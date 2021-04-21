«Локо» кайфует от футбола и одерживает десятую победу подряд. Новой жертвой Николича стал Олич

В полуфинале кубкового турнира железнодорожники разгромили ЦСКА — 3:0

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала

«Локомотив» (Москва) — ЦСКА — 3:0 (1:0)

Голы: Камано, 16 (1:0). Обляков, 53 — в свои ворота (2:0). Крыховяк, 90+1 (3:0).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбчинский (Живоглядов, 87), Пабло, Чорлука, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Мухин (Магкеев, 78), Жемалетдинов (Куликов, 67), Смолов (Лисакович, 78), Камано (Миранчук, 87).

ЦСКА: Акинфеев, Марадишвили, Васин, Дивеев, Щенников, Эджуке, Обляков (Шкурин, 81), Ахметов, Дзагоев (Сигурдссон, 58), Влашич, Рондон (Чалов, 69).

Предупреждения: Пабло, 63. Крыховяк, 64. Баринов, 66. Дивеев, 90+3.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Сафьян (Москва).

21 апреля. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Первый полуфинал БЕТСИТИ Кубка России «Ахмат» — «Крылья» был по-своему хорош, но все же многими рассматривался как разогрев к главному блюду. Грозненцы на 10-м месте в РПЛ, а самарцы возглавляют таблицу, но не высшей, а первой лиги.

Другое дело — московское дерби, которое считалось скрытым финалом. Разогнавшийся «Локомотив» с Марко Николичем и амбициозный ЦСКА с новым тренером Ивицей Оличем. Второй и пятый клубы премьер-лиги на данный момент. Вывеска. Сюжет. Интрига.

Железнодорожники в 2021 году только выигрывали — девять раз кряду. У них полная уверенность в своих силах и знание маневра. «Спартак» в предыдущем туре, скажем, взяли за счет грамотных контратак. Олич постарался этот козырь выбить — армейцы не стремились действовать первым номером, приглашая оппонента на свою половину. И даже оказались близки к успеху в самом начале, когда забил Рондон. Но венесуэльцу мяч попал в руку — ВАР отменил гол.

А вот к Камано было не придраться: форвард остался совершенно без опеки, вбежав в штрафную между Марадишвили и Дивеевым. Первый заменял Мариу Фернандеса и, конечно, не имеет такого опыта и класса — вместо рывка к гвинейцу решил делать искусственный офсайд. Неудачно.

Открыв счет, хозяева с удовольствием перешли к своей любимой игре — строгой и аккуратной в обороне. С многочисленными единоборствами в центре поля, которые так по душе Баринову, Мухину и Крыховяку. Преодолеешь этот редут и тут же натыкаешься на следующий — в лице опытнейших Чорлуки и Пабло. В крайнем случае спасет Гильерме, набравший весной отличную форму.

Армейцы не выглядели бесформенными и пассивными, как несколько дней назад в Сочи. К штрафной соперника красно-синие прижимали весьма уверенно, обороне «Локомотива» приходилось трудиться на полную катушку. Но как же хороши сейчас железнодорожники на подстраховке! Как бросаются под все удары!

А кто везет — тому везет. Как случился второй мяч в ворота армейцев после углового, не понял никто на стадионе — ни болельщики, ни футболисты. После единоборства Смолова и Облякова мяч полетел по такой траектории, что у Акинфеева не оставалось никаких шансов — 2:0.

Третий же гол вообще получился шикарным: прострел Живоглядова, эстетский пас Миранчука и завершение от штанги Крыховяка — 3:0.

У «Локо» десять побед подряд, в финале команда встретится с «Крыльями». А у ЦСКА в воскресенье снова важнейший матч — со «Спартаком». Третье поражение кряду стало бы для красно-синих и Олича крайне болезненным ударом.