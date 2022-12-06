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6 декабря, 13:00

«Учу английский с прицелом на будущее — планирую поиграть в Англии, Испании». Интервью нового таланта ЦСКА

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Никита Ермаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Никита Ермаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/3
«СЭ» поговорил с Никитой Ермаковым.

В этом сезоне Никита Ермаков пробился в основу ЦСКА: в матче с «Уралом» дебютировал в РПЛ, дважды отличился в Кубке и к зимней паузе набрал 21 игру во всех турнирах. В интервью «СЭ» полузащитник рассказал об адаптации в команде и характере Владимира Федотова, общении с Акинфеевым и изучении английского языка.

Никита Ермаков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Никита Ермаков.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«С академии нас настраивают: «Спартак» — принципиальный соперник»

— В этом сезоне у тебя могло быть три гола — что чувствуешь, когда выводишь свою команду в матче с «Зенитом», а мяч отменяют?

— В тот момент эмоции переполняли. Невозможно передать словами — это надо испытать! Забить действующему чемпиону на его поле при полных трибунах — очень приятно. Жаль, что отменили. Думаю, этот гол придал бы мне больше уверенности.

— Через пару дней ты все же отличился — в матче с «Торпедо».

—Родные и близкие меня поздравили, но телефон не разрывался. Все в меру. Я тоже никак особенно это не отмечал. Просто продолжил тренироваться.

— Какие эмоции были после первого взрослого дерби со «Спартаком»?

— Еще с академии тренеры нас настраивали на то, что «Спартак» — принципиальный соперник. Значит, нужна максимальная самоотдача, борьба на каждом участке поля за клуб, за болельщиков, за себя. Сейчас к таким матчам не нужно настраиваться — все всё сами понимают.

— После дерби ЭСК РФС признала, что тебя ошибочно не удалили за фол на Пруцеве.

— В тот момент я делал подкат — казалось, что в мяч. Но потом попал футболисту «Спартака» в ногу. У меня вообще не было намерения нанести Пруцеву травму или сыграть грубо! Может быть, в тот момент это был адреналин, эмоции... Но с моей стороны все выглядело совсем иначе, чем на повторе.

— В том же матче случилась стычка Федотова с Абаскалем. В раздевалке Федотов такой же эмоциональный?

— Владимир Валентинович — спокойный человек, умный. Надо понимать, что в тот момент все были на эмоциях. В жизни он, конечно, другой. Когда нужно — похвалит, когда нужно — напихает.

— Главное, что ты приобрел за время работы с ним?

— Я повысил планку по самоотдаче, начал сам с себя требовать больше. Футбольного бога не обманешь: нужно выкладываться на поле — только тогда добьешься успеха.

Игорь Акинфеев. «Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА!» Монолог Акинфеева перед дерби со «Спартаком»

«К Акинфееву обращаюсь на «вы»

— В ЦСКА много легионеров. Это создает трудности в коммуникации?

— В раздевалке, в столовой мы все общаемся. К сожалению, нет такого, чтобы мы куда-то вышли погулять вместе. Наверное, здесь больше вопрос языкового барьера... Если бы я знал языки, было бы намного легче. Но я сейчас занимаюсь английским. Понимаю, что это полезно и для футбола, и для жизни. В общении с легионерами помогает — да и кто знает, как в дальнейшем сложится карьера. У меня в планах поиграть в Англии, Испании. Мечтать не вредно, так что учу язык с прицелом на будущее.

— Со стороны кажется, что в ЦСКА есть четкое разделение на группы: легионеры, молодежь и опытные игроки.

— На самом деле никакого разделения нет. Все общаются друг с другом, просто с кем-то больше, с кем-то меньше. При этом нет никаких проблем подойти за советом к кому-то из старших — всегда помогут.

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Акинфеев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Ты сказал, что общение с иностранцами — это вопрос языкового барьера. О чем можно поговорить с Акинфеевым, Набабкиным, Щенниковым?

— Да о разных вещах. Может, обсудить какой-то игровой момент, спросить совет, поговорить о жизни. Нет такого, что они не общаются с молодыми.

— Акинфеев любит рыбалку.

— Порыбачить с Игорем? Было бы интересно!

— Матвей Лукин обращается к Акинфееву по имени и отчеству. Ты тоже?

— Когда здороваюсь или прошу мяч на тренировке, могу сказать: «Игорь». Но в остальном — на «вы». Как он реагирует? Иногда подшучивает в ответ.

— Акинфеев рассказывал, что Вадим Карпов не знает Вагнера Лав и Карвальо, хотя их портреты висят на базе клуба.

— Меня Акинфеев не экзаменовал, но я готов. Обоих знаю!

Команда 2Drots. Команда 2Drots второй год подряд стала чемпионом Медиалиги

«Смотрел каждый матч «Амкала» и 2DROTS в Кубке»

— Сейчас очень популярен медиафутбол. Как ты к этому относишься?

— Проект очень интересный, интересно смотреть. Там даже играет пацан, который вместе со мной выпускался из академии, — Никита Васильев. Я за медиафутболом специально не слежу, но если попадается в интернете, то могу включить. Только полуфиналы и финал смотрю.

— Кого еще из медийных футболистов знаешь лично?

— Мы были одноклассниками с вратарем 2DROTS и победителем первого сезона Димой Сычевым. Есть забавная история, связанная с ним. Нас как-то попросили спокойно посидеть в спортзале, а мы взяли мячи и начали пинать друг другу. В итоге Дима попал в баскетбольный щит, мяч отскочил и улетел в какую-то старую лампу! В общем, она упала. Сразу же прибежали директор, классный руководитель, завуч. Мы все смеемся, а Дима один переживает...

— В медиафутболе же совсем другие скорости — тебе правда интересно смотреть матчи?

— Главное — это шоу. Плюс во втором сезоне стало больше профессиональных игроков, ветеранов — скорости стали выше. Очень интересно смотреть! Те же «Наши парни» из РФС — конечно, они не показывают тех скоростей, как в молодости. Но мне нравится следить, как они сейчас играют за счет опыта и понимания футбола.

— Ты бы хотел сыграть в Медиалиге?

— Допускаю, если это просуществует еще лет 20. Попробовать, как Глушаков? С его опытом проще совместить, мне же пока, как молодому, нужно полностью быть сосредоточенным на выступлении за клуб.

— ЦСКА планировал матч с 2DROTS. Тебе было интересно сыграть с ними?

— Да, слышал об этом. Был бы рад, если бы сыграли. Это шоу, огромные просмотры. Жалко, что все отменилось. Надеюсь, что в будущем получится провести такой матч.

— «Амкал» и 2DROTS в Кубке России — удачная идея?

— Да, я смотрел их каждый матч! До конца не мог поверить, что команда из интернета участвует в профессиональном турнире. Сильно переживал за них, чтобы они прошли дальше. Интересно было сравнить уровень профессиональных и любительских команд.

— При этом многие медиафутбол не переносят.

— Это популяризация футбола в России. Никто бы просто так не стал следить за 1/264 Кубка России! Круто, что РФС дал медийным клубам такую возможность.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 6
Швейцария 1
Матч завершен

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
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РПЛ, таблица переходов: кто уйдет и кто приедет зимой
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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