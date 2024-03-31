«Краснодар» рано начали хоронить. Мусаев построил ярчайшую команду пять лет назад

Вспоминаем «быков» с молодыми Шапи, Сафоновым и Игнатьевым .

Мурад Мусаев сменил Владимира Ивича на посту тренера «Краснодара». Назначение восприняли без восторга, для многих ситуация видится таковой: Галицкий взял послушного коуча, который будет удовлетворять его требования и ставить утопический атакующий футбол, а про титулы можно забыть.

И очень зря. Сотрудничество с Мусаевым принесло клубу много положительных эмоций. Именно с ним «быки» впервые обозначили себя как участник чемпионской гонки и были ближе всех (наравне с командой Олега Кононова) к воплощению мечты Галицкого — произошло это в его первом полноценном сезоне-2018/19.

Cкромный гений Перейра , «джокер» Шапи и Мамаев с рабоной

Мой личный интерес к «Краснодару» проснулся после победы над «Локомотивом», ведь победный мяч забил 18-летний Магомед-Шапи Сулейманов. Как фанат серии Football Manager и любитель прокачивать зеленых юниоров до футболистов топ-уровня я проникался громадным уважением к тренерам, которые этим занимались в реальности.

Мусаев со временем только усилил интерес к команде, подводя к основе и других воспитанников. Первым пошел Иван Игнатьев, который с уходом Смолова закрепился как главный форвард. Это сейчас он пошел по дорожке среднестатистического паспортиста, меняя клубы сезон за сезоном — а тогда он оформил 7+4 в 20 матчах РПЛ. Затем место в воротах у Станислава Крицюка перехватил Матвей Сафонов, а на замену периодически выпускали Даниила Уткина.

Но главной любовью был Шапи. Сборной тогда недоставало крутых атакующих вингеров - Магомед был юрким, по-хорошему наглым и обладал крепким ударом с левой ноги. В крутость юниора многие отказывались верить, поэтому вскоре появились слухи о том, что он переписан. Вдаваться в расследование не хочется. Даже если так оно и есть, и Шапи родился не в 1999 году, а в 1996-м, то на профессиональном уровне это ему никак не помогало — от игры против крепких 30-летних защитников «Енисея» и «Анжи» цифры в паспорте никак не оберегали.

Оберегал Магомеда лишь Мусаев, который выпускал его исключительно в концовках на 20-30 минут, чего Шапи хватало для гола. Из 31 матча в том сезоне Шапи вышел в старте лишь в трех, и даже в Кубке России был «джокером». Вместо этого он набирал игровой тонус в «Краснодаре-2», играя в ФНЛ против «Мордовии», «Луча» и остальных.

Однако оплотом той команды были легионеры: Маурисио Перейра, Каборе и Классон. Уругваец был главным креативным умом той команды, сердцевиной «Краснодара». Хотя любители сухой статистики вряд ли могли очароваться полузащитником — больше шести голевых за сезон в РПЛ он не пробивал. Каборе цементировал опорную зону и был в числе лучших разрушителей чемпионата — в дальнейшем, в «Динамо», к подобной форме он уже не приближался. А Классон в целом был одной из звезд лиги и играл в основе сборной Швеции, что уже говорит об уровне.

Забывать о вкладе других игроков тоже несправедливо. Кэп Мартынович претендовал на лучшего защитника лиги. Хоть по паспорту он и белорус, но в Краснодаре давно стал своим. Вместе с Каборе в опорной зоне выжигал Газинский, который иногда радовал забросами из глубины; Вандерсон на правом фланге жонглировал мячом, а Рамирес пугал забеганиями из глубины.

И можно удивиться еще одному имени в списке. Павел Мамаев был главной «десяткой» команды, показывая, каким крутым игроком он мог стать, если бы не его характер. Было ощущение, что у 30-летнего полузащитника открылось второе дыхание и он сможет вернуться в сборную. На выезде с «Анжи» он забил один из крутейших мячей в истории «Краснодара» — мастерски открылся в коридоре между защитниками, моментально принял мяч и пробил рабоной в дальний угол. Через пару туров он забил «Зениту» в Петербурге — этот гол стал для него последним за клуб. Через пару часов он устроил легендарный кутеж с Кокориным в Москве.

Магомед-Шапи Сулейманов празднует гол в ворота «Севильи». Фото Global Look Press

«Краснодар» обыграл «Севилью» и «Байер» в Европе , но очень грустно вылетел от «Валенсии»

В общем, героями и яркими футболистами тот «Краснодар» не был обижен. Забивать и пасовать красиво умеют, осталось подкрепить талант результатами. У той команды было несколько ярких матчей. Пойдем по хронологии.

Домашний матч с «Севильей» в группе Лиги Европы подарил аж двух номинантов на лучший гол в истории клуба. Сначала «быкам» пришлось отыгрываться, и за дело взялся Перейра. Маурисио подхватил мяч, сыграл в стеночку с Мамаевым и, проникнув в штрафную, поразил дальний угол. А на исходе матча победный уложил Окриашвили — из-за постоянных травм колена про грузина все успели забыть, но гол через себя заставил всех снова говорить о Торнике. Подобную красоту он уже забивал «Зениту» в 2016-м, и это тоже было в Краснодаре.

Вообще Лига Европы выдалась крайне эмоциональной для южан. Команда Мусаева вышла в плей-офф и сразу набрела на воодушевленный «Байер», который при Петере Босе даже успел обыграть «Баварию». В Краснодаре скатали нули, поэтому шансов на проход в Леверкузене было минимум.

Выездная игра действительно проходила очень тяжело. Сафонов магией останавливал прорывы леверкузенцев, хотя у «Краснодара» тоже были моменты, пусть и меньше, чем у хозяев. На последние 20 минут Мусаев ввел в игру Шапи, а тот первым же ударом со штрафного открыл счет. В шоке, кажется, были даже игроки «Краснодара», которые оставшееся время с дрожащими ногами позволили «Байеру» сравнять. Благо, к тому моменту УЕФА еще не отменил правило выездного гола.

Жеребьевка снова не была благосклонной к «быкам» - российскому клубу выпала «Валенсия». В Испании шансов на победу было минимум, но Классон хотя бы организовал выездной гол при счете 0:2, поэтому дома было достаточно победить 1:0.

Каким же было удивление, когда «Краснодар» весь матч давил сильнейшую за много лет «Валенсию» Марселино. Забить пытались и так и сяк: Перейра целил со штрафных, Ольссон прессингом чуть не переправил вынос вратаря в чужие ворота. Дело шло к нулям и вылету из еврокубков, пока на поле не ступил Сулейманов: подхватил мяч на правом фланге после отскока, подбежал к углу штрафной площади и забил шедевр в дальнюю «девятку». Крик Генича, комментировавшего игру, после гола - бесценен.

После этого Мусаев совершил классическую ошибку, выпустив на поле третьего центрального защитника. «Валенсия» побежала отыгрываться, «Краснодар» с тройкой ЦЗ пытался разобраться, кому, где и как располагаться в защите, а весь состав, будто не веря в возможную победу, прижался к воротам Сафонова.

Иногда такие ходы приносят мучительные победы, но «Краснодару» не повезло: за минуту до свистка Гедеш сравнял счет. Забить еще у «быков» времени категорически не было — испанцы прошли дальше. С одной стороны, жестокая несправедливость, учитывая блестящую игру южан. С другой, закономерное наказание за промахи Мусаева в концовке. Шапи сотворил чудо, которое никого не спасло. Это был тот случай, когда из-за футбола на глазах появлялись слезы. Казалось, поражение «Краснодара» прибило весь российский футбол: в ближайшие три года наши команды в еврокубках превратились в мальчиков для битья и не радовали значимыми победами.

Мурад Мусаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Параллельно «Краснодар» выбыл из борьбы за золото: череда ничьих в начале 2019 года и поражение от «Локо» отбросили команду Мусаева, хотя перед зимним перерывом они отставали от «Зенита» на одно очко. После вылета из Лиги Европы и потери шансов на чемпионство «Краснодар» бросил силы на попадание в Лигу чемпионов.

В 24-м туре «Краснодар» принимал «Зенит», и команды выдали, вероятно, самый яркий и атакующий матч в истории современной премьер-лиги. За первый тайм соперники провели больше атак, чем остальные команды за весь тур в целом. После той игры Сафонова всерьез стали воспринимать как наследника Акинфеева: не будь Матвея в раме, «Зенит» мог закрыть вопросы уже в первые 20 минут.

В матче было все, о чем только можно было мечтать: атака на атаку, стенка на стенку между футболистами и сотрудниками, классный штрафной в исполнении Ракицкого, громогласная публика, дальний удар от Перейры, дубль Дзюбы с победным голом на последних секундах и органичные крики Черданцева. Что может быть лучше?

Это поражение (2:3) не сбило «Краснодар» с пути, а наоборот — только раззадорило. Команда Мусаева взяла вторую бронзу в истории клуба и выбила путевку в квалификацию ЛЧ. После финальной игры с «Рубином» болельщики не только праздновали медали, но и провожали Перейру с Каборе — первый уехал в МЛС, а второй ушел на улучшенные условия в «Динамо».

Мусаев показал, что способен работать с командой уровня «Краснодара», но в последующих сезонах команда пошла на спад. Игнатьев с Шапи так и не стали будущими звездами, а перестройка состава выпала на первый сезон в ЛЧ, который закончился после издевательского вылета от «Олимпиакоса» в отборе. Не пахло и борьбой за титулы, которую справедливо ожидали от «быков».

Через год Мусаев все же привез в Краснодар Лигу чемпионов, но болельщикам пришлось поддерживать команду с диванов — ковид не позволял полностью насладиться турниром. А еще через пару месяцев Мурад покинул команду и уехал в Азербайджан.

Теперь он вернулся и, уверен, зацепится за новый шанс выиграть чемпионство. Мусаев точно не показал свой максимум и сможет воспользоваться достижениями Ивича.