Трансфер Мурило рушит новую стратегию «Локомотива». Его продажа за 2 миллиона — провал

«СЭ» — о странном решении руководства.

Мнение Кирилла Брейдо

Мурило — лучший футболист «Локомотива» прошлого сезона по оценкам WhoScored, SofaScore; лучший игрок 2020 года по индексу InStat. Более того, Мурило по всем рейтингам еще и лучший центральный защитник всего чемпионата. И забил, понятно, больше всех.

Я до сих пор помню его перформанс в матче за Суперкубок с «Зенитом» перед стартом сезона-2020/21 — он с каждым шагом сжирал у всех по несколько метров, выпрыгивал выше на две головы. Тогда стало окончательно ясно, что Мурило по-серьезному начал реализовывать весь свой фантастический антропометрический потенциал.

Нынешний сезон у Мурило не задался. По моей информации, долгое время бразильцу не могли верно диагностировать повреждение, а потому лечение неожиданно растянулось аж до зимнего перерыва и сроки восстановления кратно увеличились. Может, моя информация и неверна, но и без нее абсолютно очевидно, что если бразильца за четыре месяца не поставили на ноги (а условные «кресты» в норме), то явно что-то пошло не так с медицинской точки зрения.

Напомню, что Мурило стал игроком «Локомотива» летом 2019 года, подписав контракт на пять лет. Все это время шло крутое развитие, смазанное осенним лечением. Об этом уже и Юрий Палыч высказался, а мы помним, как у них все начиналось. Но бразилец все доказал, и заявленный «бизнес-проект» успешно шел в гору. Более того, Мурило — единственный легионер «старого» состава, являющийся серьезным ликвидным активом, то есть обладает возможностью быть выгодно проданным. За этим и приобретался.

И это именно та «стратегия», по которой «Локомотив» вроде как собирается жить. При этом приобретается Едвай за 4 миллиона, и даже если будет продан уже через год, то в свои 27 стоимость не вырастет никаким образом. Приобретается Мампасси за 4 миллиона, который пока в принципе не доказал, что может играть на высоком уровне. Его стоимость как раз может вырасти, но возможен и провал — слишком рисковый актив. В заявке продолжает находиться 30-летний Пабло, на которого больно смотреть при высокой линии обороны. Если и от него избавиться сейчас, то клуб останется с травмированным Магкеевым, Едваем и Мампасси.

Я употребил слово «избавиться», потому что продажа Мурило за 2,1 миллиона евро в рассрочку — это именно про «избавиться». Вместо того чтобы вылечить парня (хотя трансфер указывает на вернувшееся здоровье), заиграть и позволить реализовать потенциал в предполагаемо подходящем футболе, клуб решил продать его в самой низшей точке стоимости из возможных. «Палмейрас», действующий обладатель Кубка Либертадорес, не дураки и взяли серьезного игрока с уже колоссальным опытом к своим 24 годам практически даром. Так что совсем скоро ждем Мурило на клубном чемпионате мира в ОАЭ.

Я действительно не понимаю, как можно расстаться с таким активом настолько не вовремя. Когда есть Рыбус с заканчивающимся контрактом. Когда есть Пабло. Когда есть Анджорин среди легионеров — вы же не будете его выкупать за 20 миллионов. Когда в принципе лимит на легионеров стремительно летит к серьезнейшим послаблениям.

Алексей Киричек (бывший исполнительный директор «Локомотива». — Прим. «СЭ») верно говорит: теперь не игроки, а именно «активы»; не футбольный клуб, а «инвестиционный фонд». Только вот какой-то странный этот фонд, когда Мурило за 2,5 года до окончания контракта отдается за 2,1 миллиона, еще и в рассрочку. Не доверил бы я свои сбережения такому фонду.