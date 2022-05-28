Сумасшедшая драма в стыках! «Уфа» была в минуте от счастья, но «Оренбург» все же прорвался в РПЛ на 90+4
Мы только отошли от эпичной концовки в Казани, где «Уфа» спаслась от прямого вылета благодаря промаху Лисаковича с пенальти. Но стыки подарили новую драму!
В Оренбурге команда Алексея Стукалова добилась в целом приемлемого результата (с учетом сохраняющегося в стыках правила выездного гола), но вряд ли осталась довольна, упустив победу с 2:0. «Оренбург» в том матче проявил характер, но на ответный матч остался без Ойеволе.
Из-за удаления в концовке опытнейший защитник при всем желании не мог появиться на уфимской синтетике. А вот лучший снайпер РПЛ Агаларов, несмотря на полученную ранее травму, привычно вышел с первых минут. И первый уфимский шанс возник как раз у него. Правда, использовать его не удалось. Но главные проблемы возникли в обороне, где у «Уфы» сразу наметились проблемы. Они проявлялись даже на ровном месте, как в эпизоде с участием потерявшего мяч Никитина.
Но если ветерана подстраховали, то второй заход Фамейе оказался успешным. И снова успех команде Марсела Лички принес стандарт. Дома «Оренбург» проявил настойчивость после штрафных. В гостях успешной оказалась подача углового с удачной скидкой Сивакова и завершающим ударом снайпера из Ганы с рикошетом от двух защитников.
В первые 45 минут игра в принципе получалась довольно живой и шла на встречных курсах. Может быть, ей не хватало каких-то изысков, однако желания и азарта было с избытком. Проблемы же со стройностью атакующих действий Алексей Стукалов решил после замены защитника Сухова на форварда Ортиса. В результате и без того горячий левый фланг уфимской атаки после перевода туда Касинтуры разогрелся до температуры извергающегося вулкана.
Именно оттуда наносили опаснейшие удары ангольский форвард и Урунов. Там же эта связка организовала еще один убойный момент, и слева зародилась атака с осложненным рикошетом удара Камилова. В итоге увеличивавшееся с каждой минутой давление вылилось в заброс к площади ворот, где самым расторопным оказался Журавлев, которому не повезло в случае с пропущенным голом.
Только нельзя было утверждать, что успех «Уфы» стал переломным моментом. Напротив, перед уходом на перерыв Фамейе откровенно простил хозяев, запустив мяч выше ворот. К тому же «Оренбург» в паузе между таймами тоже внес в игру коррективы и захватил инициативу, против чего игравшие по счету хозяева не возражали. Защищаться, когда акцент делается на безопасности собственных ворот, уфимцы умеют, поэтому контроль мяча и многочисленные подачи с флангов никаких плюсов гостям не приносили.
А Стукалов еще и укрепил оборону заменой Касинтуры на Йокича. 36-летний словенец — это и порядок сзади, и надежность с минимумом потерь в атаке, которую он регулярно поддерживал. Три года назад голевая передача Йокича помогла «Уфе» выжить в стыках с «Томью». Сейчас его опыта и концентрации других футболистов оказалось недостаточно. Хотя нужно было дотерпеть всего пару минут... Решающий момент стыков случился на четвертой добавленной минуте, когда «Оренбург» свалился на навал, а Андрей Малых смог быстро обработать и покатить мяч в дальний угол! «Уфа» была в двух минутах от премьер-лиги, но все упустила в самой концовке...
Так подвиги «Уфы» на финише чемпионата лишились смысла, и, если верить Шамилю Газизову, вылет из РПЛ может стать приговором для будущего клуба. А «Оренбург» благодаря голу Малых может говорить о торжестве справедливости. Год назад команду не пустили в премьер-лигу из-за проблем со стадионом. Тогда много говорили о необъективности и нарушении спортивного принципа. Но сейчас «Оренбург» прорвался наверх так, как делают топ-спортсмены: героически спаслись в первом матче и выгрызли победу в гостях, когда казалось, что на это не осталось ни сил, ни времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0