«В Мадриде меня прозвали Черная Метка». История российского форварда, который забивал «Реалу» чаще всех

Сегодня Дмитрию Радченко исполнилось 53.

В 90-е он считался одним из лучших нападающих нашей страны. Регулярно вызывался в сборную. И из «Спартака», где быстро стал основным форвардом, и из испанских клубов. А еще Радченко — единственный российский футболист, который забил «Реалу» четыре гола! Из них три — на «Сантьяго Бернабеу»!

Сначала была легендарная победа в четвертьфинале Кубка чемпионов. 20 марта 1991 года «Спартак» одолел в Мадриде «Королевский клуб» 3:1, а Радченко сделал дубль. На 20-й минуте добил в сетку мяч, отскочивший от штанги после удара Шмарова. А 18 минут спустя ускользнул от защитников, ворвался в штрафную и никаких шансов вратарю не оставил.

Этот матч предопределил судьбу Радченко. Сам он не раз говорил в интервью, что благодаря дублю на «Бернабеу» и продолжил карьеру в испанском чемпионате. Летом 1993-го вместе с полузащитником «Спартака» Дмитрием Поповым перешел в «Расинг» из Сантандера. И еще дважды огорчил «Реал».

Правда, в 1993-м гол на «Бернабеу» команде не помог — «Расинг» уступил 1:2. Зато в следующем сезоне уже на своем поле удалось поквитаться с «Королевским клубом» — 3:1! Матч стал бенефисом двух Дмитриев, набравших 1+1 по системе «гол+пас».

На 52-й минуте Радченко головой вколотил мяч в ворота после навеса Кике Сетьена, будущего главного тренера «Барселоны». На 60-й Попов ассистировал Торре. А на 80-й сработала спартаковская связка. «Стенка» с Радченко — и удар Попова с острого угла впритирку со штангой.

О голах «Реалу» и о многом другом сам Радченко уже после завершения карьеры рассказал в «Разговоре по пятницам» обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову:

- В Испании сдружился с парнем, который стал крестным моей младшей дочери. Просто помешан на «Реале», не пропускает выездных матчей клуба ни в чемпионате, ни в еврокубках. «Представляешь, я сидел на «Сантьяго Бернабеу» в 1991-м, когда «Спартак» победил «Реал» 3:1, а ты забил два гола, — рассказывал он. — И не было для меня в тот день ненавистнее человека! Какими же словами поносил! Кто бы мог подумать, что годы спустя буду крестным твоей дочки?!»

Фото Евгений Дзичковский, архив «СЭ»

— Сколько за карьеру вы «Реалу» наколотили?

— Только на «Бернабеу» положил три — два за «Спартак», один за «Расинг». Потом за «Депортиво» в Ла-Корунье забивал (вот тут Радченко ошибся, свой четвертый мяч «Реалу» он забил снова за «Расинг», но уже в Сантандере. - Прим. «СЭ»). Меня в Мадриде даже Черной Меткой прозвали — за бесконечные голы в ворота «Реала». Да, это была «моя» команда... У меня, кстати, с игровых времен всего две футболки сохранилось. Та, спартаковская, в которой побеждали «Реал». И майка сборной с чемпионата мира-1994, — я в ней Камеруну забил. Еще с одной футболкой связана тяжелая история.

— Вы о чем?

— О переломе берцовой кости в афинском матче с АЕК в 1991 году. Прямо с поля, в майке и трусах, отправили в госпиталь. Наложили гипс — и сразу в аэропорт. Ребята на плечах затащили в самолет. А в Шереметьево к трапу подогнали скорую, которая увезла в ЦИТО. Так к нашим врачам в грязной футболке и внесли. Потом подарил ее соседу по палате.

— Вы единственный футболист, которым занимались одновременно две звезды хирургии — Сергей Архипов и Сергей Миронов.

— Вот им очень благодарен. В греческой больнице врач, едва глянув на снимок, сказал: «Футбол для тебя закончен. Дай бог, чтобы без палочки ходил...» А в ЦИТО Миронов с Архиповым пощупали ногу и успокоили: «Месяцев через семь снова будешь играть». Так и получилось. Не многие верили, что смогу восстановиться.

— К вам в очереди стояли когда-то знаменитые клубы — «Астон Вилла», «Селтик»...

— С «Селтиком» я и предварительный контракт подписал. Все-все обговорили, а за два дня до отъезда — звонок из «Астон Виллы». Стал собирать сумку туда.

— Долго собирали?

— До вечера. Пока не позвонили из «Депортиво». И я начал вынимать пожитки обратно — отличный случай не уезжать из Испании. Страна нравилась, язык уже неплохо освоил. Карьера у меня замечательная, играл много лет на высоком уровне. Кто знает, что было бы, окажись я тогда в Англии...

— Лучший контракт в жизни?

— В Японии. Платили куда больше, чем в «Депортиво».

— Много приключений подарила Япония?

— Меня от приключений оберегали изо всех сил. Переводчик был до того счастлив, получив контракт с «Джубило Ивата», что мчался за мной даже в туалетную кабинку! Приходилось его выпроваживать: «Не беспокойся, я свои дела сделаю и выйду...»

— Говорили на русском?

— На испанском. Этот японец три года учился в Мадриде. А самая нелепая ситуация — попал под землетрясение. Четыре часа утра, мне что-то не спалось. Чувствую — тряхануло. Вскочил с кровати, схватил паспорт и прямо в трусах рванул на улицу. Даже деньги не взял. Стою, паспорт к груди прижимаю. Вокруг — ни души. Утром на тренировке рассказал о своем конфузе японцам. Те ничего не понимают: какое землетрясение? Никто из них и не проснулся! Японцев маленькими толчками не смутить. Это я с непривычки перепугался.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Пара советов для нашего футболиста, приезжающего в испанский чемпионат?

— Главное — быстрее учи язык, всегда будь настороже и не расслабляйся ни на секунду. Иначе затопчут.

— В дружбу верить нельзя?

— За границей каждый за себя. Когда уезжал из «Спартака», меня об этом предупреждали Игорь Шалимов и Вася Кульков. Они-то пораньше на Запад перебрались. Говорили: «Забудь, как играл в «Спартаке». Там все начнешь с нуля».

— Испанцы пьют вино даже в день матча. У вас это вошло в привычку?

— В день игры вино мало кто себе позволит. Разве что пригубят. Вот накануне матча фужер-другой пропустить могут запросто. Помню, только-только подписали мы с Димкой Поповым контракт в Сантандере. Обедаем с командой. С нами за столиком два испанца. Официант приносит бутылку вина. Мы с Димой переглянулись: что за дела? Может, провокация? А испанцы спокойно разливают и протягивают нам бокалы. Спрашиваем: «Игра-то когда?» — «Завтра!» Мы обалдели. На первых порах для нас многое было в диковинку.

— Например?

— Как-то объявили, что вся команда приглашается на ужин в ресторан. В «Спартаке» по таким случаям игроки надевали костюм, галстук. Вот мы и вырядились цивильно. Приходим — испанцы в джинсах и кроссовках. Выпучили на нас глаза, от смеха давятся. «Ребята, вы не «голубые»?» — спросил кто-то. Мы понять ничего не могли. Оказалось, в Испании на командный ужин принято одеваться попроще.

— Помните день, когда сказали самому себе: «Все, заканчиваю играть»?

— 2002 год. К тому времени и травмы доконали, и желания не осталось. Я подписал контракт с «Хайдуком». Но хорваты обманули. На свои деньги купил билет домой и сказал: «Хватит, больше не играю».

— Как же вас, опытного человека, могли провести?

— Самому удивительно. Тем более о серьезных деньгах речи не шло. Например, вместо квартиры отвезли в комнатушку на базе. Куковал там месяца два, потом подумал: я что, мальчишка?

— Ни с кем не попрощались?

— Игрокам объяснил: имя разменивать в вашем «Хайдуке» не собираюсь. Несолидно.

— Раньше вы говорили: «Буду кем угодно, но не тренером». В какой момент мнение изменилось?

— Когда играл, присматривался — тренерам живется настолько тяжело! Думал: нет, не для меня занятие. Потом закончил играть, пару лет отработал в детской школе Ла-Коруньи. Оказалось, все не так страшно. Тем более у меня получалось.

...В 2010 году Радченко вернулся из Ла-Коруньи в родной Санкт-Петербург и с тех пор работает в академии «Зенита». Нынешняя должность — начальник отдела индивидуальной подготовки.