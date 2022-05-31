Убирать Кержакова после такого сезона — настоящий позор. «Нижнему» это еще аукнется
У Александра Кержакова через день заканчивается контракт с «Нижним Новгородом». Нового ему пока не предложили.
По-моему, это фантастическое свинство, и оно клубу еще аукнется. Перед сезоном «Нижнему» по его эфэнэловскому составу все сулили последнее место с отрывом. А отсутствие тренерского опыта у Кержакова добавляли в ту же копилку.
В результате ни дня в сезоне «Нижний Новгород» не был в зоне прямого вылета, все время держался ближе к середине таблицы, и ничем иным, как тренерской работой, объяснить это было нельзя. Во второй части сезона «НН» пропустил девять — еще раз, ДЕВЯТЬ — мячей в 12 матчах — то есть Кержаков выстроил оборону, а другого пути удержаться в РПЛ у него с таким составом не было. Меньше за этот отрезок пропустил только «Зенит» — восемь, остальные — намного больше.
Итог — более чем достойное 11-е место. Кстати, следующее после «Спартака», у которого нижегородцы, к слову, взяли четыре очка, победив на выезде и сыграв вничью дома.
У меня в голове не укладывается, как при таких обстоятельствах можно уволить тренера. И совершенно по барабану, кто и что там меняется в руководстве клуба и так далее. Это «Урал» твердо ассоциируется с Григорием Ивановым, а «Уфа» — с Шамилем Газизовым («Арсенал», к сожалению, с Гурамом Аджоевым). «Нижний» для меня — это Кержаков.
Судя по всему, там ждут Михаила Галактионова. Абсолютно ничего против него не имею, интересный молодой тренер, хотя в клубном футболе пока себя не проявил — только в сборных.
И эта история для меня — не кейс Галактионова. Это история отставки Кержакова, который в моих глазах входит в число лучших тренеров минувшего сезона в РПЛ. Не Владимир Федотов, понятно, но по соотношению уровня и цены игроков с итоговым результатом со всеми остальными конкурирует легко.
Повторяю: убирать Кержакова после такого сезона — феноменальное свинство. Сначала написал — «беспрецедентное», но потом понял, что с нашим уровнем футбольного менеджмента прецедентов было море.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0