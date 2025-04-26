«Краснодар» может стать чемпионом уже через тур. Изучаем календари «быков», «Зенита», ЦСКА и «Спартака»
26-й тур кардинально поменял расклады в чемпионской гонке. «Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» (3:1) и сохранил за собой первую строчку. «Зенит» потерял очки в матче с московским «Динамо» (1:1) и теперь еще сильнее отстает от «быков». А ЦСКА одолел «Спартак» — 2:1, благодаря чему поднялся на третье место в турнирной таблице.
Изучаем расписание соперников за титул.
«Краснодар»
«Быки» после 26-го тура вновь в комфортном положении — их отрыв от идущего вторым «Зенита» теперь составляет 4 очка. Команда Мурада Мусаева до сих пор выступала очень уверенно, но все самое тяжелое еще впереди — матч с ЦСКА на выезде и с «Динамо» дома. При этом важность игры с армейцами растет с каждым туром — команда Николича уже в тройке и может навязать «Краснодару» конкуренцию в борьбе за чемпионство.
Теоретически черно-зеленые могут стать чемпионами уже через тур, как раз после матча с ЦСКА. Для этого «быкам» нужно обыграть «Рубин» и армейцев, а «Зенит» в двух следующих играх должен набрать не более трех очков.
Расписание «Краснодара» до конца сезона
3 мая. «Краснодар» — «Рубин»
11 мая. ЦСКА — «Краснодар»
17 мая. «Оренбург» — «Краснодар»
24 мая. «Краснодар» — «Динамо» Москва
«Зенит»
Ничья в матче с «Динамо» осложняет жизнь команде Сергея Семака — отставание от «Краснодара» увеличилось до четырех очков. Петербуржцам в оставшихся четырех турах надо только побеждать, но по расписанию у них два подряд непростых выезда в Каспийск и Ростов-на-Дону.
Расписание «Зенита» до конца сезона
4 мая. «Зенит» — «Пари НН»
11 мая. «Динамо» Махачкала — «Зенит»
18 мая. «Ростов» — «Зенит»
24 мая. «Зенит» — «Ахмат»
ЦСКА
Тихо и незаметно армейцы ворвались в тройку — обогнали «Спартак» благодаря победе в очной встрече. Финишный календарь команды Марко Николича — настоящее испытание, но он же дает армейцам шанс сотворить сенсацию. ЦСКА в ближайших турах сыграет с «Краснодаром» и «Локомотивом». Обыграв текущего лидера РПЛ, красно-синие могут существенно улучшить свои шансы на финиш вверху таблицы.
Расписание ЦСКА до конца сезона
4 мая. «Ахмат» — ЦСКА
11 мая. ЦСКА — «Краснодар»
19 мая. «Локомотив» — ЦСКА
24 мая. ЦСКА — «Пари НН»
«Спартак»
Откровенно говоря, красно-белых теперь уже тяжело причислить к участникам чемпионской гонки. Отставание от «Краснодара» — 8 баллов, отыграть его за четыре тура поможет только чудо. Но математически команда Деяна Станковича еще имеет шансы на успех, да и календарь благоволит — из серьезных соперников только «Динамо», ну и набравшие форму «Крылья Советов».
Расписание «Спартака» до конца сезона
4 мая. «Факел» — «Спартак»
11 мая. «Динамо» Москва — «Спартак»
18 мая. «Крылья Советов» — «Спартак»
24 мая. «Спартак» — «Химки»
В прошлом сезоне гонка за титулом длилась до последнего тура. Чемпионом в итоге стал «Зенит» — он дома обыграл «Ростов» (2:1). В параллельном матче «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1), что позволило сине-бело-голубым завоевать шестое золото подряд.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|
2
|Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|
3
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|41-18
|51
|
4
|Спартак
|26
|15
|5
|6
|49-23
|50
|
5
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|
6
|Локомотив
|26
|13
|6
|7
|43-37
|45
|
7
|Ростов
|26
|10
|7
|9
|39-39
|37
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|
13
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
14
|Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|1 : 1
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|1 : 0
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 1
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|1 : 2
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|12
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|24
|1
|8
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6