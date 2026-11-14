Федор Емельяненко об инциденте в Абу-Даби: «Если это касается вашей мамы, семьи, родины — нужно вступать в драку»
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко в интервью «СЭ» заявил, что слышал об инциденте в Абу-Даби с участием бойцов Усмана Нурмагомедова и Мераба Двалишвили, но комментировать его пока не готов.
Инцидент произошел 11 ноября в холле отеля «Хилтон» в Абу-Даби, когда грузинский спортсмен давал интервью для промоушена RAF. Позднее бывший чемпион UFC опубликовал видео, на котором показал окровавленное лицо.
— Я слышал, что произошел инцидент [в Абу-Даби], но как-то комментировать это пока не готов, — сказал Федор Емельяненко.
— Если боец из вашей команды подрался бы на улице — это сразу увольнение или как?
— Смотря из-за чего драка. Если это касается вашей семьи и вашей родины — то нужно вступать в драку. А если вас лично... Давайте оставим это, неприятно.
— В общем, каждый случай индивидуален.
— Конечно, если это касается вашей мамы, семьи, родины — за это нужно наказывать. Если хватит духа. А если вас лично, то можно [не вступать в драку]. Даже нужно, наверное. Тем более сейчас ММА такие, что много языком говорят, а в бою показывают очень мало.
Суд Абу-Даби признал виновными десять человек, участвовавших в драке в отеле «Хилтон». Нурмагомедов получил шесть месяцев ареста и штраф. Двалишвили был освобожден из-под стражи.