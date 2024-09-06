Загадка «Краснодара»: двое россиян в старте и погоня за «Зенитом»
Мнение
В самом начале сезона все мы любовались «Зенитом». Задавая друг другу вопрос: а как в принципе подобное возможно? Чтобы играть так, да еще и на фоне натужной концовки прошлого чемпионата.
Затем пришла очередь восхищаться «Спартаком» — даже не футболом или победами красно-белых, а тем, что нас так виртуозно обманули. От дебюта Деяна Станковича никто не ждал такой прыти — и вдруг явилась грозная команда, которая к тому же наотрез отказывается от незрелищного стиля.
Буквально вчера мы уже влюблялись в «Локомотив», где все свои, где столько молодых — и место на вершине таблицы точно заслуженное. И неожиданное — относительно наших прогнозов.
А сегодня повод для удивления и комплиментов дает «Краснодар». После 3-го тура в «быков» не верили. После 7-го, когда повержены три столичных клуба, — верим.
Верим и пытаемся понять, потому что о «Зените», «Спартаке» и «Локомотиве» уже столько успели сказать и разобраться в их успехах и проблемах, «Краснодар» же — все еще загадка.
Точнее, загадка, что с ним случилось. Почему южане сделали такой рывок после невнятного старта?
Здесь, наверное, надо говорить о попытке анализа в чистом виде — инсайды из клуба не утекают, пока тайна не становится секретом Полишинеля, как это произошло в случае продажи Сафонова в «ПСЖ». И даже трансферные новости черно-зеленых прилетают чаще всего со стороны потенциальных новичков. Последний пример очень показателен — израильские СМИ написали, что «Краснодар» готов сделать предложение греческому АЕК о приобретении 26-летнего тринидадского форварда Леви Гарсии, ранее выступавшего за «Бейтар». В этой географии есть все, кроме российских инсайдеров.
Но тем не менее именно эта история, точнее звучащие суммы, дает четкое представление о масштабе сегодняшней селекции «быков»: утверждается, что афинский клуб не отдаст нападающего дешевле 23 миллионов евро.
Это больше, чем платили за своих новичков московские команды. А если в этой связи упоминать «Зенит», то у петербуржцев было только пять футболистов в истории, стоивших сине-бело-голубым дороже.
Даже если никаким Леви Гарсией «быки» не интересуются, очевидно одно — в Краснодаре стали покупать более качественных исполнителей. В том числе россиян — трансфер Козлова из «Балтики» впечатлил многих, а ведь до этого был и переход Кривцова. Пусть оба сейчас вне стартового состава.
Сложно оценить, если возможно вообще, у кого в РПЛ сейчас состав лучше, поскольку четких критериев здесь не существует. Но в том, что «Краснодар» укомплектован под любую задачу, сомнений нет никаких. И тем не менее провалил стартовые три тура. Когда снова начали вспоминать Владимира Илича и предполагать, что «быки» в этом сезоне не конкуренты лидерам.
А потом что-то случилось. Команда взяла и выдала мощнейший отрезок — к перерыву на сборные. В чем причины?
Самый простой, если не единственный ответ — правильная реакция на матчи с махачкалинским «Динамо» и «Факелом». Клубами, которые краснодарцы должны обыгрывать на данный момент по определению. Но они провалили матч с новичком РПЛ, и Мурад Мусаев после финального свистка сказал о своей ошибке: «Я не настроил команду, выбрал не тех футболистов».
Кого именно имел в виду главный тренер, осталось за кадром. Но речь о первом тайме и о стартовом составе, в котором вышло много для сегодняшнего «Краснодара» россиян: Смолов, Кривцов, Черников. Лидеры, на поле и в раздевалке.
После этого в следующем туре с «Факелом» Черников остался в старте, где из полевых футболистов с паспортами РФ еще появились Петров с Козловым. А затем с первых минут выходили только Петров с Агкацевым — и началась победная серия, вознесшая «быков» на второе место.
Ничем другим эти перемены с ходу не объяснить. Мусаев отреагировал на критику, перетряхнул состав — и получилось добавить огня. В СМИ, правда, начались старые песни об 11 воспитанниках в основе, но это не более чем лирика.
Факты же следующие: «Краснодар» сейчас силен и победоносен, но на время потерян удивительный треугольник полузащиты Сперцян — Черников — Кривцов, который многие считали едва ли не лучшим в России.
Как и что пойдет дальше — загадка.
Как и загадка то, каким клубом мы станем восхищаться завтра.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1