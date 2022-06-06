Александр Шаганов: «Ваноли — актер на бровке. «Спартаку» нужен Черчесов или Карпин»

Очередной герой постоянной рубрики «СЭ» 15 к 1 — известный поэт, автор всенародных хитов «Атас!», «Комбат», «Там, за туманами» и болельщик «Торпедо».

1 — Начнем с вашего любимого «Торпедо». Спустя семь лет команда вернулась в РПЛ. Это чудо?

— Нет. «Торпедо» и два предыдущих сезона было наверху, самой малости не хватало, чтобы сделать последний шаг. Казалось, с третьей попытки все получится. Когда в середине чемпионата внезапно забуксовали, мелькнула мысль: учитывая строительство стадиона, к резкому увеличению затрат в клубе, наверное, не готовы, и тренерскому штабу дали команду сбавить темп.

Понять-то можно. Выйти в премьер-лигу — это не только огромная радость, но и дополнительные расходы. Вот я и думал, что есть секретная установка руководства — с возвращением притормозить.

Но нет, ребятушки! Никаких договоренностей, никаких полумер! На финише «Торпедо» выдало такой спурт, что обогнало всех. Спасибо главному тренеру — Александру Бородюку. Это мощнейший козырь в нашей черно-белой колоде.

2 — На матчи «Торпедо» регулярно выбираетесь?

— Я и в сложный для команды период от нее не отворачивался, даже во второй лиге на игры ходил. Но в этом сезоне график концертов и футбола категорически не совпадал. Так что все смотрел в записи. Включая матч с «Кубанью» в последнем туре.

Накануне позвонили из пресс-службы «Торпедо», предложили записать видеопоздравление по случаю возвращения клуба в РПЛ. Я спросил: «А если не выйдем?» В ответ услышал: «Не волнуйтесь, сотрем!»

К счастью, стирать ничего не пришлось, сразу после финального свистка ролик вывели на табло. Хотя еще на 90-й минуте мы проигрывали 1:2 — что означало попадание в стыки. А дальше пенальти — и безупречный удар Померко. Который, в отличие от Лисаковича и Фомина, в решающий момент не дрогнул. И не просто вывел «Торпедо» в РПЛ — с первого места!

Проводить там домашние матчи команда собирается на двух стадионах — в «Лужниках» и на «Арене Химки». Мне, живущему на Таганке, конечно, удобнее добираться на Восточную улицу. Да и не только в расстоянии дело.

«Восточка» для торпедовского болельщика — целый сонм воспоминаний. Идешь на футбол — и в твоем сердце ретроспектива прошлой жизни, окунаешься в собственную юность... Сейчас таких эмоций не хватает. Но я по-прежнему отчаянно болею за «Торпедо» — и буду болеть всегда. Уже понимаю, что на почве любви к футболу мне уготована судьба дедушки-подростка. А потом и городского сумасшедшего. Впрочем, до этой стадии пока далеко.

Футболисты «Торпедо». ФК «Торпедо»

3 - Есть уверенность, что «Торпедо» в РПЛ всерьез и надолго?

— Я бы не задумываясь ответил: «Да!» — если бы стадион был уже достроен. Но ждать еще года два или три, и для клуба это будут непростые времена.

Ничего, мы, торпедовцы, ребята терпеливые. Возвращения в премьер-лигу столько лет ждали! Ну и нового стадиона подождем. Зато потом увидим совершенно другую картину — во всех смыслах. Не сомневаюсь, когда инфраструктура будет на самом высоком уровне, «Торпедо» превратится в топ-клуб и начнет стабильно бороться за медали.

Пока задача скромнее — закрепиться в элите. В любом случае появление «Торпедо» в РПЛ для кого-то станет дополнительным раздражителем, а для кого-то — задорной афишей. Сюда ведь не едет унылый «автобус». Сегодняшнее «Торпедо» — команда яркая, играющая, с заточкой на атаку. Зрители не разочаруются, гарантирую!

4 - Три слова, которыми можно описать Александра Бородюка?

— Это не актер на бровке, неистово размахивающий руками. Бородюк — как Кутузов. Вдумчивый. Совестливый. Справедливый. В моем понимании — тренер европейского класса. Уже во второй раз выводит «Торпедо» в РПЛ!

Его любят футболисты, в команде очень хорошая атмосфера. Это заслуга Бородюка. Создал такой коллектив, что парни бьются не только за результат, но и за тренера.

Он, кстати, тоже живет на Таганке. Полгода назад столкнулись у газетного киоска. Я подошел, представился: «Поэт Шаганов. Хочу поблагодарить вас за работу в «Торпедо». Бородюк смутился, ответил с доброй, немножко усталой улыбкой: «Саша, да ну что вы! Еще же ничего не сделано!» В этих вроде бы простых словах было столько решимости, что я понял: все будет нормально, с Бородюком «Торпедо» вернется в РПЛ.

Паоло Ваноли. Александр Федоров, Фото «СЭ»

5 — «Актер на бровке» — это вы про Паоло Ваноли?

— В том числе. Сейчас таких тренеров полно! И в России, и в Европе. А Ваноли... Даже после победы в Кубке нет ощущения, что итальянец — именно тот человек, который нужен «Спартаку». Если «Торпедо» Бородюка — команда управляемая, то про «Спартак» Ваноли этого не скажешь. Играет сама по себе. Доля тренерского участия минимальная.

Спартачи — словно банда разбойников во главе с Промесом. На кураже кого угодно готовы разорвать. Но если нет настроения, не пошла игра — жди беды. Да, в финале Кубка смотрелись лучше «Динамо» и заслуженно победили. Хотя забей Фомин пенальти — еще неизвестно, кто бы обмывал трофей. Ну а в чемпионате-то облажались! 10-е место в год столетия клуба — оглушительный провал!

«Спартак» теряет свое лицо, от былой основательности в игре ничего не осталось. Мне кажется, «Спартаку» необходим такой тренер, как Черчесов или Карпин. Которые не допустят на поле анархии, удержат эту красно-белую банду в узде. Оба там уже работали, но с тех пор здорово выросли в профессиональном плане, с нынешним опытом любому из них по силам вернуть «Спартак» в лидеры российского футбола.

6 — Кто ваш любимец в сегодняшнем «Торпедо»?

— Назову двоих — Сашу Рязанцева и Игоря Лебеденко, которого помню еще мальчишкой в том, лужниковском, «Торпедо». То, что с ними продлили контракт, — мудрое решение руководства. Неважно, что одному 35, а другому 39. Они в порядке, обладают огромным авторитетом, в команде к ним прислушиваются. Главное, в игре Рязанцева и Лебеденко нет усталости от футбола. Он для них не повинность, позволяющая заработать копеечку под конец карьеры, а по-прежнему любимое дело.

Конечно, Игорь уже не готов проводить все матчи по 90 минут. Но он из тех игроков, которые на поле делают разницу. Для этого ему и тайма достаточно. Саша тоже одним касанием способен перевернуть игру. Уверен, в премьер-лиге оба нам помогут.

Иван Сергеев. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

7 - Когда смотрели, как Иван Сергеев забивал за «Торпедо» в низших лигах, могли представить, что парень до «Зенита» дорастет?

— Да! Я в Сергееве никогда не сомневался. Он обладает уникальным чувством гола. Это от природы, натренировать невозможно. Настоящий самородок. Внешность не для кино, но на поле — супергерой! В «Зените» уже проявил себя — полагаю, скоро и в сборной станет основным форвардом.

Сергеев — это не только забитые мячи. Он хорош в подыгрыше, в единоборствах, в защите отрабатывает. Командный игрок. И очень-очень скромный. Мне рассказывали, как в «Торпедо» переходил. Елена Васильевна Еленцева, наш президент, отправилась к нему в Череповец, потом с родителями на машине перевезли в Москву. Ваня был поражен, что за ним, никому не известным футболистом второй лиги, приехал лично руководитель клуба. За тепло и заботу, которыми с первого дня окружили в «Торпедо», Ваня отплатил прекрасной игрой.

К его уходу в «Крылья» наши болельщики отнеслись с пониманием. В Самаре парню предложили выгодный контракт, а перед «Торпедо» в тот момент не стояло больших задач, и Сергеева решили не удерживать. Но для нас он все равно свой. Когда приедет с «Зенитом» на матч против «Торпедо», освистывать Ваню никто не будет.

8 — В споре Дзюбы и Генича вы, надо думать, на стороне Константина?

— Разумеется. Дзюба, как и многие топовые футболисты, эгоист, думает лишь о себе любимом. И тоже из-за высокого роста порой не замечает того, что происходит у него под ногами. Вот и не разглядел Сергеева, который тогда еще в ФНЛ играл. Но полгода спустя, когда Ваню купил «Зенит», признал, что клуб сделал качественное приобретение.

Ну а то, что Дзюба с Геничем в итоге разругались из-за спора, уже другая история. Кстати, не удивлюсь, если через пару-тройку лет, когда Артем завершит карьеру, они станут коллегами. Потому что в роли тренера или менеджера его не представляю. Там нужно быть дипломатом. Согласитесь, это не про Дзюбу. Он правдоруб. Вот и будет в студии жечь глаголом, как Ловчев или тот же Генич.

9 - Бородюк допустил переход Дзюбы в «Торпедо». Верите, что это реально?

— Почему нет? Артем — москвич, наверняка не прочь вернуться в родной город. Но в «Спартак» дорога закрыта. В «Динамо» и «Локомотиве» тоже вряд ли ждут. А в «Торпедо» примут с распростертыми.

По российским меркам это выдающийся футболист. Понятно, стареет, теряет скорость, но «Торпедо» он бы пригодился. Бородюк найдет к нему подход, встроит в игру так, что Дзюба будет забивать. Да и посещаемость сразу возрастет.

10 — Вы понимаете, почему спартаковским фанатам полюбился хит МакSим «Знаешь ли ты»?

— Что вас удивляет? Песня замечательная. В духе фанатской романтики. Особенно строчки: «Я так привыкла жить одним тобой... Шла босиком, не жалея ног...» Спартачи оценили.

Вообще, из финала Кубка мне больше всего запомнились незабитый пенальти Фомина и выступление МакSим, которой подпевал весь стадион. Это что-то потрясающее! Одна ее песня, которую сама же и сочинила, — как хет-трик в ворота навязанного нам шоу-бизнеса. Но вот кубок ей в нашем эстрадном департаменте никто не даст. Хотя после такого успеха звание народной артистки России точно заслужила.

МакSим. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

11 — У торпедовских фанатов такая песня есть?

— Настолько проникновенной — к сожалению, нет. Как-то я сочинил для них песню «Играй, «Торпедо», за тобой Москва-река». Но получилась слишком лозунговой. В лоб. У МакSим-то — ни одного футбольного термина. Да и писала не о спорте. Но строчки так легли на сердце спартаковских болельщиков, что «Знаешь ли ты» стала для них чуть ли не гимном. Ну, совпало!

Видимо, надо просто писать хорошие песни — и что-нибудь обязательно таким же образом совпадет. Нужно добиться чувственности! А мы зачастую рифмуем «гол — футбол».

Или вот история. Однажды услышал от товарища, поклонника ЦСКА: «Какую же ты чудесную песню про армейских фанатов придумал!» Я на секунду впал в ступор: «Ты о чем?» — «Выйду ночью в поле с конем». Я рассмеялся: «Миша, ты не прав. Это из моих детских деревенских воспоминаний, 30 лет назад написал». Он покачал головой: «Не-е-ет, ты даже не ведал, когда сочинял, что все это про нас, болельщиков ЦСКА. Мы-то знаем...»

Они «Коня» полюбили, подхватили — и теперь хором поют на стадионе. Сопротивляться я не могу. Песня принадлежит не автору — людям.

12 — Лет семь лет назад руководители «Торпедо» предлагали вам выйти на поле перед игрой со «Спартаком» и поприветствовать футболистов. Почему отказались?

— Матч проходил 21 марта, во Всемирный день поэзии, когда у меня был запланирован концерт в Пушкине, в библиотеке. Причем из-за неготовности нашего стадиона игру перенесли на «Открытие Арену». Лестное предложение, 30 тысяч зрителей на трибунах, прямая трансляция... Но в Пушкине висит афиша. И как подвести людей, которые, бросив все дела, хотят стихи послушать?

Я выбрал Пушкино — и не жалею. Кто-то из друзей потом произнес: «Ну ты и поэтище!» Я не знал, сколько человек будет в зале. Выйдя на сцену, пересчитал. Оказалось, ровно 11. Плюс пара моих музыкантов. Но ничего, зато совесть чиста. Я был верен слову — а значит, поступил как настоящий торпедовский болельщик.

13 — Михаил Боярский говорил мне: «Когда бросаешь пить, мир становится черно-белым». Разделяете мысль?

— Я вам так скажу. Если здоровье позволяет — необязательно уходить в завязку. Просто на каком-то этапе имеет смысл сделать паузу. В чем опасность чрезмерного употребления алкоголя? Немощь! Связана она с похмельем, рано или поздно любого найдет — хотя бы в силу возраста.

Я уже четыре года ничего крепче кваса не употребляю. Это мой осознанный выбор. В какой-то момент понял — пора тормознуться. Сразу появилось много свободного времени. А вместе с ним и новое увлечение — живопись. Я сейчас как 17-летний мальчишка, сочиняющий первые стихи. Эмоции невероятные! Тогда воспевал мир словами, сегодня — красками.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Безусловно. Кто-то скажет — с точки зрения нравственности, морали подобные методы неприемлемы. Но зачем в тяжелые послевоенные годы тратить несколько месяцев на то, чтобы вывести карманника на чистую воду, если его вина и так очевидна, а главная задача — поймать Фокса, убийцу и всю банду? Да, Жеглов пошел на должностное преступление. Но во благо общества, которое помог очистить от душегубов.

Кстати, Стас Садальский, блистательно сыгравший Кирпича, показал мне особняк на пересечении Садового кольца и Олимпийского проспекта, где снимали эпизод с его задержанием. Всякий раз, проезжая это место, вспоминаю слова Садальского: «Вот здесь Высоцкий и подбросил мне кошелек».

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Процитирую Высоцкого:

Я не люблю фатального исхода.

От жизни никогда не устаю.

Я не люблю любое время года,

Когда веселых песен не пою.

Но был у Владимира Семеновича и другой вариант куплета, где последняя строчка звучала так: «В которое болею или пью». На концертах исполнял по-разному, в зависимости от настроения. Мне второй вариант ближе. Особенно с возрастом это начинаешь понимать...