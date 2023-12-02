«В Мадриде меня прозвали Черная Метка». История российского форварда, который забивал «Реалу» чаще всех
В 90-е он считался одним из лучших нападающих нашей страны. Регулярно вызывался в сборную. И из «Спартака», где быстро стал основным форвардом, и из испанских клубов. А еще Радченко — единственный российский футболист, который забил «Реалу» четыре гола! Из них три — на «Сантьяго Бернабеу»!
Сначала была легендарная победа в четвертьфинале Кубка чемпионов. 20 марта 1991 года «Спартак» одолел в Мадриде «Королевский клуб» 3:1, а Радченко сделал дубль. На 20-й минуте добил в сетку мяч, отскочивший от штанги после удара Шмарова. А 18 минут спустя ускользнул от защитников, ворвался в штрафную и никаких шансов вратарю не оставил.
Этот матч предопределил судьбу Радченко. Сам он не раз говорил в интервью, что благодаря дублю на «Бернабеу» и продолжил карьеру в испанском чемпионате. Летом 1993-го вместе с полузащитником «Спартака» Дмитрием Поповым перешел в «Расинг» из Сантандера. И еще дважды огорчил «Реал».
Правда, в 1993-м гол на «Бернабеу» команде не помог — «Расинг» уступил 1:2. Зато в следующем сезоне уже на своем поле удалось поквитаться с «Королевским клубом» — 3:1! Матч стал бенефисом двух Дмитриев, набравших 1+1 по системе «гол+пас».
На 52-й минуте Радченко головой вколотил мяч в ворота после навеса Кике Сетьена, будущего главного тренера «Барселоны». На 60-й Попов ассистировал Торре. А на 80-й сработала спартаковская связка. «Стенка» с Радченко — и удар Попова с острого угла впритирку со штангой.
О голах «Реалу» и о многом другом сам Радченко уже после завершения карьеры рассказал в «Разговоре по пятницам» обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову:
- В Испании сдружился с парнем, который стал крестным моей младшей дочери. Просто помешан на «Реале», не пропускает выездных матчей клуба ни в чемпионате, ни в еврокубках. «Представляешь, я сидел на «Сантьяго Бернабеу» в 1991-м, когда «Спартак» победил «Реал» 3:1, а ты забил два гола, — рассказывал он. — И не было для меня в тот день ненавистнее человека! Какими же словами поносил! Кто бы мог подумать, что годы спустя буду крестным твоей дочки?!»
— Сколько за карьеру вы «Реалу» наколотили?
— Только на «Бернабеу» положил три — два за «Спартак», один за «Расинг». Потом за «Депортиво» в Ла-Корунье забивал (вот тут Радченко ошибся, свой четвертый мяч «Реалу» он забил снова за «Расинг», но уже в Сантандере. - Прим. «СЭ»). Меня в Мадриде даже Черной Меткой прозвали — за бесконечные голы в ворота «Реала». Да, это была «моя» команда... У меня, кстати, с игровых времен всего две футболки сохранилось. Та, спартаковская, в которой побеждали «Реал». И майка сборной с чемпионата мира-1994, — я в ней Камеруну забил. Еще с одной футболкой связана тяжелая история.
— Вы о чем?
— О переломе берцовой кости в афинском матче с АЕК в 1991 году. Прямо с поля, в майке и трусах, отправили в госпиталь. Наложили гипс — и сразу в аэропорт. Ребята на плечах затащили в самолет. А в Шереметьево к трапу подогнали скорую, которая увезла в ЦИТО. Так к нашим врачам в грязной футболке и внесли. Потом подарил ее соседу по палате.
— Вы единственный футболист, которым занимались одновременно две звезды хирургии — Сергей Архипов и Сергей Миронов.
— Вот им очень благодарен. В греческой больнице врач, едва глянув на снимок, сказал: «Футбол для тебя закончен. Дай бог, чтобы без палочки ходил...» А в ЦИТО Миронов с Архиповым пощупали ногу и успокоили: «Месяцев через семь снова будешь играть». Так и получилось. Не многие верили, что смогу восстановиться.
— К вам в очереди стояли когда-то знаменитые клубы — «Астон Вилла», «Селтик»...
— С «Селтиком» я и предварительный контракт подписал. Все-все обговорили, а за два дня до отъезда — звонок из «Астон Виллы». Стал собирать сумку туда.
— Долго собирали?
— До вечера. Пока не позвонили из «Депортиво». И я начал вынимать пожитки обратно — отличный случай не уезжать из Испании. Страна нравилась, язык уже неплохо освоил. Карьера у меня замечательная, играл много лет на высоком уровне. Кто знает, что было бы, окажись я тогда в Англии...
— Лучший контракт в жизни?
— В Японии. Платили куда больше, чем в «Депортиво».
— Много приключений подарила Япония?
— Меня от приключений оберегали изо всех сил. Переводчик был до того счастлив, получив контракт с «Джубило Ивата», что мчался за мной даже в туалетную кабинку! Приходилось его выпроваживать: «Не беспокойся, я свои дела сделаю и выйду...»
— Говорили на русском?
— На испанском. Этот японец три года учился в Мадриде. А самая нелепая ситуация — попал под землетрясение. Четыре часа утра, мне что-то не спалось. Чувствую — тряхануло. Вскочил с кровати, схватил паспорт и прямо в трусах рванул на улицу. Даже деньги не взял. Стою, паспорт к груди прижимаю. Вокруг — ни души. Утром на тренировке рассказал о своем конфузе японцам. Те ничего не понимают: какое землетрясение? Никто из них и не проснулся! Японцев маленькими толчками не смутить. Это я с непривычки перепугался.
— Пара советов для нашего футболиста, приезжающего в испанский чемпионат?
— Главное — быстрее учи язык, всегда будь настороже и не расслабляйся ни на секунду. Иначе затопчут.
— В дружбу верить нельзя?
— За границей каждый за себя. Когда уезжал из «Спартака», меня об этом предупреждали Игорь Шалимов и Вася Кульков. Они-то пораньше на Запад перебрались. Говорили: «Забудь, как играл в «Спартаке». Там все начнешь с нуля».
— Испанцы пьют вино даже в день матча. У вас это вошло в привычку?
— В день игры вино мало кто себе позволит. Разве что пригубят. Вот накануне матча фужер-другой пропустить могут запросто. Помню, только-только подписали мы с Димкой Поповым контракт в Сантандере. Обедаем с командой. С нами за столиком два испанца. Официант приносит бутылку вина. Мы с Димой переглянулись: что за дела? Может, провокация? А испанцы спокойно разливают и протягивают нам бокалы. Спрашиваем: «Игра-то когда?» — «Завтра!» Мы обалдели. На первых порах для нас многое было в диковинку.
— Например?
— Как-то объявили, что вся команда приглашается на ужин в ресторан. В «Спартаке» по таким случаям игроки надевали костюм, галстук. Вот мы и вырядились цивильно. Приходим — испанцы в джинсах и кроссовках. Выпучили на нас глаза, от смеха давятся. «Ребята, вы не «голубые»?» — спросил кто-то. Мы понять ничего не могли. Оказалось, в Испании на командный ужин принято одеваться попроще.
— Помните день, когда сказали самому себе: «Все, заканчиваю играть»?
— 2002 год. К тому времени и травмы доконали, и желания не осталось. Я подписал контракт с «Хайдуком». Но хорваты обманули. На свои деньги купил билет домой и сказал: «Хватит, больше не играю».
— Как же вас, опытного человека, могли провести?
— Самому удивительно. Тем более о серьезных деньгах речи не шло. Например, вместо квартиры отвезли в комнатушку на базе. Куковал там месяца два, потом подумал: я что, мальчишка?
— Ни с кем не попрощались?
— Игрокам объяснил: имя разменивать в вашем «Хайдуке» не собираюсь. Несолидно.
— Раньше вы говорили: «Буду кем угодно, но не тренером». В какой момент мнение изменилось?
— Когда играл, присматривался — тренерам живется настолько тяжело! Думал: нет, не для меня занятие. Потом закончил играть, пару лет отработал в детской школе Ла-Коруньи. Оказалось, все не так страшно. Тем более у меня получалось.
...В 2010 году Радченко вернулся из Ла-Коруньи в родной Санкт-Петербург и с тех пор работает в академии «Зенита». Нынешняя должность — начальник отдела индивидуальной подготовки.
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|+/-
|О
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1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
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2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
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3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
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4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
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5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
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6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
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7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
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8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
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9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
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10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
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11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
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12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
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13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
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14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
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15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
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16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
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Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
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Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
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Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
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ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
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Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
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Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
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Динамо – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|12
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
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Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
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Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3