Федор Емельяненко об инциденте в Абу-Даби: «Если это касается вашей мамы, семьи, родины — нужно вступать в драку»

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко в интервью «СЭ» заявил, что слышал об инциденте в Абу-Даби с участием бойцов Усмана Нурмагомедова и Мераба Двалишвили, но комментировать его пока не готов.

Инцидент произошел 11 ноября в холле отеля «Хилтон» в Абу-Даби, когда грузинский спортсмен давал интервью для промоушена RAF. Позднее бывший чемпион UFC опубликовал видео, на котором показал окровавленное лицо.

— Я слышал, что произошел инцидент [в Абу-Даби], но как-то комментировать это пока не готов, — сказал Федор Емельяненко.

— Если боец из вашей команды подрался бы на улице — это сразу увольнение или как?

— Смотря из-за чего драка. Если это касается вашей семьи и вашей родины — то нужно вступать в драку. А если вас лично... Давайте оставим это, неприятно.

— В общем, каждый случай индивидуален.

— Конечно, если это касается вашей мамы, семьи, родины — за это нужно наказывать. Если хватит духа. А если вас лично, то можно [не вступать в драку]. Даже нужно, наверное. Тем более сейчас ММА такие, что много языком говорят, а в бою показывают очень мало.

Суд Абу-Даби признал виновными десять человек, участвовавших в драке в отеле «Хилтон». Нурмагомедов получил шесть месяцев ареста и штраф. Двалишвили был освобожден из-под стражи.