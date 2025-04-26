«Я виноват во всем, не в чем упрекнуть ребят». Станкович и Николич после яркого дерби
ЦСКА на последних минутах вырвал победу у «Спартака» в матче 26-го тура чемпионата России (2:1). Голы забили Сауль Гуарирапа и Кристиян Бистрович у гостей и Эсекьель Барко у хозяев. Армейцы по итогам встречи обошли красно-белых в таблице. После дерби главные тренеры Деян Станкович и Марко Николич ответили на вопросы журналистов.
Станкович: «В раздевалке все хорошо, я ее контролирую»
— Как обстоит в команде дело с дисциплиной? Сегодня «Спартак» пропустил, потеряв концентрацию, едва отыгравшись. В прошлых матчах к точке бить пенальти подходили не те люди, Бабич сегодня зачем-то удалился на ровном месте. Вы контролируете ситуацию на поле?
— Ну да, конечно. Я виноват, я не контролирую команду... Вы задаете вопросы, которые не имеют отношения к футболу. Вы говорите о потере дисциплины в конце матча, но я отвечу, что это была ошибка. Ряд ошибок. Мы забили, последовала длинная передача, одна ошибка, вторая. Серия ошибок не говорит о дисциплине. Я ожидаю таких вопросов после поражения в дерби. Беру вину на себя. Я виноват во всем.
Не в чем упрекнуть команду, они отдали все силы на поле, бились. Был матч с очень организованным и физически сильным соперником. В таких играх все решают детали. Могли ли мы сыграть лучше? Да, могли. Могли ли сыграть хуже? Наверное, могло быть и такое. Я не согласен и не могу принять то, что вы говорите: что я не контролирую команду. Потому что это не так. То, что вам, возможно, здесь позволялось с другими тренерами до меня — с моими предшественниками... Здесь я абсолютно не согласен.
— В чем была идея поставить Барко на левый фланг? Хотели вывести его из ромба ЦСКА?
— Готовясь к матчу, ты веришь в какую-то идею. При той схеме, в которую играет ЦСКА Николича, у них нет вингеров. Соответственно, мы делали ставку на это, и наша схема была заточена именно на взаимодействие нашего крайнего защитника и вингера. В целом по игровому плану мы действовали неплохо. Достаточно хорошо перекрывали все в центре поля, у соперника было много длинных передач. Какие-то мы выиграли, какие-то проиграли. В таком матче борьба и подборы как раз определяют исход. Во втором тайме мы инвертировали ситуацию на другой фланг с выходом Медины и, считаю, показали более содержательный футбол. Где-то в нашу пользу, возможно, не поставили пенальти. Дерби — это всегда напряжение и давление, которое все чувствуют.
Повторюсь, мне не в чем упрекнуть ребят. Если бы я мог отмотать время назад, выбрал бы тот же состав, потому что в целом мы игру контролировали. У нас есть определенные лимиты, ограничения. Мы это понимаем. Они стоят нам очень дорого, особенно в последних матчах. Возможно, ничья была бы более справедливым исходом этого матча. Но это не умаляет заслуг соперника. Еще раз поздравляю ЦСКА Марко Николича с этой победой. У нас же будет впереди еще один шанс — тоже в дерби — в кубковом матче, в важном и значимом турнире. Там мы постараемся показать себя и пройти дальше. У нас есть турнирные задачи. Сейчас важно восстановиться, показать, насколько мы сильны, и идти вперед, чтобы завершить сезон с хорошей игрой.
Ну и еще раз повторю: в раздевалке все хорошо. Раздевалку контролируем. Остального не могу сказать.
Николич: «Мы были как армия и выполнили задачу»
— Какие итоги можете подвести?
— Игра получилась прекрасной, 200-е дерби, настоящее, горячее, русское! Важная игра — наша серия без поражений продолжается. Благодарю каждого болельщика, который поддерживал нас на стадионе. Спасибо и «Спартаку», и Деяну Станковичу. Сегодня было все хорошо, горячо и интенсивно. Но у нас впереди еще важные матчи — например, с «Зенитом». Я впервые играю в турнире, где проводишь финал, а потом впереди еще один финал. Как видите, у нас нет Игоря Дивеева. Еще не будет Роши в Грозном в следующем матче чемпионата. Но плакать не будем — найдем решение, как всегда.
— Это самый эмоциональный матч в вашей карьере?
— Все дерби эмоциональные. С «Партизаном», «Олимпией», «Ференцварошем»... Мы очень мало пропускаем в этом сезоне. А в 2025 году мы с игры пропустили только один раз, но трижды — с пенальти. И странно, что в нашу пользу судьи не назначили ни одного пенальти. Дальше ничего не буду говорить. Мое уважение «Спартаку» как к клубу, к болельщикам. Мы сегодня были очень дисциплинированны, хорошо подготовились. У «Спартака» не было стопроцентных моментов. Они много навешивали, но мы решали эти моменты спокойно. Мы были как армия! И выполнили свою задачу.
— Вы сегодня были фаворитами...
— Ой, да ладно вам! Я читал СМИ перед игрой, видел коэффициенты букмекеров — на нас был просто огромный.
— Речь о том, что вы не проигрывали в этом году. Как оцените игру команды?
— Команда полностью держала концентрацию, не велась на провокации. Каждое единоборство вели с полной отдачей. Рад за Абдулкадырова, который дебютировал в основе ЦСКА. Рад и за Глебова, и за Кисляка. У нас еще много молодежи, на которую мы рассчитываем.
— Какие задачи ставите теперь, выйдя на третье место? Впереди еще и Кубок России.
— Мы идем от матча к матчу. Сегодня было дерби — вообще отдельный матч, который выжимает все силы и эмоции. Мы не забегаем вперед.
— Почему вы сегодня рискнули выпустить именно Абдулкадырова?
— Я уже несколько раз его упоминал на пресс-конференциях. Говорил, что его время придет. И оно пришло. Он прекрасно отработал сборы. И вот сегодня сыграли свою роль его качества: скорость, борьба вверху, спокойствие с мячом.
— Матч с «Ахматом» в РПЛ пропустят ряд игроков. Сыграют ли они точно в Кубке с «Зенитом»?
— Конечно, они должны играть. У нас три сложных матча подряд: «Спартак», «Зенит», «Ахмат». Сегодня парни пусть порадуются, а завтра уже начнем подготовку. Благодарю наших тренеров и медицинский штаб за то, что весь сезон мы идем практически без травм. Есть дисквалификации, но будем искать решения.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|
2
|Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|
3
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|41-18
|51
|
4
|Спартак
|26
|15
|5
|6
|49-23
|50
|
5
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|
6
|Локомотив
|26
|13
|6
|7
|43-37
|45
|
7
|Ростов
|26
|10
|7
|9
|39-39
|37
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|
13
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
14
|Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|1 : 1
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|1 : 0
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 1
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|1 : 2
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|12
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|24
|1
|8
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6