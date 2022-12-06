«Учу английский с прицелом на будущее — планирую поиграть в Англии, Испании». Интервью нового таланта ЦСКА
В этом сезоне Никита Ермаков пробился в основу ЦСКА: в матче с «Уралом» дебютировал в РПЛ, дважды отличился в Кубке и к зимней паузе набрал 21 игру во всех турнирах. В интервью «СЭ» полузащитник рассказал об адаптации в команде и характере Владимира Федотова, общении с Акинфеевым и изучении английского языка.
«С академии нас настраивают: «Спартак» — принципиальный соперник»
— В этом сезоне у тебя могло быть три гола — что чувствуешь, когда выводишь свою команду в матче с «Зенитом», а мяч отменяют?
— В тот момент эмоции переполняли. Невозможно передать словами — это надо испытать! Забить действующему чемпиону на его поле при полных трибунах — очень приятно. Жаль, что отменили. Думаю, этот гол придал бы мне больше уверенности.
— Через пару дней ты все же отличился — в матче с «Торпедо».
—Родные и близкие меня поздравили, но телефон не разрывался. Все в меру. Я тоже никак особенно это не отмечал. Просто продолжил тренироваться.
— Какие эмоции были после первого взрослого дерби со «Спартаком»?
— Еще с академии тренеры нас настраивали на то, что «Спартак» — принципиальный соперник. Значит, нужна максимальная самоотдача, борьба на каждом участке поля за клуб, за болельщиков, за себя. Сейчас к таким матчам не нужно настраиваться — все всё сами понимают.
— После дерби ЭСК РФС признала, что тебя ошибочно не удалили за фол на Пруцеве.
— В тот момент я делал подкат — казалось, что в мяч. Но потом попал футболисту «Спартака» в ногу. У меня вообще не было намерения нанести Пруцеву травму или сыграть грубо! Может быть, в тот момент это был адреналин, эмоции... Но с моей стороны все выглядело совсем иначе, чем на повторе.
— В том же матче случилась стычка Федотова с Абаскалем. В раздевалке Федотов такой же эмоциональный?
— Владимир Валентинович — спокойный человек, умный. Надо понимать, что в тот момент все были на эмоциях. В жизни он, конечно, другой. Когда нужно — похвалит, когда нужно — напихает.
— Главное, что ты приобрел за время работы с ним?
— Я повысил планку по самоотдаче, начал сам с себя требовать больше. Футбольного бога не обманешь: нужно выкладываться на поле — только тогда добьешься успеха.
«К Акинфееву обращаюсь на «вы»
— В ЦСКА много легионеров. Это создает трудности в коммуникации?
— В раздевалке, в столовой мы все общаемся. К сожалению, нет такого, чтобы мы куда-то вышли погулять вместе. Наверное, здесь больше вопрос языкового барьера... Если бы я знал языки, было бы намного легче. Но я сейчас занимаюсь английским. Понимаю, что это полезно и для футбола, и для жизни. В общении с легионерами помогает — да и кто знает, как в дальнейшем сложится карьера. У меня в планах поиграть в Англии, Испании. Мечтать не вредно, так что учу язык с прицелом на будущее.
— Со стороны кажется, что в ЦСКА есть четкое разделение на группы: легионеры, молодежь и опытные игроки.
— На самом деле никакого разделения нет. Все общаются друг с другом, просто с кем-то больше, с кем-то меньше. При этом нет никаких проблем подойти за советом к кому-то из старших — всегда помогут.
— Ты сказал, что общение с иностранцами — это вопрос языкового барьера. О чем можно поговорить с Акинфеевым, Набабкиным, Щенниковым?
— Да о разных вещах. Может, обсудить какой-то игровой момент, спросить совет, поговорить о жизни. Нет такого, что они не общаются с молодыми.
— Акинфеев любит рыбалку.
— Порыбачить с Игорем? Было бы интересно!
— Матвей Лукин обращается к Акинфееву по имени и отчеству. Ты тоже?
— Когда здороваюсь или прошу мяч на тренировке, могу сказать: «Игорь». Но в остальном — на «вы». Как он реагирует? Иногда подшучивает в ответ.
— Акинфеев рассказывал, что Вадим Карпов не знает Вагнера Лав и Карвальо, хотя их портреты висят на базе клуба.
— Меня Акинфеев не экзаменовал, но я готов. Обоих знаю!
«Смотрел каждый матч «Амкала» и 2DROTS в Кубке»
— Сейчас очень популярен медиафутбол. Как ты к этому относишься?
— Проект очень интересный, интересно смотреть. Там даже играет пацан, который вместе со мной выпускался из академии, — Никита Васильев. Я за медиафутболом специально не слежу, но если попадается в интернете, то могу включить. Только полуфиналы и финал смотрю.
— Кого еще из медийных футболистов знаешь лично?
— Мы были одноклассниками с вратарем 2DROTS и победителем первого сезона Димой Сычевым. Есть забавная история, связанная с ним. Нас как-то попросили спокойно посидеть в спортзале, а мы взяли мячи и начали пинать друг другу. В итоге Дима попал в баскетбольный щит, мяч отскочил и улетел в какую-то старую лампу! В общем, она упала. Сразу же прибежали директор, классный руководитель, завуч. Мы все смеемся, а Дима один переживает...
— В медиафутболе же совсем другие скорости — тебе правда интересно смотреть матчи?
— Главное — это шоу. Плюс во втором сезоне стало больше профессиональных игроков, ветеранов — скорости стали выше. Очень интересно смотреть! Те же «Наши парни» из РФС — конечно, они не показывают тех скоростей, как в молодости. Но мне нравится следить, как они сейчас играют за счет опыта и понимания футбола.
— Ты бы хотел сыграть в Медиалиге?
— Допускаю, если это просуществует еще лет 20. Попробовать, как Глушаков? С его опытом проще совместить, мне же пока, как молодому, нужно полностью быть сосредоточенным на выступлении за клуб.
— ЦСКА планировал матч с 2DROTS. Тебе было интересно сыграть с ними?
— Да, слышал об этом. Был бы рад, если бы сыграли. Это шоу, огромные просмотры. Жалко, что все отменилось. Надеюсь, что в будущем получится провести такой матч.
— «Амкал» и 2DROTS в Кубке России — удачная идея?
— Да, я смотрел их каждый матч! До конца не мог поверить, что команда из интернета участвует в профессиональном турнире. Сильно переживал за них, чтобы они прошли дальше. Интересно было сравнить уровень профессиональных и любительских команд.
— При этом многие медиафутбол не переносят.
— Это популяризация футбола в России. Никто бы просто так не стал следить за 1/264 Кубка России! Круто, что РФС дал медийным клубам такую возможность.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2