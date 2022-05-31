Убирать Кержакова после такого сезона — настоящий позор. «Нижнему» это еще аукнется

Возможный уход тренера будет очень некрасивой историей.

У Александра Кержакова через день заканчивается контракт с «Нижним Новгородом». Нового ему пока не предложили.

По-моему, это фантастическое свинство, и оно клубу еще аукнется. Перед сезоном «Нижнему» по его эфэнэловскому составу все сулили последнее место с отрывом. А отсутствие тренерского опыта у Кержакова добавляли в ту же копилку.

В результате ни дня в сезоне «Нижний Новгород» не был в зоне прямого вылета, все время держался ближе к середине таблицы, и ничем иным, как тренерской работой, объяснить это было нельзя. Во второй части сезона «НН» пропустил девять — еще раз, ДЕВЯТЬ — мячей в 12 матчах — то есть Кержаков выстроил оборону, а другого пути удержаться в РПЛ у него с таким составом не было. Меньше за этот отрезок пропустил только «Зенит» — восемь, остальные — намного больше.

Итог — более чем достойное 11-е место. Кстати, следующее после «Спартака», у которого нижегородцы, к слову, взяли четыре очка, победив на выезде и сыграв вничью дома.

У меня в голове не укладывается, как при таких обстоятельствах можно уволить тренера. И совершенно по барабану, кто и что там меняется в руководстве клуба и так далее. Это «Урал» твердо ассоциируется с Григорием Ивановым, а «Уфа» — с Шамилем Газизовым («Арсенал», к сожалению, с Гурамом Аджоевым). «Нижний» для меня — это Кержаков.

Михаил Галактионов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Судя по всему, там ждут Михаила Галактионова. Абсолютно ничего против него не имею, интересный молодой тренер, хотя в клубном футболе пока себя не проявил — только в сборных.

И эта история для меня — не кейс Галактионова. Это история отставки Кержакова, который в моих глазах входит в число лучших тренеров минувшего сезона в РПЛ. Не Владимир Федотов, понятно, но по соотношению уровня и цены игроков с итоговым результатом со всеми остальными конкурирует легко.

Повторяю: убирать Кержакова после такого сезона — феноменальное свинство. Сначала написал — «беспрецедентное», но потом понял, что с нашим уровнем футбольного менеджмента прецедентов было море.

07.06.2022 | Германия — Англия