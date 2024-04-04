Блеск и нищета «Спартака». Шикарный Педро обесценил мощный первый тайм красно-белых

«Зенит» выиграл у команды Гильемо Абаскаля в Москве — 2:1.

Кубковый матч с «Зенитом» — это лицо «Спартака» в нынешнем сезоне в миниатюре. Между гениальным и провальным.

Главная мысль первого тайма: ну и кто тут говорил об увольнении Абаскаля? Разве кто-то вспоминал, что в трех весенних турах красно-белые не забили ни одного гола? Дома уступили «Факелу», не победили в Тушине «Урал». Ведь встречи с кем в России — главная лакмусовая бумажка? Конечно, с гегемоном, чемпионом последних лет. И здесь у москвичей все до поры выглядело шикарно. Образцово-показательно задушили атакующий потенциал соперника в марте на «Газпром Арене» в РПЛ, уничтожали высоким прессингом и быстрой работой с мячом на «Лукойл Арене» сейчас.

Испанца не понимает коллектив? Разногласия с лидерами? Состав определяет то ли Бог, то ли агенты? Говорите что угодно, но мы видели отлично настроенный коллектив, прекрасно понимающий, что и как делать на поле.

Да, Сергей Семак не выставил с первых минут большинство лидеров — Нино, Дугласа Сантоса, Вендела, Клаудиньо, Артура, Кассьерру. Лучших! Но на поле вышли Кержаков, Караваев, Эракович, Родригао и Барриос из твердого прошлогоднего золотого состава, шикарный Педро, вполне авторитетные по меркам РПЛ Мантуан, Ахметов и Сергеев. Разве что Коваленко чуть менее раскручен, но тоже из категории талантов, за которыми должно быть будущее, с опытом выступления за сборную России. Нормальная бригада. Да и кого волнуют чужие проблемы?

«Спартак» ведь тоже не прямо уж выложил сразу все козыри: Денисова, Классена, Умярова мы видим не так часто, по сравнению с предыдущим матчем Абаскаль сделал сразу пять перестановок. И все равно красно-белые натурально возили гостей, первые минут 20 вообще не давая тем перейти центр поля. Хлусевич крутил финт Зидана, уходя от двух соперников, Угальде восхищал пасом «без касания», который даже партнер Соболев не ожидал, Умяров и Пруцев жгли подкатами. Прилично заполненный стадион ревел от удовольствия, расплачиваясь за зрелище громогласной поддержкой хозяев. И этот «Спартак» в кризисе?

Искрившийся на бровке Абаскаль явно понимал, что для него значит победа над «Зенитом». Какую индульгенцию выдает проход питерцев в кубковом полуфинале. Неуправляемой, плохо подготовленной команде такое явно не под силу.

Вот только блеск первого тайма сменился для «Спартака» нищетой второго. У сине-бело-голубых поднялись с лавки лидеры, питерцы расцвели, а москвичи — поникли. Пропала агрессия, пошли неудачи в единоборствах там, где до перерыва оппонент не получал ни единого шанса.

Ну а Педро... Этот 18-летний паренек наглядно продемонстрировал, за что его называли талантом круче Эндрика, купленного «Реалом» за 45 миллионов евро. И почему не верили, что бразилец приедет в Россию. Великолепная игра и дубль вундеркинда решили судьбу матча. И обесценили роскошный первый тайм красно-белых.

«Спартак» против лучших сил «Зенита» выглядел беззубо. Вопросов к Абаскалю меньше не стало.