Рабинер — о решении КДК отменить предупреждение Фомину и оставить в силе желтую карточку Жиго

В четверг «Спартак» задал РФС адекватный и по форме, и по содержанию вопрос об основаниях для вчерашней отмены КДК желтой карточки Даниилу Фомину и неотмены — Самюэлю Жиго, что позволит динамовцу сыграть против красно-белых в наступающем туре, а спартаковцу — соответственно, нет.

«Считаем, что подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно — во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу», — обратился «Спартак» к Александру Дюкову. Ответ был получен не лично от президента РФС, а от департамента коммуникаций футбольного союза.

И этот ответ — отписка и форменное безобразие. У нас, типа, сидят уважаемые люди, и они так решили, точка. Не лезьте со свиным рылом в калашный судейский ряд. А как иначе можно трактовать следующие цитаты: «При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров». Это о чем вообще? Где здесь хоть намек на объяснение конкретных ситуаций? Об этом нет ни одной буквы.

Такой ответ сильно напоминает мне, как Сергей Довлатов в повести «Ремесло» отправлял письма в ЦК компартии Эстонии с просьбой объяснить причины запрета издания его книги и получал ответ: «Издание книги остановлено по известным вам причинам».

После скандальной истории с фотошопом эрфээсовским коммуникаторам, полагаю, следовало бы вести себя скромнее и отвечать по сути. То есть по конкретным пунктам правил, регламентов и т.д., которые заставили ЭСК в обоих случаях принять именно такие, а не обратные решения.

В противном случае арбитраж матчей симпатичной команды «Динамо» на систематической основе начнет вызывать вопросы не только у Андрея Талалаева.

Вообще, во всей этой истории с отменой карточек заложена одна большая системная ошибка.

По моему глубокому убеждению, отменять можно только заведомо ошибочные желтые карточки — так же, как ВАР вправе рассматривать только безусловные ошибки судьи. Любые эпизоды, где могут быть оценочные суждения, на обсуждение ЭСК выноситься не должны, поскольку подрывают авторитет судей и их право на те решения, которые им подсказывает видение игры.

Допустим, если судья находился под неудачным углом и симуляцию принял за фол или наоборот, ошибочно показав желтую карточку, — она должна быть отменена. А если фол налицо, но важные дяди из ЭСК чешут ре... затылки в размышлениях, тянет ли он на желтую, — не должна.

И у клубов должно быть право подавать апелляции на карточки только в первом случае — если арбитр принял заведомо ошибочное решение.