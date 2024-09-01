Пресс-конференция главных тренеров «Локомотива» и «Краснодара».

Мусаев: «Еще в раздевалке было видно, что ребята заряжены на игру»

— Очень сложный матч, — сказал на пресс-конференции главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. — Начали хорошо, еще в раздевалке было видно, что ребята заряжены на игру. Второй тайм хороший. Был ряд моментов, когда игра могла качнуться в одну или другую сторону. 11 дней уже путешествуем, и никто из футболистов не жалуется, это очень важно для тренеров.

— Как вам игра обороны?

— Несмотря на то что сыграли на ноль, есть что исправить.

— Сегодня играл почти тот же состав, что и с «Динамо», какая логика была в заменах и почему выбрали такой стартовый состав?

— Перед игрой был тяжелый выбор. Потому что между «Динамо» и «Локомотивом» была игра в Кубке. Только сегодня утром принял решение по составу. Очень важна сыгранность, поэтому стараемся не менять сочетание. Хочу отметить тех, кто появляется со скамейки, Черников вышел очень заряженным. В перерыве не увидел, что кто-то проседал, как это было с «Динамо». Поэтому не стал сразу никого менять.

Михаил Галактионов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Галактионов: «Психологию нужно переламывать, это не делается за один-два дня»

— Как можно охарактеризовать сегодняшнюю игру? Это стечение обстоятельств?

— Сложно комментировать, двоякие чувства. Характер игры был такой, что ничего не предвещало беды. Мы даже были ближе к тому, чтобы сократить разрыв и переломить ход матча. Но соперник забил третий гол и смог распорядиться лучше своими моментами. Сейчас команде сказал, чтобы не было никакой истерики. Есть моменты, которые нужно по качеству улучшить.

— «Локомотиву» нужны еще легионеры?

— Этого хочется всегда. Смотрим, ждем, как клуб сработает в этом направлении. Но не только на это нужно уповать. Мы стремимся к тому, чтобы команда была дисциплинированной и организованной.

— Не показалось ли вам, что в первом тайме не хватило агрессии?

— Сложно сказать, надо лучше потом посмотреть. Можно было бы начать более динамично. Это тоже вопрос психологии, которую нужно переламывать. Это все не делается за один-два дня.

— Было ли у ребят волнение перед матчем в связи с возможным лидерством в таблице?

— Мы проговаривали, что не надо туда смотреть. Надо отталкиваться от качества игры, от себя. Есть хорошие моменты, но есть и те, которые надо поправлять.

— Почему был заменен Батраков?

— Он устал, выполнил большой объем работы, поэтому так решили.