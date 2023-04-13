Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск видеопроекта «СЭ»

Полузащитник «Динамо» и сборной России: год за годом.

Третий год подряд мы записываем интервью с Арсеном Захаряном и задаем ему одни и те же вопросы, чтобы проследить, как меняется один из самых ярких талантов российского футбола.

К примеру, два года назад Захарян говорил, что ему для комфортной жизни хватило бы 100 тысяч рублей в месяц, а теперь улыбается, видя ответ себя 17-летнего. Еще недавно он мечтал закрепиться в основе «Динамо», а теперь ставит перед собой цель уехать в Европу. Но есть вопросы (и их действительно много), на которые Арсен третий год подряд отвечает одними и теми же словами.

Где бы ни играл Арсен через год, мы планируем задать ему те же самые вопросы. Ему будет уже 20 лет, и в режиме реального времени мы продолжим наблюдать за тем, на какое количество вопросов он будет отвечать по-другому.