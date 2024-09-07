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«Зенит» потерял Волкова на полгода — «кресты». Теперь Семаку нужен новый защитник

Защитник «Зенита» Волков получил травму крестообразной связки колена
Гоша Чернов
Корреспондент
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Сергей Волков (слева).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Футболист получил травму на тренировке.

Что случилось

Защитник «Зенита» Сергей Волков получил серьезную травму. 21-летний футболист петербургского клуба порвал крестообразную связку колена на пятничной тренировке и выбыл на длительный срок.

«По результатам медицинского обследования у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время футболисту будет сделана операция, о сроках его полного восстановления станет известно позднее», — говорится в заявлении невского клуба.

Чаще всего при таких травмах футболисты не могут играть на протяжении 5-6 месяцев, поэтому можно утверждать, что Волков в этом году на поле уже не выйдет.

Что теперь делать клубу

Волков перешел в «Зенит» минувшим летом из «Краснодара» — по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 5 миллионов евро. Пока Сергей сыграл за петербуржцев только в шести матчах. Однако для сине-бело-голубых это весомая потеря, так как на позиции правого защитника у них после ухода Марио Фернандеса остается лишь Вячеслав Караваев. Также эту роль при необходимости может исполнить Страхиня Эракович.

«Зенит» еще может успеть найти замену: трансферное окно в России открыто до 12 сентября. При этом петербуржцам важно, чтобы на этой позиции играл не легионер, так как у сине-бело-голубых наблюдаются сложности с лимитом. Один из вариантов — отзыв аренды в «Ахмат» защитника Арсена Адамова. До сих пор остается свободным агентом 33-летний Марио Фернандес, покинувший Санкт-Петербург в июле.

Сергей Волков. «Счастлив подписать контракт с великим клубом!» Волков — в «Зените»

Следующий матч «Зенита» состоится в воскресенье: петербуржцы в товарищеской встрече сыграют на выезде с казахстанским «Кайратом».

Сергей Волков (футбол)
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 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
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10
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11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
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