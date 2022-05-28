Сумасшедшая драма в стыках! «Уфа» была в минуте от счастья, но «Оренбург» все же прорвался в РПЛ на 90+4

Команда Стукалова отправляется в ФНЛ вместе с «Рубином».

Мы только отошли от эпичной концовки в Казани, где «Уфа» спаслась от прямого вылета благодаря промаху Лисаковича с пенальти. Но стыки подарили новую драму!

В Оренбурге команда Алексея Стукалова добилась в целом приемлемого результата (с учетом сохраняющегося в стыках правила выездного гола), но вряд ли осталась довольна, упустив победу с 2:0. «Оренбург» в том матче проявил характер, но на ответный матч остался без Ойеволе.

Из-за удаления в концовке опытнейший защитник при всем желании не мог появиться на уфимской синтетике. А вот лучший снайпер РПЛ Агаларов, несмотря на полученную ранее травму, привычно вышел с первых минут. И первый уфимский шанс возник как раз у него. Правда, использовать его не удалось. Но главные проблемы возникли в обороне, где у «Уфы» сразу наметились проблемы. Они проявлялись даже на ровном месте, как в эпизоде с участием потерявшего мяч Никитина.

Но если ветерана подстраховали, то второй заход Фамейе оказался успешным. И снова успех команде Марсела Лички принес стандарт. Дома «Оренбург» проявил настойчивость после штрафных. В гостях успешной оказалась подача углового с удачной скидкой Сивакова и завершающим ударом снайпера из Ганы с рикошетом от двух защитников.

В первые 45 минут игра в принципе получалась довольно живой и шла на встречных курсах. Может быть, ей не хватало каких-то изысков, однако желания и азарта было с избытком. Проблемы же со стройностью атакующих действий Алексей Стукало в решил после замены защитника Сухо ва на форварда Орти с а. В результате и без того горячий левый фланг уфимской атаки после перевода туда Каси нтуры разогрелся до температуры извергающегося вулкана.

Именно оттуда наносили опаснейшие удары ангольский форвард и У рунов. Там же эта связка организовала еще один убойный момент, и слева зародилась атака с осложненным рикошетом удара Камил ова . В итоге увеличивавшееся с каждой минутой давление вылилось в заброс к площади ворот, где самым расторопным оказался Журавлев , которому не повезло в случае с пропущенным голом.

Только нельзя было утверждать, что успех «Уфы» стал переломным моментом. Напротив, перед уходом на перерыв Фамейе откровенно простил хозяев, запустив мяч выше ворот. К тому же «Оренбург» в паузе между таймами тоже внес в игру коррективы и захватил инициативу, против чего игравшие по счету хозяева не возражали. Защищаться, когда акцент делается на безопасности собственных ворот, уфимцы умеют, поэтому контроль мяча и многочисленные подачи с флангов никаких плюсов гостям не приносили.

А Стукалов еще и укрепил оборону заменой Касинтуры на Йокича. 36-летний словенец — это и порядок сзади, и надежность с минимумом потерь в атаке, которую он регулярно поддерживал. Три года назад голевая передача Йокича помогла «Уфе» выжить в стыках с «Томью». Сейчас его опыта и концентрации других футболистов оказалось недостаточно. Хотя нужно было дотерпеть всего пару минут... Решающий момент стыков случился на четвертой добавленной минуте, когда «Оренбург» свалился на навал, а Андрей Малых смог быстро обработать и покатить мяч в дальний угол! «Уфа» была в двух минутах от премьер-лиги, но все упустила в самой концовке...

Так подвиги «Уфы» на финише чемпионата лишились смысла, и, если верить Шамилю Газизову, вылет из РПЛ может стать приговором для будущего клуба. А «Оренбург» благодаря голу Малых может говорить о торжестве справедливости. Год назад команду не пустили в премьер-лигу из-за проблем со стадионом. Тогда много говорили о необъективности и нарушении спортивного принципа. Но сейчас «Оренбург» прорвался наверх так, как делают топ-спортсмены: героически спаслись в первом матче и выгрызли победу в гостях, когда казалось, что на это не осталось ни сил, ни времени.