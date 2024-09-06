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Загадка «Краснодара»: двое россиян в старте и погоня за «Зенитом»

Казаков оценил шансы «Краснодара» на борьбу за чемпионство с «Зенитом»
Илья Казаков
Колумнист
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Футболисты «Краснодара».
Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005-2015 годах — о взлете «быков» после невнятного старта в РПЛ.

Мнение

В самом начале сезона все мы любовались «Зенитом». Задавая друг другу вопрос: а как в принципе подобное возможно? Чтобы играть так, да еще и на фоне натужной концовки прошлого чемпионата.

Затем пришла очередь восхищаться «Спартаком» — даже не футболом или победами красно-белых, а тем, что нас так виртуозно обманули. От дебюта Деяна Станковича никто не ждал такой прыти — и вдруг явилась грозная команда, которая к тому же наотрез отказывается от незрелищного стиля.

Буквально вчера мы уже влюблялись в «Локомотив», где все свои, где столько молодых — и место на вершине таблицы точно заслуженное. И неожиданное — относительно наших прогнозов.

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А сегодня повод для удивления и комплиментов дает «Краснодар». После 3-го тура в «быков» не верили. После 7-го, когда повержены три столичных клуба, — верим.

Верим и пытаемся понять, потому что о «Зените», «Спартаке» и «Локомотиве» уже столько успели сказать и разобраться в их успехах и проблемах, «Краснодар» же — все еще загадка.

Точнее, загадка, что с ним случилось. Почему южане сделали такой рывок после невнятного старта?

Здесь, наверное, надо говорить о попытке анализа в чистом виде — инсайды из клуба не утекают, пока тайна не становится секретом Полишинеля, как это произошло в случае продажи Сафонова в «ПСЖ». И даже трансферные новости черно-зеленых прилетают чаще всего со стороны потенциальных новичков. Последний пример очень показателен — израильские СМИ написали, что «Краснодар» готов сделать предложение греческому АЕК о приобретении 26-летнего тринидадского форварда Леви Гарсии, ранее выступавшего за «Бейтар». В этой географии есть все, кроме российских инсайдеров.

Леви Гарсия.
Фото Global Look Press

Но тем не менее именно эта история, точнее звучащие суммы, дает четкое представление о масштабе сегодняшней селекции «быков»: утверждается, что афинский клуб не отдаст нападающего дешевле 23 миллионов евро.

Это больше, чем платили за своих новичков московские команды. А если в этой связи упоминать «Зенит», то у петербуржцев было только пять футболистов в истории, стоивших сине-бело-голубым дороже.

Даже если никаким Леви Гарсией «быки» не интересуются, очевидно одно — в Краснодаре стали покупать более качественных исполнителей. В том числе россиян — трансфер Козлова из «Балтики» впечатлил многих, а ведь до этого был и переход Кривцова. Пусть оба сейчас вне стартового состава.

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Сложно оценить, если возможно вообще, у кого в РПЛ сейчас состав лучше, поскольку четких критериев здесь не существует. Но в том, что «Краснодар» укомплектован под любую задачу, сомнений нет никаких. И тем не менее провалил стартовые три тура. Когда снова начали вспоминать Владимира Илича и предполагать, что «быки» в этом сезоне не конкуренты лидерам.

А потом что-то случилось. Команда взяла и выдала мощнейший отрезок — к перерыву на сборные. В чем причины?

Самый простой, если не единственный ответ — правильная реакция на матчи с махачкалинским «Динамо» и «Факелом». Клубами, которые краснодарцы должны обыгрывать на данный момент по определению. Но они провалили матч с новичком РПЛ, и Мурад Мусаев после финального свистка сказал о своей ошибке: «Я не настроил команду, выбрал не тех футболистов».

Мурад Мусаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кого именно имел в виду главный тренер, осталось за кадром. Но речь о первом тайме и о стартовом составе, в котором вышло много для сегодняшнего «Краснодара» россиян: Смолов, Кривцов, Черников. Лидеры, на поле и в раздевалке.

После этого в следующем туре с «Факелом» Черников остался в старте, где из полевых футболистов с паспортами РФ еще появились Петров с Козловым. А затем с первых минут выходили только Петров с Агкацевым — и началась победная серия, вознесшая «быков» на второе место.

Ничем другим эти перемены с ходу не объяснить. Мусаев отреагировал на критику, перетряхнул состав — и получилось добавить огня. В СМИ, правда, начались старые песни об 11 воспитанниках в основе, но это не более чем лирика.

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Факты же следующие: «Краснодар» сейчас силен и победоносен, но на время потерян удивительный треугольник полузащиты Сперцян — Черников — Кривцов, который многие считали едва ли не лучшим в России.

Как и что пойдет дальше — загадка.

Как и загадка то, каким клубом мы станем восхищаться завтра.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
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 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
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 - : -
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 - : -
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