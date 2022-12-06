«Учу английский с прицелом на будущее — планирую поиграть в Англии, Испании». Интервью нового таланта ЦСКА

«СЭ» поговорил с Никитой Ермаковым.

В этом сезоне Никита Ермаков пробился в основу ЦСКА: в матче с «Уралом» дебютировал в РПЛ, дважды отличился в Кубке и к зимней паузе набрал 21 игру во всех турнирах. В интервью «СЭ» полузащитник рассказал об адаптации в команде и характере Владимира Федотова, общении с Акинфеевым и изучении английского языка.

Никита Ермаков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«С академии нас настраивают: «Спартак» — принципиальный соперник»

— В этом сезоне у тебя могло быть три гола — что чувствуешь, когда выводишь свою команду в матче с «Зенитом», а мяч отменяют?

— В тот момент эмоции переполняли. Невозможно передать словами — это надо испытать! Забить действующему чемпиону на его поле при полных трибунах — очень приятно. Жаль, что отменили. Думаю, этот гол придал бы мне больше уверенности.

— Через пару дней ты все же отличился — в матче с «Торпедо».

—Родные и близкие меня поздравили, но телефон не разрывался. Все в меру. Я тоже никак особенно это не отмечал. Просто продолжил тренироваться.

— Какие эмоции были после первого взрослого дерби со «Спартаком»?

— Еще с академии тренеры нас настраивали на то, что «Спартак» — принципиальный соперник. Значит, нужна максимальная самоотдача, борьба на каждом участке поля за клуб, за болельщиков, за себя. Сейчас к таким матчам не нужно настраиваться — все всё сами понимают.

— После дерби ЭСК РФС признала, что тебя ошибочно не удалили за фол на Пруцеве.

— В тот момент я делал подкат — казалось, что в мяч. Но потом попал футболисту «Спартака» в ногу. У меня вообще не было намерения нанести Пруцеву травму или сыграть грубо! Может быть, в тот момент это был адреналин, эмоции... Но с моей стороны все выглядело совсем иначе, чем на повторе.

— В том же матче случилась стычка Федотова с Абаскалем. В раздевалке Федотов такой же эмоциональный?

— Владимир Валентинович — спокойный человек, умный. Надо понимать, что в тот момент все были на эмоциях. В жизни он, конечно, другой. Когда нужно — похвалит, когда нужно — напихает.

— Главное, что ты приобрел за время работы с ним?

— Я повысил планку по самоотдаче, начал сам с себя требовать больше. Футбольного бога не обманешь: нужно выкладываться на поле — только тогда добьешься успеха.

«К Акинфееву обращаюсь на «вы»

— В ЦСКА много легионеров. Это создает трудности в коммуникации?

— В раздевалке, в столовой мы все общаемся. К сожалению, нет такого, чтобы мы куда-то вышли погулять вместе. Наверное, здесь больше вопрос языкового барьера... Если бы я знал языки, было бы намного легче. Но я сейчас занимаюсь английским. Понимаю, что это полезно и для футбола, и для жизни. В общении с легионерами помогает — да и кто знает, как в дальнейшем сложится карьера. У меня в планах поиграть в Англии, Испании. Мечтать не вредно, так что учу язык с прицелом на будущее.

— Со стороны кажется, что в ЦСКА есть четкое разделение на группы: легионеры, молодежь и опытные игроки.

— На самом деле никакого разделения нет. Все общаются друг с другом, просто с кем-то больше, с кем-то меньше. При этом нет никаких проблем подойти за советом к кому-то из старших — всегда помогут.

Игорь Акинфеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Ты сказал, что общение с иностранцами — это вопрос языкового барьера. О чем можно поговорить с Акинфеевым, Набабкиным, Щенниковым?

— Да о разных вещах. Может, обсудить какой-то игровой момент, спросить совет, поговорить о жизни. Нет такого, что они не общаются с молодыми.

— Акинфеев любит рыбалку.

— Порыбачить с Игорем? Было бы интересно!

— Матвей Лукин обращается к Акинфееву по имени и отчеству. Ты тоже?

— Когда здороваюсь или прошу мяч на тренировке, могу сказать: «Игорь». Но в остальном — на «вы». Как он реагирует? Иногда подшучивает в ответ.

— Акинфеев рассказывал, что Вадим Карпов не знает Вагнера Лав и Карвальо, хотя их портреты висят на базе клуба.

— Меня Акинфеев не экзаменовал, но я готов. Обоих знаю!

«Смотрел каждый матч «Амкала» и 2DROTS в Кубке»

— Сейчас очень популярен медиафутбол. Как ты к этому относишься?

— Проект очень интересный, интересно смотреть. Там даже играет пацан, который вместе со мной выпускался из академии, — Никита Васильев. Я за медиафутболом специально не слежу, но если попадается в интернете, то могу включить. Только полуфиналы и финал смотрю.

— Кого еще из медийных футболистов знаешь лично?

— Мы были одноклассниками с вратарем 2DROTS и победителем первого сезона Димой Сычевым. Есть забавная история, связанная с ним. Нас как-то попросили спокойно посидеть в спортзале, а мы взяли мячи и начали пинать друг другу. В итоге Дима попал в баскетбольный щит, мяч отскочил и улетел в какую-то старую лампу! В общем, она упала. Сразу же прибежали директор, классный руководитель, завуч. Мы все смеемся, а Дима один переживает...

— В медиафутболе же совсем другие скорости — тебе правда интересно смотреть матчи?

— Главное — это шоу. Плюс во втором сезоне стало больше профессиональных игроков, ветеранов — скорости стали выше. Очень интересно смотреть! Те же «Наши парни» из РФС — конечно, они не показывают тех скоростей, как в молодости. Но мне нравится следить, как они сейчас играют за счет опыта и понимания футбола.

— Ты бы хотел сыграть в Медиалиге?

— Допускаю, если это просуществует еще лет 20. Попробовать, как Глушаков? С его опытом проще совместить, мне же пока, как молодому, нужно полностью быть сосредоточенным на выступлении за клуб.

— ЦСКА планировал матч с 2DROTS. Тебе было интересно сыграть с ними?

— Да, слышал об этом. Был бы рад, если бы сыграли. Это шоу, огромные просмотры. Жалко, что все отменилось. Надеюсь, что в будущем получится провести такой матч.

— «Амкал» и 2DROTS в Кубке России — удачная идея?

— Да, я смотрел их каждый матч! До конца не мог поверить, что команда из интернета участвует в профессиональном турнире. Сильно переживал за них, чтобы они прошли дальше. Интересно было сравнить уровень профессиональных и любительских команд.

— При этом многие медиафутбол не переносят.

— Это популяризация футбола в России. Никто бы просто так не стал следить за 1/264 Кубка России! Круто, что РФС дал медийным клубам такую возможность.