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Баринов и Галактионов пропустят игру с «Зенитом», Кордоба — четыре матча. Итоги заседания КДК РФС

Баринов и Галактионов пропустят игру с «Зенитом» по решению КДК
Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
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Дмитрий Баринов, Михаил Галактионов и Джон Кордоба.
Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нарушителей наказали.

16-й тур чемпионата России прошел под флагом скандалов, ругательств и удалений. 30 ноября КДК РФС вынес приговор провинившимся. Рассказываем о главных итогах заседания.

Что произошло?

Тур открыл огненный матч «Крылья Советов» — «Локомотив». Самарская команда зацепила ничью, уступая 1:3 к 94-й минуте. Разумеется, игроки москвичей были в ярости — тем более победу они упустили после назначенного в их ворота пенальти.

Капитан Дмитрий Баринов и тренер Михаил Галактионов устроили скандал. Первый после финального свистка подошел к резервному арбитру Игорю Панину и сказал: «Вы позор для всего футбола». А тренер в прямом эфире во время флеш-интервью заявил: «То, что было в конце... Ну если это ######## нравится кому-то... Ну, нам нет. Я все, спасибо».

Дмитрий Баринов и&nbsp;Михаил Галактионов. «Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет». «Локо» в ярости из-за судейства в Самаре

По регламенту за оскорбление официальных лиц (коими являются судьи) грозит дисквалификация от 2 до 4 матчей, возможен штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. В случае рецидива дисквалификацию могли увеличить до 3 месяцев. Это касалось и Баринова, и Галактионова.

Судейские страсти не обошли и «Краснодар». Южане проиграли «Уралу» (1:3) и негодовали, что судья не фиксировал фолы екатеринбургской команды. После финального свистка Джон Кордоба пошел высказывать недовольство, но не словесно, а жестами: схватил себя за гениталии и покрутил у виска перед судьей, за что ожидаемо получил красную карточку.

Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

К чему пришел КДК?

30 ноября КДК РФС собрался, чтобы объявить приговор нарушителям. Пришли к следующим выводам:

— дисквалификация Галактионова на два матча (пропустит матчи с «Зенитом» и «Уралом»);

— дисквалификация Баринова на один матч и еще один условно (точно пропустит игру с «Зенитом»);

— дисквалификация тренера вратарей «Локомотива» Заура Хапова и тренера «Крыльев Советов» Сергея Булатова на два матча за словесную перепалку в перерыве матча;

— дисквалификация Кордобы на три матча плюс один условно (пропустит игры с «Оренбургом», ЦСКА и «Рубином»).

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение по Галактионову и Баринову: «Галактионов оскорбительно высказался в адрес судейской бригады. Поговорили с Михаилом Михайловичем. Причина — эмоциональная оценка действий судейской бригады в концовке матча. В данном случае мы приняли во внимание, что ранее к Галактионову не применялись спортивные санкции со стороны КДК РФС, но применили реальную санкцию, потому что нарушение носило публичный характер, плюс все было связано с грубой ненормативной лексикой, которая прозвучала практически на всю страну».

По Баринову сказали следующее: «Мы спросили его, были ли после данного инцидента у него контакты с судьями, извинялся ли он перед арбитрами. Баринов сказал, что не извинялся. Его слова были произнесены в присутствии иных лиц, эпизод попал в публичное пространство и затрагивает деловую репутацию судей. Мы считаем поведение Баринова оскорбительным. Судья и делегат определили соответствующие слова как оскорбительные. Но футболист не является рецидивистом. Потому КДК РФС применил минимальную дисквалификацию».

«Локомотив» уже оповестил, что не будет подавать апелляцию по дисквалификациям Галактионова и Баринова.

Григорьянца также попросили объяснить решение по Кордобе. Вопросы вызывала дисквалификация на три матча, когда Александра Соболева за схожий жест весной дисквалифицировали на четыре игры: «Эти случаи ничем не отличаются. Просто решение апелляционного комитета является преюдицией для КДК РФС. И мы в целях единообразия даем такое же наказание, какое в итоге получил Соболев».

Кроме того, на заседании было принято решение оштрафовать «Оренбург» на 20 тысяч рублей за кричалку фанатов «Судья — позор российского футбола» в матче с «Ахматом». Также на 40 тысяч рублей оштрафовали «Рубин», который допустил эпизод с выбежавшим болельщиком, сбившим голкипера «Рубина» Юрия Дюпина во время игры с «Факелом».

Джон Кордоба
Дмитрий Баринов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
КДК
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
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Сочи – Кр. Советов
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Пари НН – Урал
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
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