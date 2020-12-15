Российский футбол меняет Тедеско. В следующем году Доменико должен стать еще сильнее

Максим Алланазаров — о том, каким будет «Спартак» и его тренер в 2021 году.

Российская футбольная действительность и нервозность от работы в «Спартаке» довели Тедеско до срыва в матче с «Сочи». Тренер красно-белых стал одним из главных героев резонансного скандала, по итогам которого может быть дисквалифицирован. Уходящий год получился одним из самых насыщенных в карьере молодого специалиста, впечатлений и эмоций накопилось столько, что их вполне хватит на то, чтобы написать книгу. В наступающем году «Спартак» и сам Доменико будут другими.

Неудачный прошлый сезон, турбулентность в отношениях с руководством после смены генерального директора клуба, футбол в условиях пандемии, угроза снятия с чемпионата после судейских скандалов, отличный результат в этом сезоне, победа в противостоянии с Шамилем Газизовым — шесть составляющих последних 366 дней Тедеско в России. Неудивительно, что в предпоследний игре 2020 года нервы немца и всей команды попросту сдали. Тедеско повелся на провокацию тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина, не совладал с эмоциями, вступил в перепалку и, скорее всего, понесет за это наказание.

Поведение Доменико в ходе встречи с «Сочи» ничем не отличалось от его действий в любом из других матчей. Коуч привычно много жестикулировал, разговаривал с судьями и прыгал в технической зоне. Чашу терпения Тедеско переполнили несколько спорных решений арбитра Игоря Панина и «кривой» английский Бородина, которому захотелось урвать свой кусок славы и поучить жизни тренера-легионера. Узколобость и странные представления о футбольном космополитизме — не редкость для таких людей, как Бородин. Неосторожные высказывания представителя ФК «Сочи» и работа судей послужили поводом для взрывной реакции тренера «Спартака» и последовавшего за этим скандала.

Экспрессивное поведение Тедеско во время матчей, заряженность на результат, искренние переживания, эмоции и страсть, безусловно, очень импонируют болельщикам «Спартака». Но для многих представителей отечественной футбольной индустрии, зачастую гоповатой, и хамоватой, Доменико становится объектом для атаки. Люди завистливые и невоспитанные с разных ступеней российской футбольной иерархии, открыто называют Тедеско чудаком, кузнечиком-попрыгунчиком и психом, демонстрируя свое неуважение к немцу. Наша действительность бьет его со всех сторон. Неудивительно, что к концу года, переполнившее Тедеско негодование от комичности и абсурдности происходящего вырвались наружу.

К последней игре 2020-го «Спартак» и его тренер подходят с максимальной усталостью от всего того, что происходило с красно-белыми в этом году. Приближающийся перерыв одинаково необходим команде, тренеру и всем руководителя клуба. Союз Тедеско и красно-белых в 2021-м должен стать крепче, а накопленный Доменико опыт и новая модель клубной структуры управления должны этому поспособствовать. «Спартак» меняет Тедеско и самого себя, рассчитывая на успехи в самое ближайшее время.

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