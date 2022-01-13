Трансфер Мурило рушит новую стратегию «Локомотива». Его продажа за 2 миллиона — провал
Мнение Кирилла Брейдо
Мурило — лучший футболист «Локомотива» прошлого сезона по оценкам WhoScored, SofaScore; лучший игрок 2020 года по индексу InStat. Более того, Мурило по всем рейтингам еще и лучший центральный защитник всего чемпионата. И забил, понятно, больше всех.
Я до сих пор помню его перформанс в матче за Суперкубок с «Зенитом» перед стартом сезона-2020/21 — он с каждым шагом сжирал у всех по несколько метров, выпрыгивал выше на две головы. Тогда стало окончательно ясно, что Мурило по-серьезному начал реализовывать весь свой фантастический антропометрический потенциал.
Нынешний сезон у Мурило не задался. По моей информации, долгое время бразильцу не могли верно диагностировать повреждение, а потому лечение неожиданно растянулось аж до зимнего перерыва и сроки восстановления кратно увеличились. Может, моя информация и неверна, но и без нее абсолютно очевидно, что если бразильца за четыре месяца не поставили на ноги (а условные «кресты» в норме), то явно что-то пошло не так с медицинской точки зрения.
Напомню, что Мурило стал игроком «Локомотива» летом 2019 года, подписав контракт на пять лет. Все это время шло крутое развитие, смазанное осенним лечением. Об этом уже и Юрий Палыч высказался, а мы помним, как у них все начиналось. Но бразилец все доказал, и заявленный «бизнес-проект» успешно шел в гору. Более того, Мурило — единственный легионер «старого» состава, являющийся серьезным ликвидным активом, то есть обладает возможностью быть выгодно проданным. За этим и приобретался.
И это именно та «стратегия», по которой «Локомотив» вроде как собирается жить. При этом приобретается Едвай за 4 миллиона, и даже если будет продан уже через год, то в свои 27 стоимость не вырастет никаким образом. Приобретается Мампасси за 4 миллиона, который пока в принципе не доказал, что может играть на высоком уровне. Его стоимость как раз может вырасти, но возможен и провал — слишком рисковый актив. В заявке продолжает находиться 30-летний Пабло, на которого больно смотреть при высокой линии обороны. Если и от него избавиться сейчас, то клуб останется с травмированным Магкеевым, Едваем и Мампасси.
Я употребил слово «избавиться», потому что продажа Мурило за 2,1 миллиона евро в рассрочку — это именно про «избавиться». Вместо того чтобы вылечить парня (хотя трансфер указывает на вернувшееся здоровье), заиграть и позволить реализовать потенциал в предполагаемо подходящем футболе, клуб решил продать его в самой низшей точке стоимости из возможных. «Палмейрас», действующий обладатель Кубка Либертадорес, не дураки и взяли серьезного игрока с уже колоссальным опытом к своим 24 годам практически даром. Так что совсем скоро ждем Мурило на клубном чемпионате мира в ОАЭ.
Я действительно не понимаю, как можно расстаться с таким активом настолько не вовремя. Когда есть Рыбус с заканчивающимся контрактом. Когда есть Пабло. Когда есть Анджорин среди легионеров — вы же не будете его выкупать за 20 миллионов. Когда в принципе лимит на легионеров стремительно летит к серьезнейшим послаблениям.
Алексей Киричек (бывший исполнительный директор «Локомотива». — Прим. «СЭ») верно говорит: теперь не игроки, а именно «активы»; не футбольный клуб, а «инвестиционный фонд». Только вот какой-то странный этот фонд, когда Мурило за 2,5 года до окончания контракта отдается за 2,1 миллиона, еще и в рассрочку. Не доверил бы я свои сбережения такому фонду.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7