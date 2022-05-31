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Убирать Кержакова после такого сезона — настоящий позор. «Нижнему» это еще аукнется

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Александр Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Возможный уход тренера будет очень некрасивой историей.

У Александра Кержакова через день заканчивается контракт с «Нижним Новгородом». Нового ему пока не предложили.

По-моему, это фантастическое свинство, и оно клубу еще аукнется. Перед сезоном «Нижнему» по его эфэнэловскому составу все сулили последнее место с отрывом. А отсутствие тренерского опыта у Кержакова добавляли в ту же копилку.

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В результате ни дня в сезоне «Нижний Новгород» не был в зоне прямого вылета, все время держался ближе к середине таблицы, и ничем иным, как тренерской работой, объяснить это было нельзя. Во второй части сезона «НН» пропустил девять — еще раз, ДЕВЯТЬ — мячей в 12 матчах — то есть Кержаков выстроил оборону, а другого пути удержаться в РПЛ у него с таким составом не было. Меньше за этот отрезок пропустил только «Зенит» — восемь, остальные — намного больше.

Итог — более чем достойное 11-е место. Кстати, следующее после «Спартака», у которого нижегородцы, к слову, взяли четыре очка, победив на выезде и сыграв вничью дома.

У меня в голове не укладывается, как при таких обстоятельствах можно уволить тренера. И совершенно по барабану, кто и что там меняется в руководстве клуба и так далее. Это «Урал» твердо ассоциируется с Григорием Ивановым, а «Уфа» — с Шамилем Газизовым («Арсенал», к сожалению, с Гурамом Аджоевым). «Нижний» для меня — это Кержаков.

Михаил Галактионов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Михаил Галактионов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Судя по всему, там ждут Михаила Галактионова. Абсолютно ничего против него не имею, интересный молодой тренер, хотя в клубном футболе пока себя не проявил — только в сборных.

И эта история для меня — не кейс Галактионова. Это история отставки Кержакова, который в моих глазах входит в число лучших тренеров минувшего сезона в РПЛ. Не Владимир Федотов, понятно, но по соотношению уровня и цены игроков с итоговым результатом со всеми остальными конкурирует легко.

Повторяю: убирать Кержакова после такого сезона — феноменальное свинство. Сначала написал — «беспрецедентное», но потом понял, что с нашим уровнем футбольного менеджмента прецедентов было море.

07.06.2022 | Германия — Англия

Александр Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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