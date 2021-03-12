РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

Ответ РФС «Спартаку» — отписка. А порядок обжалования желтых карточек надо изменить

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 00:00
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Рабинер — о решении КДК отменить предупреждение Фомину и оставить в силе желтую карточку Жиго
7&nbsp;марта. Москва. &laquo;Динамо&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; &laquo;Тамбов&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Судья Евгений Кукуляк показывает желтую карточку Даниилу Фомину.«Спартак» не прав. Жиго заслужил желтую карточку, Фомин — нет

В четверг «Спартак» задал РФС адекватный и по форме, и по содержанию вопрос об основаниях для вчерашней отмены КДК желтой карточки Даниилу Фомину и неотмены — Самюэлю Жиго, что позволит динамовцу сыграть против красно-белых в наступающем туре, а спартаковцу — соответственно, нет.

«Считаем, что подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно — во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу», — обратился «Спартак» к Александру Дюкову. Ответ был получен не лично от президента РФС, а от департамента коммуникаций футбольного союза.

И этот ответ — отписка и форменное безобразие. У нас, типа, сидят уважаемые люди, и они так решили, точка. Не лезьте со свиным рылом в калашный судейский ряд. А как иначе можно трактовать следующие цитаты: «При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров». Это о чем вообще? Где здесь хоть намек на объяснение конкретных ситуаций? Об этом нет ни одной буквы.

Такой ответ сильно напоминает мне, как Сергей Довлатов в повести «Ремесло» отправлял письма в ЦК компартии Эстонии с просьбой объяснить причины запрета издания его книги и получал ответ: «Издание книги остановлено по известным вам причинам».

После скандальной истории с фотошопом эрфээсовским коммуникаторам, полагаю, следовало бы вести себя скромнее и отвечать по сути. То есть по конкретным пунктам правил, регламентов и т.д., которые заставили ЭСК в обоих случаях принять именно такие, а не обратные решения.

Сергей Иванов.Матч «Динамо» со «Спартаком» снова судит Иванов. В ноябре он зафиксировал ничью

В противном случае арбитраж матчей симпатичной команды «Динамо» на систематической основе начнет вызывать вопросы не только у Андрея Талалаева.

Вообще, во всей этой истории с отменой карточек заложена одна большая системная ошибка.

По моему глубокому убеждению, отменять можно только заведомо ошибочные желтые карточки — так же, как ВАР вправе рассматривать только безусловные ошибки судьи. Любые эпизоды, где могут быть оценочные суждения, на обсуждение ЭСК выноситься не должны, поскольку подрывают авторитет судей и их право на те решения, которые им подсказывает видение игры.

Допустим, если судья находился под неудачным углом и симуляцию принял за фол или наоборот, ошибочно показав желтую карточку, — она должна быть отменена. А если фол налицо, но важные дяди из ЭСК чешут ре... затылки в размышлениях, тянет ли он на желтую, — не должна.

И у клубов должно быть право подавать апелляции на карточки только в первом случае — если арбитр принял заведомо ошибочное решение.

Динамо — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2716
Все опросы
Как закончится дерби «Динамо» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Игорь Рабинер все материалы автора
vs
24
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир