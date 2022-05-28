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Сумасшедшая драма в стыках! «Уфа» была в минуте от счастья, но «Оренбург» все же прорвался в РПЛ на 90+4

«Уфа» проиграла «Оренбургу» в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Оренбург» победил «Уфу» в стыковых матчах и вышел в РПЛ.
Фото ФК «Оренбург»
Команда Стукалова отправляется в ФНЛ вместе с «Рубином».

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
28 мая, 16:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:2
Оренбург
Голы
Фамейе, 13 (0:1), Журавлев, 44 (1:1), Малых, 90+4 (1:2)
Уфа
Чичкан Плиев Никитин Сухов (Ортис, 38) Журавлев Кабутов Урунов Иванов Камилов (Фищенко, 85) Агаларов (Мрзляк, 85) Касинтура (Йокич, 61)
Оренбург
Гошев Сиваков Малых Гойкович Аюпов Ковалев (Корян, 82) Эктов Бреев (Полуяхтов, 46) Капленко Обухов (Титков, 61, Сычевой, 82) Фамейе (Хотулев, 90+6)
Предупреждения
Касинтура 38’, Журавлев 52’, Камилов 57’, Плиев 64’, Ортис 72’  -  Малых 60’, Титков 80’, Сиваков 90+1’
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Богданов (Верея)
ВАР
Турбин (Дмитров) Болотенков (Москва)

Мы только отошли от эпичной концовки в Казани, где «Уфа» спаслась от прямого вылета благодаря промаху Лисаковича с пенальти. Но стыки подарили новую драму!

В Оренбурге команда Алексея Стукалова добилась в целом приемлемого результата (с учетом сохраняющегося в стыках правила выездного гола), но вряд ли осталась довольна, упустив победу с 2:0. «Оренбург» в том матче проявил характер, но на ответный матч остался без Ойеволе.

Из-за удаления в концовке опытнейший защитник при всем желании не мог появиться на уфимской синтетике. А вот лучший снайпер РПЛ Агаларов, несмотря на полученную ранее травму, привычно вышел с первых минут. И первый уфимский шанс возник как раз у него. Правда, использовать его не удалось. Но главные проблемы возникли в обороне, где у «Уфы» сразу наметились проблемы. Они проявлялись даже на ровном месте, как в эпизоде с участием потерявшего мяч Никитина.

Но если ветерана подстраховали, то второй заход Фамейе оказался успешным. И снова успех команде Марсела Лички принес стандарт. Дома «Оренбург» проявил настойчивость после штрафных. В гостях успешной оказалась подача углового с удачной скидкой Сивакова и завершающим ударом снайпера из Ганы с рикошетом от двух защитников.

В первые 45 минут игра в принципе получалась довольно живой и шла на встречных курсах. Может быть, ей не хватало каких-то изысков, однако желания и азарта было с избытком. Проблемы же со стройностью атакующих действий Алексей Стукалов решил после замены защитника Сухова на форварда Ортиса. В результате и без того горячий левый фланг уфимской атаки после перевода туда Касинтуры разогрелся до температуры извергающегося вулкана.

Именно оттуда наносили опаснейшие удары ангольский форвард и Урунов. Там же эта связка организовала еще один убойный момент, и слева зародилась атака с осложненным рикошетом удара Камилова. В итоге увеличивавшееся с каждой минутой давление вылилось в заброс к площади ворот, где самым расторопным оказался Журавлев, которому не повезло в случае с пропущенным голом.

Только нельзя было утверждать, что успех «Уфы» стал переломным моментом. Напротив, перед уходом на перерыв Фамейе откровенно простил хозяев, запустив мяч выше ворот. К тому же «Оренбург» в паузе между таймами тоже внес в игру коррективы и захватил инициативу, против чего игравшие по счету хозяева не возражали. Защищаться, когда акцент делается на безопасности собственных ворот, уфимцы умеют, поэтому контроль мяча и многочисленные подачи с флангов никаких плюсов гостям не приносили.

А Стукалов еще и укрепил оборону заменой Касинтуры на Йокича. 36-летний словенец — это и порядок сзади, и надежность с минимумом потерь в атаке, которую он регулярно поддерживал. Три года назад голевая передача Йокича помогла «Уфе» выжить в стыках с «Томью». Сейчас его опыта и концентрации других футболистов оказалось недостаточно. Хотя нужно было дотерпеть всего пару минут... Решающий момент стыков случился на четвертой добавленной минуте, когда «Оренбург» свалился на навал, а Андрей Малых смог быстро обработать и покатить мяч в дальний угол! «Уфа» была в двух минутах от премьер-лиги, но все упустила в самой концовке...

Так подвиги «Уфы» на финише чемпионата лишились смысла, и, если верить Шамилю Газизову, вылет из РПЛ может стать приговором для будущего клуба. А «Оренбург» благодаря голу Малых может говорить о торжестве справедливости. Год назад команду не пустили в премьер-лигу из-за проблем со стадионом. Тогда много говорили о необъективности и нарушении спортивного принципа. Но сейчас «Оренбург» прорвался наверх так, как делают топ-спортсмены: героически спаслись в первом матче и выгрызли победу в гостях, когда казалось, что на это не осталось ни сил, ни времени.

Футбол
ФК Оренбург
ФК Уфа
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
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10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
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 1 : 2
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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