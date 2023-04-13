«Не знаю, почему так возбудился агроном-президент «Оренбурга». Карпин — о критике Еремякина, словах Каманцева и матче с «Зенитом»

Встреча «Оренбург» — «Ростов» (2:2) вышла эмоциональной не только с точки зрения футбола, где гости отыгрались в концовке, но и в плане послематчевых высказываний. В частности, президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что Валерию Карпину не стоит говорить «отсебятину» и «непотребные вещи» по поводу газона стадиона «Газовик». Возникли вопросы и по судейству встречи.

Главный тренер «Ростова», команде которого в выходные встречаться с лидером чемпионата «Зенитом», дал «СЭ» экспресс-интервью по актуальным темам.

— Валерий Георгиевич, как думаете, травма Чернова может быть как-то связана с искусственным газоном на стадионе в Оренбурге?

— Нет, с этим она не связана. Женя наступил на ногу сопернику, подвернул голеностоп. Это могло произойти на любом стадионе и на любом покрытии. Даже на тренировке.

— Но все-таки после игры вы выражали недовольство полем...

— Давайте так: где я выражал недовольство? На пресс-конференции я говорил о том, что нужно время для адаптации и привыканию к этому газону. Не знаю, почему так возбудились некоторые люди, например агроном-президент «Оренбурга».

— Василий Еремякин посетовал на то, что «Оренбургу» нужно 14 раз за сезон переходить с искусственного газона на натуральный.

— Ну он же сам сказал, что он — агроном-президент! Мог бы и постелить в Оренбурге натуральный газон, и никому не надо было бы переходить на другое покрытие: ни «Оренбургу», ни другим командам. Как я понял, он еще и ученый-агроном! Думаю, у него поле было бы всегда в идеальном состоянии. Но, видимо, пока не дошли руки до этого.

— А какой переход, по-вашему, хуже в плане травматизма? Почитали об этом в интернете по совету Еремякина?

— Мне его советы, касающиеся футбола, не нужны. Пусть он лучше назовет десять футболистов, которым не рекомендуется по медицинским показаниям играть на натуральном поле. А я в свою очередь назову хоть 50, кому противопоказано синтетическое покрытие. Пусть даже такое хорошее, как в Оренбурге.

— Вы после игры также обратили внимание на судейство, были недовольны тем, что арбитр засчитал первый гол «Оренбурга». Что можете ответить Павлу Каманцеву? Он считает, что в том эпизоде мяч попал в руку Эктову случайно.

— По-моему, попадание в руку признали все. Случайно или нет — вопрос не в этом. Если игрок этим воспользовался, а судья не увидел — это проблема судьи. Согласен, что после просмотра ВАР это исправить нельзя, так как затем было еще несколько передач. Напрашивается вопрос: почему судья это не увидел? Да, я присутствовал на судейском семинаре. Но как раз там я задавал вопрос: что есть попадание в руку, когда это происходит случайно, а когда нет. Кстати, на следующей неделе у нас опять будет семинар. Пользуясь случаем, если, конечно, это возможно, хотел бы попросить господина Каманцева как-нибудь добраться до Ростова и принять личное участие в данном мероприятии. Пусть он нам расскажет все правила игры. Например, чем отличается рука, выставленная на три сантиметра, от руки, выставленной на пять, что такое естественное положение, а что нет.

— Что касается самого футбола: потеряли два очка в Оренбурге или приобрели одно, учитывая, что отыгрались с 0:2?

— Принимая во внимание статистику «Оренбурга» в домашних матчах, где в первом туре они проиграли «Крыльям», сыграли вничью с ЦСКА, но в остальных случаях выиграли, а также то, что не играли Полоз, Глебов, Уткин, а в первом тайме был заменен из-за травмы Чернов, думаю, что можно расценивать одно очко как успех.

— Впереди матч двух лидеров. Есть ощущение, что это игра за золото, или «Зенит» слишком далеко оторвался?

— Это встреча двух команд, которые располагаются вверху турнирной таблицы, но думаю, что ни у кого нет ощущения чемпионского матча. Давайте все-таки будем реалистами: отрыв слишком большой, задачи и возможности у двух клубов слишком разные. Мы с первого тура двигались от игры к игре, так и движемся дальше, думая только о предстоящей встрече.