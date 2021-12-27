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«Дзюба подходит «Рубину» по стилю игры. Но лидерство — это не только слова»

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 17:30
Артем Дзюба. Фото «СЭ»
Артем Дзюба. Фото «СЭ»
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Роман Шаронов — о возможном переходе Артема Дзюбы в «Рубин».

Главная новость последних дней — возможный уход Артема Дзюбы из «Зенита». Главным вариантом продолжения карьеры для Дзюбы является «Рубин». По нашим данным, клубы уже ведут переговоры.

О том, насколько Дзюба подходит «Рубину» и сможет ли он стать лидером команды, мы поговорили с бывшим капитаном и экс-главным тренером казанцев Романом Шароновым.

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— Насколько сильно скажется на «Зените» уход Дзюбы? Стоит ли вообще отпускать Артема?

— Думаю, в «Зените» прекрасно знают, как его заменить. Поэтому никаких проблем быть не должно.

Как вам «Рубин» в этом сезоне?

На мой взгляд, рисунок игры по сравнению с прошлым годом не изменился. Разница только в том, сколько очков набрала команда. Как тренер я в первую очередь обращаю внимание на игру, а не на количество набранных очков.

В чем, на ваш взгляд, главная проблема команды?

Игра «Рубина» построена на индивидуальных качествах его лидеров. Как только они — по тем или иным причинам — не показывают того уровня, который от них ждут, результаты команды сразу падают. Я вижу этот так.

Согласны с мнением, что «Рубину» не хватает нападающего?

«Рубин» использует много длинных передач, и, если кто-то не подходит под этот стиль игры, это не значит, что он плохой игрок.

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СМИ отправляют Артема Дзюбу в Казань. Подойдет ли он под игру «Рубина»?

Артем здорово цепляется за мяч на чужой половине поля, через него можно развивать свои атаки. Он хорош в штрафной, при верховых передачах. Учитывая то, как играет «Рубин», думаю, Дзюба подойдет. Если взять других нападающих, которые больше открываются за спину, ищут короткие и средние передачи, то «Рубину» они, на мой взгляд, не подходят.

Артем в хороших отношениях с Леонидом Слуцким. Поможет ли это Дзюбе быстрее адаптироваться в новой команде?

В профессиональном футболе самое важное — то, как игрок выполняет требования тренера. Нужно в первую очередь профессионально относиться к своему делу, а остальное уже второстепенно.

Не смущает возраст Дзюбы? Летом ему исполнится 34 года...

Считаю, что вообще не важно, сколько игроку лет — 18 или 34. Если он соответствует тем требованиям, которые есть в команде, то возраст отходит на второй план.

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Станет ли Дзюба новым лидером «Рубина»?

Как я уже говорил, Артем обладает определенными качествами и подходит под стиль игры «Рубина». Это топ-игрок для России. Как это все будет реализовываться — уже другой вопрос.

А что касается лидерских качеств, то они заключаются не только в словах. Важно, как тот или иной игрок ведет себя в раздевалке, на поле и за его пределами. Это нечто большее, чем просто говорить. Я с Артемом не работал и не могу сказать, насколько он лидер.

— Достоин ли Дзюба возвращения в сборную?

— Для меня нет понятий «достоин» или «недостоин». А какие игроки и с какими качествами должны быть в сборной России — вопрос к Карпину. Ему виднее.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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