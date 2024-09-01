Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:00

«Мы 11 дней путешествуем, и никто не жалуется!» Мусаев и Галактионов — после разгрома в Черкизово

Мусаев и Галактионов подвели итоги матча «Локомотив» — «Краснодар»
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мурад Мусаев и Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Пресс-конференция главных тренеров «Локомотива» и «Краснодара».
Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:3
Краснодар

Мусаев: «Еще в раздевалке было видно, что ребята заряжены на игру»

— Очень сложный матч, — сказал на пресс-конференции главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. — Начали хорошо, еще в раздевалке было видно, что ребята заряжены на игру. Второй тайм хороший. Был ряд моментов, когда игра могла качнуться в одну или другую сторону. 11 дней уже путешествуем, и никто из футболистов не жалуется, это очень важно для тренеров.

— Как вам игра обороны?

— Несмотря на то что сыграли на ноль, есть что исправить.

— Сегодня играл почти тот же состав, что и с «Динамо», какая логика была в заменах и почему выбрали такой стартовый состав?

— Перед игрой был тяжелый выбор. Потому что между «Динамо» и «Локомотивом» была игра в Кубке. Только сегодня утром принял решение по составу. Очень важна сыгранность, поэтому стараемся не менять сочетание. Хочу отметить тех, кто появляется со скамейки, Черников вышел очень заряженным. В перерыве не увидел, что кто-то проседал, как это было с «Динамо». Поэтому не стал сразу никого менять.

Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Галактионов: «Психологию нужно переламывать, это не делается за один-два дня»

— Как можно охарактеризовать сегодняшнюю игру? Это стечение обстоятельств?

— Сложно комментировать, двоякие чувства. Характер игры был такой, что ничего не предвещало беды. Мы даже были ближе к тому, чтобы сократить разрыв и переломить ход матча. Но соперник забил третий гол и смог распорядиться лучше своими моментами. Сейчас команде сказал, чтобы не было никакой истерики. Есть моменты, которые нужно по качеству улучшить.

— «Локомотиву» нужны еще легионеры?

— Этого хочется всегда. Смотрим, ждем, как клуб сработает в этом направлении. Но не только на это нужно уповать. Мы стремимся к тому, чтобы команда была дисциплинированной и организованной.

Дмитрий Баринов и&nbsp;Илья Лантратов. Кошмарный вечер Лантратова. Две ошибки вратаря похоронили «Локомотив» в игре с «Краснодаром»

— Не показалось ли вам, что в первом тайме не хватило агрессии?

— Сложно сказать, надо лучше потом посмотреть. Можно было бы начать более динамично. Это тоже вопрос психологии, которую нужно переламывать. Это все не делается за один-два дня.

— Было ли у ребят волнение перед матчем в связи с возможным лидерством в таблице?

— Мы проговаривали, что не надо туда смотреть. Надо отталкиваться от качества игры, от себя. Есть хорошие моменты, но есть и те, которые надо поправлять.

— Почему был заменен Батраков?

— Он устал, выполнил большой объем работы, поэтому так решили.

ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Мурад Мусаев
1
3
Читайте также
«Наполи» исключил Виктора Осимхена из заявки на сезон
Биография Алены Косторной: жизнь и карьера чемпионки Европы, перешедшей в парное катание
МЧС РФ сообщило об обнаружении обломков пропавшего на Камчатке Ми-8
Чемпионы на выход, массовая скупка русских из НХЛ. Что происходит с хоккейным ЦСКА
Глава партии АдГ в Тюрингии прибыл на избирательный участок на «Ниве»
Песков заявил о начале ответа России на атаки ВСУ в приграничье
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи
«Ростов» покуражился над «Факелом»! Роналдо и компания одержали крупнейшую победу в сезоне
Галактионов: «Заменил Батракова, потому что он устал»
Галактионов — о поражении «Краснодару»: «Сказал ребятам, чтобы не было никакой истерики»
Мусаев — о составе в матче с «Локо»: «В первом тайме никто не проседал, поэтому не стал сразу делать замены»
Мусаев — о победе над «Локомотивом»: «Еще в раздевалке было видно — ребята заряжены на игру»
«Зенит» вернулся на первое место: турнирная таблица РПЛ после 7-го тура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 0 : 2
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 0 : 3
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 1 : 0
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 0 : 0
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 2 : 2
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 0 : 1
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 0 : 3
1.09 20:00
Ростов – Факел
 4 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости