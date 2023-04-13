Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:35

«Не знаю, почему так возбудился агроном-президент «Оренбурга». Карпин — о критике Еремякина, словах Каманцева и матче с «Зенитом»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Встреча «Оренбург» — «Ростов» (2:2) вышла эмоциональной не только с точки зрения футбола, где гости отыгрались в концовке, но и в плане послематчевых высказываний. В частности, президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что Валерию Карпину не стоит говорить «отсебятину» и «непотребные вещи» по поводу газона стадиона «Газовик». Возникли вопросы и по судейству встречи.

Главный тренер «Ростова», команде которого в выходные встречаться с лидером чемпионата «Зенитом», дал «СЭ» экспресс-интервью по актуальным темам.

— Валерий Георгиевич, как думаете, травма Чернова может быть как-то связана с искусственным газоном на стадионе в Оренбурге?

— Нет, с этим она не связана. Женя наступил на ногу сопернику, подвернул голеностоп. Это могло произойти на любом стадионе и на любом покрытии. Даже на тренировке.

10&nbsp;апреля. &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Спартак», учись. «Ростов» показал, как надо бороться за медали

— Но все-таки после игры вы выражали недовольство полем...

— Давайте так: где я выражал недовольство? На пресс-конференции я говорил о том, что нужно время для адаптации и привыканию к этому газону. Не знаю, почему так возбудились некоторые люди, например агроном-президент «Оренбурга».

— Василий Еремякин посетовал на то, что «Оренбургу» нужно 14 раз за сезон переходить с искусственного газона на натуральный.

— Ну он же сам сказал, что он — агроном-президент! Мог бы и постелить в Оренбурге натуральный газон, и никому не надо было бы переходить на другое покрытие: ни «Оренбургу», ни другим командам. Как я понял, он еще и ученый-агроном! Думаю, у него поле было бы всегда в идеальном состоянии. Но, видимо, пока не дошли руки до этого.

— А какой переход, по-вашему, хуже в плане травматизма? Почитали об этом в интернете по совету Еремякина?

— Мне его советы, касающиеся футбола, не нужны. Пусть он лучше назовет десять футболистов, которым не рекомендуется по медицинским показаниям играть на натуральном поле. А я в свою очередь назову хоть 50, кому противопоказано синтетическое покрытие. Пусть даже такое хорошее, как в Оренбурге.

— Вы после игры также обратили внимание на судейство, были недовольны тем, что арбитр засчитал первый гол «Оренбурга». Что можете ответить Павлу Каманцеву? Он считает, что в том эпизоде мяч попал в руку Эктову случайно.

— По-моему, попадание в руку признали все. Случайно или нет — вопрос не в этом. Если игрок этим воспользовался, а судья не увидел — это проблема судьи. Согласен, что после просмотра ВАР это исправить нельзя, так как затем было еще несколько передач. Напрашивается вопрос: почему судья это не увидел? Да, я присутствовал на судейском семинаре. Но как раз там я задавал вопрос: что есть попадание в руку, когда это происходит случайно, а когда нет. Кстати, на следующей неделе у нас опять будет семинар. Пользуясь случаем, если, конечно, это возможно, хотел бы попросить господина Каманцева как-нибудь добраться до Ростова и принять личное участие в данном мероприятии. Пусть он нам расскажет все правила игры. Например, чем отличается рука, выставленная на три сантиметра, от руки, выставленной на пять, что такое естественное положение, а что нет.

— Что касается самого футбола: потеряли два очка в Оренбурге или приобрели одно, учитывая, что отыгрались с 0:2?

— Принимая во внимание статистику «Оренбурга» в домашних матчах, где в первом туре они проиграли «Крыльям», сыграли вничью с ЦСКА, но в остальных случаях выиграли, а также то, что не играли Полоз, Глебов, Уткин, а в первом тайме был заменен из-за травмы Чернов, думаю, что можно расценивать одно очко как успех.

— Впереди матч двух лидеров. Есть ощущение, что это игра за золото, или «Зенит» слишком далеко оторвался?

— Это встреча двух команд, которые располагаются вверху турнирной таблицы, но думаю, что ни у кого нет ощущения чемпионского матча. Давайте все-таки будем реалистами: отрыв слишком большой, задачи и возможности у двух клубов слишком разные. Мы с первого тура двигались от игры к игре, так и движемся дальше, думая только о предстоящей встрече.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Зенит
Валерий Карпин
ФК Ростов
32
57
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Карпин — о встрече с «Зенитом»: «Нет ощущения чемпионского матча»
Тукманов: «В душе я надеюсь, что «Торпедо» отберет очки у «Спартака»
Орлов: «Поздравлять «Зенит» с чемпионством будем седьмого мая, когда он обыграет «Спартак»
Кобелев считает, что Тюкавин прибавил в психологии
Алдонин: «Нынешним составом ЦСКА может бороться и за победу в Кубке, и за второе место в РПЛ»
Президент «Урала» Иванов: «Федотов — наш человек, наш воспитанник»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск видеопроекта «СЭ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости