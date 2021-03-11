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Судейство

«Спартак» не прав. Жиго заслужил желтую карточку, Фомин — нет

21:29
Предупреждение Даниила Фомина в матче с «Тамбовом». Фото "СЭ" Предупреждение Даниила Фомина в матче с «Тамбовом». Фото "СЭ" Предупреждение Даниила Фомина в матче с «Тамбовом». Фото "СЭ" Предупреждение Даниила Фомина в матче с «Тамбовом». Фото "СЭ" Предупреждение Самюэля Жиго в матче с «Краснодаром». Фото "СЭ" Предупреждение Самюэля Жиго в матче с «Краснодаром». Фото "СЭ" Предупреждение Самюэля Жиго в матче с «Краснодаром». Фото "СЭ"
Предупреждение Даниила Фомина в матче с «Тамбовом». Фото "СЭ"
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Перед дерби «Динамо» — «Спартак», которое пройдет в субботу вечером, возник спор: правильно ли поступил контрольно-дисциплинарный комитет РФС, аннулировав желтую карточку одного игрока и оставив в силе предупреждение другого.

В первом случае речь о динамовце Данииле Фомине, которого наказал арбитр Евгений Кукуляк, судивший игру «Динамо» — «Тамбов» (2:0). Когда в центре поля в единоборстве с полузащитником бело-голубых упал Артем Архипов, рефери зафиксировал фол со стороны Фомина и вынес ему предупреждение.

Предупреждение Даниила Фомина в матче с «Тамбовом». Фото "СЭ"
Предупреждение Даниила Фомина в матче с «Тамбовом». Фото «СЭ»
Предупреждение Даниила Фомина в матче с «Тамбовом». Фото "СЭ"
Предупреждение Даниила Фомина в матче с «Тамбовом». Фото «СЭ»

Хотя ситуация, если судить по видеоповторам, была как минимум спорной, оба игрока использовали в борьбе руки, никакой грубости со стороны динамовца точно не было. В худшем для него случае Кукуляк мог наказать Фомина штрафным ударом, но не желтой карточкой. Такое решение судьи выглядит ошибочным.

Эпизод, в котором заработал предупреждение Самюэль Жиго, совсем из другой категории. Спартаковец сыграл жестко, безрассудно. Да, он пытался в падении выбить мяч у Реми Кабелла. Но технический прием выполнялся таким образом, что игрок красно-белых попал сопернику в ногу и мог нанести ему травму. Во всяком случае так этот момент выглядел на видеоповторе.

Предупреждение Самюэля Жиго в матче с «Краснодаром». Фото "СЭ"
Предупреждение Самюэля Жиго в матче с «Краснодаром». Фото «СЭ»
Предупреждение Самюэля Жиго в матче с «Краснодаром». Фото "СЭ"
Предупреждение Самюэля Жиго в матче с «Краснодаром». Фото «СЭ»

В данном случае решение Виталия Мешкова прибегнуть к дисциплинарной санкции в виде желтой карточки следует поддержать и признать обоснованным. Поэтому КДК оставил предупреждение Жиго в силе, оно у него «лишнее» (четвертое), он пропустит дерби из-за дисквалификации.

(Александр Бобров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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