«Спартак» ругают, но у «Зенита» тоже кризис. Питер удобнее для Абаскаля, чем многие клубы РПЛ

Сегодня команды встретятся в FONBET Кубке России.

Это покажется забавным, но у питерцев — кризис. Вообще говоря, это худший «Зенит» за время работы Сергея Семака. Как минимум статистически. 41 очко — это даже слабее, чем в сезоне-20/21, когда после 21-го тура питерцы собрали всего 42 балла.

Что случилось?

После отъезда Малкома Семак потерял свой лучший инструмент в позиционной атаке. А Вендел — человек, способный делать разницу в длинных розыгрышах, — находится в измученно-ленивом состоянии. Он устал побеждать в РПЛ, устал летать в Россию. Да и просто устал. Он по кусочкам собирается, все равно едет играть за «Зенит», но выглядит для своего уровня слабовато. Поэтому Вендела нет ни в одном топе по атакующим показателям в РПЛ. А Промес, кстати, есть. Не сыграв ни одного тура после паузы, Квинси по-прежнему второй по созданным голевым моментам. Первый — Глушенков. Из «Зенита» в пятерке, кстати, нет никого.

По-настоящему команда Семака хороша в переходных фазах. Здесь действительно ей нет равных. Выход из-под прессинга через Сантоса, железный Барриос и универсальный Клаудиньо — все это дает «Зениту» возможность создавать моменты в быстрых атаках, совершать отборы и оперативно доставлять мяч на Кассьерру. Не надо удивляться, что колумбиец нашпиговал голами нынешнюю РПЛ. Он по-прежнему игрок, который лучше всего играет на пространстве. Просто свободных зон в этом сезоне он получает больше.

Фото Global Look Press

Еще один аргумент «за» кризис «Зенита» — плохие результаты в домашних матчах. Гости приезжают в Санкт-Петербург и играют с низкой линией обороны, а сине-бело-голубые не понимают, что с этим делать. Представьте себе: «Зенит» дома не победил ни одного топа РПЛ, с которыми успел сыграть. «Спартак» и «Краснодар» — ничьи, «Динамо» и «Локомотив» — поражения. Впереди в чемпионате — ЦСКА. И есть подозрение, что Федотов тоже не проиграет.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

Зато в контратаках «Зенит» шикарен. 21 процент быстрых атак зенитовцы завершают ударом по воротам. Это лучший результат лиги после «Динамо» (27 процентов). Кстати, третий здесь «Спартак» (19 процентов). Но у красно-белых кризис позиционной атаки еще серьезнее. И он тоже зависит от потери футболиста. Квинси Промес создал катастрофическую зависимость. Промесозависимость. Представьте себе: каждый пятый голевой момент этого сезона РПЛ в «Спартаке» создавал голландец. Вот такой он, этот Квинси: шоумен, балагур, арестант и великий для красно-белых футболист.

Квинси Промес. Фото Global Look Press

Более того, Промес принял непосредственное участие почти в половине голов «Спартака» текущего сезона (45 процентов). То есть он или отдавал, или забивал почти каждый второй мяч красно-белых. При этом у команды Абаскаля атакующая статистика середняка: среднее количество голов за игру — 8-е место, среднее количество созданных голевых моментов — 6-е место, средняя реализация голевых моментов — 10-е место. Без Квинси атакующий потенциал «Спартака» снизится еще — отсутствие голов в весенних турах намекает красноречиво.

Внутренних резервов красно-белых пока не хватает, чтобы свою атаку пересобрать. Соболев, Игнатов, Зиньковский, Угальде и Медина на пятерых забили девять мячей. Один Промес — шесть. Собственно, поэтому в РПЛ у «Спартака» после перерыва ноль побед, ноль голов и всего два очка.

Впрочем, «Зенит» тоже буксует даже по результату: две ничьи и одна классическая победа над «Уралом». Явно не чемпионский график.

Кстати, «Урал» в ближайшем матче FONBET Кубка России сыграет с «Локомотивом». Букмекерская компания FONBET в рамках акции ДоброFON умножит на 100 число зрителей этой встречи, а также игр «Балтика» — ЦСКА и «Ахмат» — «Оренбург», получившуюся сумму компания направит на благотворительность местным школам и фондам.

Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press

В четвертьфинале Кубка сыграют две кризисные команды. И я уверен, что Абаскалю против такого «Зенита» играть даже удобнее, чем со многими из РПЛ. Посудите сами: у футболистов по умолчанию максимальная мотивация, соперник слабо играет в позиционной атаке, а «Спартак», наоборот, может использовать свои быстрые выпады. Задача, как и недавно на «Газпром Арене», отдать мяч и контролировать глубокие зоны в штрафной.

Правда, Семак тактически мощно оснащен и легко может придумать контрплан, который вынудит москвичей играть первым номером. Тут предсказать достаточно сложно. Хотя ведь и Абаскаль все понимает. Как играть с «Зенитом», он уже разобрался.

Но ясно одно: перед нами самая непредсказуемая схватка «Зенита» и «Спартака» за долгое-долгое время. Потому что в ней невозможно определить фаворита. И это — главная интрига актуальной стадии Кубка. Случиться может буквально все.

Несмотря на неопределенность в этой паре, «Зенит» все равно считается главным претендентом на победу в FONBET Кубке России — поставить на успех сине-бело-голубых в турнире можно с коэффициентом 2.30. Вторым по котировкам идет ЦСКА (5.50), «Спартак» — третий (8.00).

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру