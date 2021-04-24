«Спартак» злой, но победит ЦСКА. «Зенит» не отдаст очки «Ротору» в Петербурге. Прогнозы на 27-й тур РПЛ
Роман Березовский — 2:1. «Ахмат» провел в среду кубковый матч, было дополнительное время, проиграл в серии пенальти. Наверняка у команды эмоциональное опустошение.
Валерий Баринов — 0:1. «Ахмат» выиграет с минимальной разностью.
Березовский — 4:1. «Зенит» захочет как можно скорее добраться до чемпионства. Он не имеет права проиграть в таком матче, тем более на своем стадионе.
Баринов — 2:0. «Зенит», конечно, выиграет. Но счет будет не крупным, если «Ротор» не сломался после успехов «Уфы».
Березовский — 0:3. «Локомотив» наверняка довольно легко победит.
Баринов — 1:3. Как ни странно, будет очень трудный матч. Но я надеюсь, «Локомотив» выиграет.
Березовский — 1:0. «Химки» проиграли в последнем матче, поэтому они наверняка захотят реабилитироваться. В целом у них неплохой сезон, но, наверное, они хотят еще большего. Будет очень тяжело, но «Динамо» победит с минимальным счетом.
Баринов — 1:1. Хотя «Химкам» уже ничего и не нужно, я думаю, что нас ждет результативная ничья.
Березовский — 1:1. «Уфа» хорошо и грамотно сыграла против «Спартака». Матч будет на синтетике, думаю, скорее всего, возможна ничья.
Баринов — 2:1. «Уфа» будет играть у себя на искусственном поле. Любопытная встреча, поставлю на «Уфу».
Березовский — 1:1. У «Ростова» сейчас череда неудач, а «Арсенал» в последнем матче победил. Та атмосфера, которая царит вокруг Карпина, наверное, играет не очень хорошую роль.
Баринов — 2:0. «Ростов» выиграет с разностью в два мяча.
Березовский — 3:1. Очень сложно предугадать. «Спартак» все-таки претендует на второе место, которое дает право на Лигу чемпионов. Мне кажется, что у красно-белых чуть сильнее передняя линия.
Баринов — 1:2. Смотрел матч ЦСКА против «Локомотива» в кубке. Армейцы владели инициативой, старались, но... «Спартак», конечно, злой, будет отмазываться. Поставлю на победу ЦСКА, хотя мысли в игре у него никакой нет.
Березовский — 1:2. «Краснодар» в последнем матче напомнил, что это очень серьезная команда с хорошими игроками. Ясно, что в этом году он вряд ли сможет добраться до еврокубков, но у футболистов есть самолюбие.
Баринов — 1:0. «Рубину» сейчас трудно без Хвичи, но поставлю на его победу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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