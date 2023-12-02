«Спартак» победит «Ахмат», а «Локо» без Галактионова и Баринова не проиграет «Зениту». Прогнозы на 17-й тур РПЛ
«Факел» — «Балтика»
Дмитрий Булыкин — 1:1. «Факел» покажет отличную игру дома, порадует своих болельщиков. Но «Балтике» сейчас очень нужны очки, поэтому ожидаю боевую ничью.
Александр Шпрыгин — 1:0. «Факел» дома при поддержке полного стадиона всегда опасный противник. «Балтика» играет неровно. В шести последних играх лишь одна победа.
«Сочи» — «Крылья Советов»
Дмитрий Булыкин — 1:1. «Крылья» — в пятерке лучших нашего чемпионата, при этом им будет сложно против «Сочи», который в последнее время набирает очки в чемпионате.
Александр Шпрыгин — 1:1. Отступать «Сочи» некуда, на своем поле команда заберет хотя бы одно очко.
«Пари НН» — «Урал»
Дмитрий Булыкин — 1:1. Тоже поставлю на ничью. «Урал» в отличном эмоциональном состоянии после победы над «Краснодаром», а «Нижний» отлично играет дома.
Александр Шпрыгин — 2:0. «Нижний» дома должен одержать победу, команда давно не выигрывала. В «Урале» назрели перемены. Нынешний тренерский штаб проявляет себя очень слабо.
ЦСКА — «Ростов»
Дмитрий Булыкин — 2:0. ЦСКА потерпел поражение от «Динамо», хотя выдал отличный матч. Думаю, что Федотов изучил «Ростов» в кубковом матче и сможет обыграть его в чемпионате.
Александр Шпрыгин — 2:1. Скажется более высокий класс армейцев и преимущество своего поля.
«Краснодар» — «Оренбург»
Дмитрий Булыкин — 2:0. «Краснодару» необходима победа после потери первого места. Без Кордобы будет тяжело, но команда должна справиться с «Оренбургом».
Александр Шпрыгин — 1:0. Если «Краснодар» хочет бороться за чемпионство, то эта игра после поражения от «Урала» во многом ключевая. «Оренбург» набрал ход и без боя не сдастся.
«Локомотив» — «Зенит»
Дмитрий Булыкин — 1:1. «Зенит» в этой встрече фаворит. Плюс у «Локомотива» не будет Баринова и Галактионова. Но верю, что железнодорожники не проиграют.
Александр Шпрыгин — 1:1. Нас ожидает сложная игра. «Зенит» далек от оптимальных кондиций. «Локомотив» имеет шанс огорчить чемпиона на домашней арене.
«Ахмат» — «Спартак»
Дмитрий Булыкин — 1:2. «Спартак» после ужасного матча в Оренбурге должен оправдаться перед болельщиками. Плюс у «Ахмата» не все так идеально с результатами в последнее время.
Александр Шпрыгин — 1:2. «Ахмат» в этом сезоне играет неудачно. Сложно представить, что команда сможет одолеть более мотивированного и превосходящего в классе соперника.
«Динамо» — «Рубин»
Дмитрий Булыкин — 2:0. «Динамо» прекрасно проводит заключительный этап года. У него 10 матчей без поражений, третье место в чемпионате и победа над «Зенитом» в Кубке.
Александр Шпрыгин — 1:0. «Динамо» постепенно находит свою игру и оптимальный состав.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3