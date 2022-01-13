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Трансфер Мурило рушит новую стратегию «Локомотива». Его продажа за 2 миллиона — провал

Бывшие игроки «Локомотива»: Зе Луиш и Мурило.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мурило.
Фото РПЛ
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«СЭ» — о странном решении руководства.

Мнение Кирилла Брейдо

Мурило — лучший футболист «Локомотива» прошлого сезона по оценкам WhoScored, SofaScore; лучший игрок 2020 года по индексу InStat. Более того, Мурило по всем рейтингам еще и лучший центральный защитник всего чемпионата. И забил, понятно, больше всех.

Я до сих пор помню его перформанс в матче за Суперкубок с «Зенитом» перед стартом сезона-2020/21 — он с каждым шагом сжирал у всех по несколько метров, выпрыгивал выше на две головы. Тогда стало окончательно ясно, что Мурило по-серьезному начал реализовывать весь свой фантастический антропометрический потенциал.

Федор Смолов в&nbsp;матче против &laquo;Динамо&raquo;. Чемпионская мотивация Смолова — главная надежда, что трансфер сработает. «Динамо» ничем не рискует

Нынешний сезон у Мурило не задался. По моей информации, долгое время бразильцу не могли верно диагностировать повреждение, а потому лечение неожиданно растянулось аж до зимнего перерыва и сроки восстановления кратно увеличились. Может, моя информация и неверна, но и без нее абсолютно очевидно, что если бразильца за четыре месяца не поставили на ноги (а условные «кресты» в норме), то явно что-то пошло не так с медицинской точки зрения.

Напомню, что Мурило стал игроком «Локомотива» летом 2019 года, подписав контракт на пять лет. Все это время шло крутое развитие, смазанное осенним лечением. Об этом уже и Юрий Палыч высказался, а мы помним, как у них все начиналось. Но бразилец все доказал, и заявленный «бизнес-проект» успешно шел в гору. Более того, Мурило — единственный легионер «старого» состава, являющийся серьезным ликвидным активом, то есть обладает возможностью быть выгодно проданным. За этим и приобретался.

И это именно та «стратегия», по которой «Локомотив» вроде как собирается жить. При этом приобретается Едвай за 4 миллиона, и даже если будет продан уже через год, то в свои 27 стоимость не вырастет никаким образом. Приобретается Мампасси за 4 миллиона, который пока в принципе не доказал, что может играть на высоком уровне. Его стоимость как раз может вырасти, но возможен и провал — слишком рисковый актив. В заявке продолжает находиться 30-летний Пабло, на которого больно смотреть при высокой линии обороны. Если и от него избавиться сейчас, то клуб останется с травмированным Магкеевым, Едваем и Мампасси.

Я употребил слово «избавиться», потому что продажа Мурило за 2,1 миллиона евро в рассрочку — это именно про «избавиться». Вместо того чтобы вылечить парня (хотя трансфер указывает на вернувшееся здоровье), заиграть и позволить реализовать потенциал в предполагаемо подходящем футболе, клуб решил продать его в самой низшей точке стоимости из возможных. «Палмейрас», действующий обладатель Кубка Либертадорес, не дураки и взяли серьезного игрока с уже колоссальным опытом к своим 24 годам практически даром. Так что совсем скоро ждем Мурило на клубном чемпионате мира в ОАЭ.

Федор Смолов. «Менеджменту «Локо» результат не нужен: за бесценок отдали Крыховяка, Мухина, теперь вот Смолова за 10 миллионов рублей...»

Я действительно не понимаю, как можно расстаться с таким активом настолько не вовремя. Когда есть Рыбус с заканчивающимся контрактом. Когда есть Пабло. Когда есть Анджорин среди легионеров — вы же не будете его выкупать за 20 миллионов. Когда в принципе лимит на легионеров стремительно летит к серьезнейшим послаблениям.

Алексей Киричек (бывший исполнительный директор «Локомотива». — Прим. «СЭ») верно говорит: теперь не игроки, а именно «активы»; не футбольный клуб, а «инвестиционный фонд». Только вот какой-то странный этот фонд, когда Мурило за 2,5 года до окончания контракта отдается за 2,1 миллиона, еще и в рассрочку. Не доверил бы я свои сбережения такому фонду.

Мурило Серкейра (Мурило)
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ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

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