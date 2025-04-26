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Сегодня, 23:00

«Краснодар» может стать чемпионом уже через тур. Изучаем календари «быков», «Зенита», ЦСКА и «Спартака»

«Краснодар» может оформить досрочное чемпионство после матча с ЦСКА
Артем Белинин
Корреспондент
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Футболисты «Краснодара» празднуют гол в ворота махачкалинского «Динамо» в матче 26-го тура РПЛ.
Фото ФК «Краснодар»
До финиша — четыре тура.

26-й тур кардинально поменял расклады в чемпионской гонке. «Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» (3:1) и сохранил за собой первую строчку. «Зенит» потерял очки в матче с московским «Динамо» (1:1) и теперь еще сильнее отстает от «быков». А ЦСКА одолел «Спартак» — 2:1, благодаря чему поднялся на третье место в турнирной таблице.

Изучаем расписание соперников за титул.

«Краснодар»

«Быки» после 26-го тура вновь в комфортном положении — их отрыв от идущего вторым «Зенита» теперь составляет 4 очка. Команда Мурада Мусаева до сих пор выступала очень уверенно, но все самое тяжелое еще впереди — матч с ЦСКА на выезде и с «Динамо» дома. При этом важность игры с армейцами растет с каждым туром — команда Николича уже в тройке и может навязать «Краснодару» конкуренцию в борьбе за чемпионство.

Теоретически черно-зеленые могут стать чемпионами уже через тур, как раз после матча с ЦСКА. Для этого «быкам» нужно обыграть «Рубин» и армейцев, а «Зенит» в двух следующих играх должен набрать не более трех очков.

Расписание «Краснодара» до конца сезона
3 мая. «Краснодар» — «Рубин»
11 мая. ЦСКА — «Краснодар»
17 мая. «Оренбург» — «Краснодар»
24 мая. «Краснодар» — «Динамо» Москва

Защитник &laquo;Зенита&raquo; Нино и&nbsp;полузащитник &laquo;Динамо&raquo; Бителло.Ничья «Зенита» в пользу «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА. «Динамо» отняло у Питера «золотые» очки?

«Зенит»

Ничья в матче с «Динамо» осложняет жизнь команде Сергея Семака — отставание от «Краснодара» увеличилось до четырех очков. Петербуржцам в оставшихся четырех турах надо только побеждать, но по расписанию у них два подряд непростых выезда в Каспийск и Ростов-на-Дону.

Расписание «Зенита» до конца сезона
4 мая. «Зенит» — «Пари НН»
11 мая. «Динамо» Махачкала — «Зенит»
18 мая. «Ростов» — «Зенит»
24 мая. «Зенит» — «Ахмат»

Мойзес (справа) празднует победу над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ 26 апреля.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА

Тихо и незаметно армейцы ворвались в тройку — обогнали «Спартак» благодаря победе в очной встрече. Финишный календарь команды Марко Николича — настоящее испытание, но он же дает армейцам шанс сотворить сенсацию. ЦСКА в ближайших турах сыграет с «Краснодаром» и «Локомотивом». Обыграв текущего лидера РПЛ, красно-синие могут существенно улучшить свои шансы на финиш вверху таблицы.

Расписание ЦСКА до конца сезона
4 мая. «Ахмат» — ЦСКА
11 мая. ЦСКА — «Краснодар»
19 мая. «Локомотив» — ЦСКА
24 мая. ЦСКА — «Пари НН»

Футболисты ЦСКА празднуют гол Гуарирапы в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;матче РПЛ 26&nbsp;апреля.Бешеная развязка в матче «Спартака» и ЦСКА! Красно-белым можно забыть про чемпионство

«Спартак»

Откровенно говоря, красно-белых теперь уже тяжело причислить к участникам чемпионской гонки. Отставание от «Краснодара» — 8 баллов, отыграть его за четыре тура поможет только чудо. Но математически команда Деяна Станковича еще имеет шансы на успех, да и календарь благоволит — из серьезных соперников только «Динамо», ну и набравшие форму «Крылья Советов».

Расписание «Спартака» до конца сезона
4 мая. «Факел» — «Спартак»
11 мая. «Динамо» Москва — «Спартак»
18 мая. «Крылья Советов» — «Спартак»
24 мая. «Спартак» — «Химки»

В прошлом сезоне гонка за титулом длилась до последнего тура. Чемпионом в итоге стал «Зенит» — он дома обыграл «Ростов» (2:1). В параллельном матче «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1), что позволило сине-бело-голубым завоевать шестое золото подряд.

ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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29 тур
30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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