на одно очко. После вылета из Лиги Европы и потери шансов на чемпионство «Краснодар» бросил силы на попадание в Лигу чемпионов.
В 24-м туре «Краснодар» принимал «Зенит», и команды выдали, вероятно, самый яркий и атакующий матч в истории современной премьер-лиги. За первый тайм соперники провели больше атак, чем остальные команды за весь тур в целом. После той игры Сафонова всерьез стали воспринимать как наследника Акинфеева: не будь Матвея в раме, «Зенит» мог закрыть вопросы уже в первые 20 минут.
В матче было все, о чем только можно было мечтать: атака на атаку, стенка на стенку между футболистами и сотрудниками, классный штрафной в исполнении Ракицкого, громогласная публика, дальний удар от Перейры, дубль Дзюбы с победным голом на последних секундах и органичные крики Черданцева. Что может быть лучше?
Это поражение (2:3) не сбило «Краснодар» с пути, а наоборот — только раззадорило. Команда Мусаева взяла вторую бронзу в истории клуба и выбила путевку в квалификацию ЛЧ. После финальной игры с «Рубином» болельщики не только праздновали медали, но и провожали Перейру с Каборе — первый уехал в МЛС, а второй ушел на улучшенные условия в «Динамо».
Мусаев показал, что способен работать с командой уровня «Краснодара», но в последующих сезонах команда пошла на спад. Игнатьев с Шапи так и не стали будущими звездами, а перестройка состава выпала на первый сезон в ЛЧ, который закончился после издевательского вылета от «Олимпиакоса» в отборе. Не пахло и борьбой за титулы, которую справедливо ожидали от «быков».
Через год Мусаев все же привез в Краснодар Лигу чемпионов, но болельщикам пришлось поддерживать команду с диванов — ковид не позволял полностью насладиться турниром. А еще через пару месяцев Мурад покинул команду и уехал в Азербайджан.
Теперь он вернулся и, уверен, зацепится за новый шанс выиграть чемпионство. Мусаев точно не показал свой максимум и сможет воспользоваться достижениями Ивича.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5