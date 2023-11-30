Баринов и Галактионов пропустят игру с «Зенитом», Кордоба — четыре матча. Итоги заседания КДК РФС
16-й тур чемпионата России прошел под флагом скандалов, ругательств и удалений. 30 ноября КДК РФС вынес приговор провинившимся. Рассказываем о главных итогах заседания.
Что произошло?
Тур открыл огненный матч «Крылья Советов» — «Локомотив». Самарская команда зацепила ничью, уступая 1:3 к 94-й минуте. Разумеется, игроки москвичей были в ярости — тем более победу они упустили после назначенного в их ворота пенальти.
Капитан Дмитрий Баринов и тренер Михаил Галактионов устроили скандал. Первый после финального свистка подошел к резервному арбитру Игорю Панину и сказал: «Вы позор для всего футбола». А тренер в прямом эфире во время флеш-интервью заявил: «То, что было в конце... Ну если это ######## нравится кому-то... Ну, нам нет. Я все, спасибо».
По регламенту за оскорбление официальных лиц (коими являются судьи) грозит дисквалификация от 2 до 4 матчей, возможен штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. В случае рецидива дисквалификацию могли увеличить до 3 месяцев. Это касалось и Баринова, и Галактионова.
Судейские страсти не обошли и «Краснодар». Южане проиграли «Уралу» (1:3) и негодовали, что судья не фиксировал фолы екатеринбургской команды. После финального свистка Джон Кордоба пошел высказывать недовольство, но не словесно, а жестами: схватил себя за гениталии и покрутил у виска перед судьей, за что ожидаемо получил красную карточку.
К чему пришел КДК?
30 ноября КДК РФС собрался, чтобы объявить приговор нарушителям. Пришли к следующим выводам:
— дисквалификация Галактионова на два матча (пропустит матчи с «Зенитом» и «Уралом»);
— дисквалификация Баринова на один матч и еще один условно (точно пропустит игру с «Зенитом»);
— дисквалификация тренера вратарей «Локомотива» Заура Хапова и тренера «Крыльев Советов» Сергея Булатова на два матча за словесную перепалку в перерыве матча;
— дисквалификация Кордобы на три матча плюс один условно (пропустит игры с «Оренбургом», ЦСКА и «Рубином»).
Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение по Галактионову и Баринову: «Галактионов оскорбительно высказался в адрес судейской бригады. Поговорили с Михаилом Михайловичем. Причина — эмоциональная оценка действий судейской бригады в концовке матча. В данном случае мы приняли во внимание, что ранее к Галактионову не применялись спортивные санкции со стороны КДК РФС, но применили реальную санкцию, потому что нарушение носило публичный характер, плюс все было связано с грубой ненормативной лексикой, которая прозвучала практически на всю страну».
По Баринову сказали следующее: «Мы спросили его, были ли после данного инцидента у него контакты с судьями, извинялся ли он перед арбитрами. Баринов сказал, что не извинялся. Его слова были произнесены в присутствии иных лиц, эпизод попал в публичное пространство и затрагивает деловую репутацию судей. Мы считаем поведение Баринова оскорбительным. Судья и делегат определили соответствующие слова как оскорбительные. Но футболист не является рецидивистом. Потому КДК РФС применил минимальную дисквалификацию».
«Локомотив» уже оповестил, что не будет подавать апелляцию по дисквалификациям Галактионова и Баринова.
Григорьянца также попросили объяснить решение по Кордобе. Вопросы вызывала дисквалификация на три матча, когда Александра Соболева за схожий жест весной дисквалифицировали на четыре игры: «Эти случаи ничем не отличаются. Просто решение апелляционного комитета является преюдицией для КДК РФС. И мы в целях единообразия даем такое же наказание, какое в итоге получил Соболев».
Кроме того, на заседании было принято решение оштрафовать «Оренбург» на 20 тысяч рублей за кричалку фанатов «Судья — позор российского футбола» в матче с «Ахматом». Также на 40 тысяч рублей оштрафовали «Рубин», который допустил эпизод с выбежавшим болельщиком, сбившим голкипера «Рубина» Юрия Дюпина во время игры с «Факелом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3