Сергеев вернулся в «Крылья». В «Зените» он не стал звездой, но вошел в историю клуба золотым голом
«Зенит» объявил об уходе нападающего Ивана Сергеева после двух с половиной лет в клубе. 29-летний россиянин вернулся в «Крылья Советов», за которые выступал полтора сезона до трансфера в Санкт-Петербург. Незадолго до продажи Сергеева сине-бело-голубые объявили о покупке двух форвардов: Александра Соболева из «Спартака» и Лусиано Гонду из «Архентинос Хуниорс».
На каких условиях перешел в «Крылья»
Клубы договорились о полноценном трансфере, который обошелся самарцам в 200 миллионов рублей – такую сумму назвал инсайдер Иван Карпов. За несколько часов до официального объявления трансфер подтвердил тренер «Крыльев» Игорь Осинькин, работавший с форвардом во время его первого заезда в Самару.
Контракт Сергеева с «Крыльями» рассчитан на три года, он будет выступать под 13-м номером – в «Зените» у него был 33-й.
Как выступал за «Зенит»
Сергеев результативно выступал в Санкт-Петербурге. За 93 матча во всех турнирах забил 30 мячей и отдал 15 голевых передач. Сергеев – автор золотого гола в ворота «Спартака» в 26-м туре сезона-2022/23: тогда Иван вышел на замену в конце встречи и в компенсированное время вонзил победный мяч (3:2), принесший петербуржцам десятое чемпионство.
Что говорили о трансфере
Петербуржцы проводили нападающего теплым постом в Telegram-канале. «Футбольный клуб «Зенит» благодарит Ивана Сергеева за трудолюбие, самоотдачу, командный характер и те голы, что навсегда вошли в победную историю петербургского клуба. Спасибо за все и удачи, Ваня!» – говорится в посте.
Тренер «Крыльев» Осинькин сказал, что форвард может сыграть уже 13 сентября против «Рубина». Менеджмент также рад возвращению нападающего. «Рады, что Иван Сергеев вернулся в команду! – поделился спортивный директор Сергей Корниленко. – Мы все хорошо знакомы с его качествами и высоко оцениваем профессионализм. Надеемся, что он поможет нам добиться поставленных целей».
«Сергеев – игрок высокого класса, – оценил генеральный директор Вадим Андреев. – Переход в «Крылья» был бы невозможен без содействия врио главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева. По просьбе нашего клуба он включился в переговорный процесс с руководством «Зенита», благодаря чему команду усилил такой квалифицированный игрок».
Добавим, что предыдущий заход в «Крылья» оказался успешным для Сергеева: в 66 матчах он забил 51 мяч. В сезоне-2020/21 форвард самарцев установил рекорд первой лиги – 40 голов за сезон.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1