Куда пропало волшебство Клаудиньо? Ему наскучило в «Зените»?
Яркое начало
Клаудиньо очаровал болельщиков еще до того, как провел дебютный матч за «Зенит». В Санкт-Петербург бразилец приехал летом 2021 года в статусе нового олимпийского чемпиона и давнего приятеля Малкома. Презентация Клаудиньо прошла красочно: во время нее хавбек удачно примерил на себя образ известного исполнителя The Weeknd и уже тогда привлек внимание поклонников сине-бело-голубых.
Танцевал бразилец не только во время собственного представления, но и на поле. Уже после нескольких игр Клаудиньо прозвали «магом» и «волшебником» за эффектные финты, зрелищные передачи и голы. В «Зенит» приехал подлинный представитель популярного бразильского движения Joga Bonito, что означает «красивая игра».
Пару сезонов Клаудиньо радовал болельщиков «Зенита», приносил немало пользы и вообще явно играл с желанием. Но к 2023 году бразилец сбавил. Пока не совсем потух, но если в первый сезон Клаудиньо постоянно бегал по полю с огнем в глазах, то в текущем он лишь изредка взрывается и напоминает себя прежнего. О том, что не так давно хавбека называли магом и волшебником, уже многие забыли.
Проседающие показатели
Регресс бразильца подчеркивает и статистика. Клаудиньо сдал по большинству ключевых показателей: этот чемпионат — худший для бразильца и по голам, и по точности ударов, и по перехватам с отборами. При этом число сыгранных матчей за «Зенит» во всех трех сезонах у Клаудиньо примерно одинаковое, так что это сравнение можно считать объективным.
Безусловно, на статистику Клаудиньо влияют и изменение его позиции, и тактические метаморфозы Сергея Семака. Бразилец начинал в «Зените» на месте одной из двух «десяток» в паре с Малкомом, а в этом сезоне играет глубже. Но это не объясняет того, что в действиях бразильца много брака. По данным Рустат, Клаудиньо входит в топ-5 лиги по числу потерь на своей половине поля (33). А всего за 21 тур бразилец терял мяч 152 раза.
Визуальное впечатление от игры бразильца совпадает с тем, что замечают цифры. С прошлого года Клаудиньо перестал лезть в авантюрные обводки и реже восхищает болельщиков финтами. Кто-то скажет, что он стал практичнее из-за позиции и возросшего статуса в команде, кто-то — что ему просто скучно в чемпионате России.
Уход Малкома — главная причина?
Возможно, Клаудиньо просто устал. Все знают о его вспыльчивом характере — бразилец почти в каждом матче устраивает истерики по итогам спорных эпизодов. И стоит признать, Клаудиньо действительно часто бьют по ногам и не дают разбежаться. По заработанным фолам он идет на четвертом месте в лиге. А сколько еще нарушений правил не было зафиксировано? Ярчайший пример — матч первого круга между «Зенитом» и «Крыльями Советов», в котором Клаудиньо получил локтем по лицу от Рахмановича, однако арбитры полностью проигнорировали эпизод.
Бразилец мог зачахнуть и без Малкома. Не секрет, что они давно знают друг друга, вместе играли за разные команды и отлично взаимодействовали в «Зените». Клаудиньо неоднократно тепло отзывался о Малкоме, Малком — о Клаудиньо. Они много времени проводили вместе и до сих пор находятся на связи. Однако после отъезда прошлогоднего бомбардира в Саудовскую Аравию кудрявый хавбек загрустил. Разумеется, он продолжает тесно общаться с другими южноамериканцами «Зенита» — в частности, с Густаво Мантуаном, — но уход Малкома все равно повлиял на Клаудиньо.
Еще одна возможная причина спада — снижение мотивации. Но это касается не только его, а всего «Зенита». Выиграв пятое золото подряд, команда завершила гигантский этап — получила звезду на эмблему, а с ней и немаленькие премиальные. Сложно находить в себе новую мотивацию, когда на кону стоит все то же самое. Еврокубков все еще нет, а в России Клаудиньо всем уже все доказал. Наличие гражданства РФ здесь явно не имеет значения.
Надежда на возрождение
Уже по ходу этого сезона бразилец стал подавать сигналы о готовности уйти. Он редко дает интервью (разве что стерильные для пресс-службы), но, например, в декабре в Бразилии Клаудиньо произнес следующие слова на фоне слухов о своем возможном трансфере: «Для меня будет большой честью поиграть за «Палмейрас» или «Фламенго», особенно если они заинтересованы в моих услугах. Так что, если переход произойдет, думаю, это будет хорошим вариантом продолжения карьеры».
Но пока Клаудиньо остается в «Зените», и с ним болельщики все еще связывают серьезные надежды. Зимой казалось, что скоро многое поменяется. Во-первых, он неплохо выглядел на сборах. Во-вторых, в Петербург переехал Артур — его давний знакомый по «Ред Булл Брагантино». Они не раз забивали с передач друг друга, а в мартовском матче с «Динамо» уже попытались воспроизвести гол из 2020 года после розыгрыша углового.
В-третьих, у Клаудиньо появилась новая девушка по имени Дуда, и она уже переехала в Россию. А новые отношения приносят новые эмоции, которых бразильцу явно не хватало в прошлом году.
Но пока полузащитник все еще далек от своей пиковой формы. Блеклый матч с «Крыльями Советов» — повод вновь поднять эту тему. Семак даже заменил Клаудиньо еще на 62-й минуте, чем, судя по картинке, футболист остался недоволен. Да, Сергей Богданович сделал эту перестановку из-за лимита, однако если бы игра бразильца его устраивала, то он пожертвовал бы кем-то другим. Значит, к Клаудиньо есть претензии и у тренерского штаба.
Вопрос в том, сколько Семак еще намерен ждать. Судя по всему, долго: тренер «Зенита» показывает, что даже в нынешнем состоянии бразилец превосходит условных Ахметова и Коваленко. Но все знают, что Клаудиньо может больше.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5