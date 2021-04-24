«Спартак» злой, но победит ЦСКА. «Зенит» не отдаст очки «Ротору» в Петербурге. Прогнозы на 27-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский и народный артист России Валерий Баринов

«Урал» — «Ахмат»

Роман Березовский — 2:1. «Ахмат» провел в среду кубковый матч, было дополнительное время, проиграл в серии пенальти. Наверняка у команды эмоциональное опустошение.

Валерий Баринов — 0:1. «Ахмат» выиграет с минимальной разностью.

«Зенит» — «Ротор»

Березовский — 4:1. «Зенит» захочет как можно скорее добраться до чемпионства. Он не имеет права проиграть в таком матче, тем более на своем стадионе.

Баринов — 2:0. «Зенит», конечно, выиграет. Но счет будет не крупным, если «Ротор» не сломался после успехов «Уфы».

«Тамбов» — «Локомотив»

Березовский — 0:3. «Локомотив» наверняка довольно легко победит.

Баринов — 1:3. Как ни странно, будет очень трудный матч. Но я надеюсь, «Локомотив» выиграет.

«Динамо» — «Химки»

Березовский — 1:0. «Химки» проиграли в последнем матче, поэтому они наверняка захотят реабилитироваться. В целом у них неплохой сезон, но, наверное, они хотят еще большего. Будет очень тяжело, но «Динамо» победит с минимальным счетом.

Баринов — 1:1. Хотя «Химкам» уже ничего и не нужно, я думаю, что нас ждет результативная ничья.

«Уфа» — «Сочи»

Березовский — 1:1. «Уфа» хорошо и грамотно сыграла против «Спартака». Матч будет на синтетике, думаю, скорее всего, возможна ничья.

Баринов — 2:1. «Уфа» будет играть у себя на искусственном поле. Любопытная встреча, поставлю на «Уфу».

«Ростов» — «Арсенал»

Березовский — 1:1. У «Ростова» сейчас череда неудач, а «Арсенал» в последнем матче победил. Та атмосфера, которая царит вокруг Карпина, наверное, играет не очень хорошую роль.

Баринов — 2:0. «Ростов» выиграет с разностью в два мяча.

«Спартак» — ЦСКА

Березовский — 3:1. Очень сложно предугадать. «Спартак» все-таки претендует на второе место, которое дает право на Лигу чемпионов. Мне кажется, что у красно-белых чуть сильнее передняя линия.

Баринов — 1:2. Смотрел матч ЦСКА против «Локомотива» в кубке. Армейцы владели инициативой, старались, но... «Спартак», конечно, злой, будет отмазываться. Поставлю на победу ЦСКА, хотя мысли в игре у него никакой нет.

«Рубин» — «Краснодар»

Березовский — 1:2. «Краснодар» в последнем матче напомнил, что это очень серьезная команда с хорошими игроками. Ясно, что в этом году он вряд ли сможет добраться до еврокубков, но у футболистов есть самолюбие.

Баринов — 1:0. «Рубину» сейчас трудно без Хвичи, но поставлю на его победу.