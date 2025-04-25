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Промах Сперцяна едва не привел к катастрофе. Но лидерство «Краснодару» сохранил невероятный Агкацев!

«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Станислав Агкацев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сумасшедшая развязка — с удалением Косты и сейвом пенальти на 90+11-й.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
25 апреля, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
2:3
Краснодар

То, как смело и агрессивно умеет играть «Динамо», показал недавний матч махачкалинцев со «Спартаком». Команда Хасанби Биджиева в принципе любит активные дебюты, и не было ничего удивительного в том, что в первой же атаке Ленини пришлось сбивать прорывавшегося по флангу Аззи. Впрочем, в этом вынужденном нарушении правил можно было усмотреть еще и готовность «Краснодара» к борьбе. Мелкие фолы — как к этому ни относись — тоже элемент стратегии. Особенно когда во главу угла поставлен результат.

Да и гол «быки» забили самый что ни на есть трудовой. Никаких кружевных комбинаций — только борьба в чистом виде. Почти шотландский вариант после подачи Батчи. В воздушной дуэли отметился даже Сперцян, а из-за спины рвавшегося к мячу Кордобы — в прямом смысле слова — выскочил редко появляющийся в стартовом составе Кобнан Дэвид. Его быстрый гол выглядел идеальным сценарием для «Краснодара», однако «Динамо» в очередной раз продемонстрировало умение держать удар и не отходить от выбранного плана. Причем под каждого соперника выбирается своя стратегия.

В пятницу у махачкалинцев стабильно проходили фланговые атаки, в которых центральный нападающий Агаларов выступал не конечным адресатом, а промежуточным звеном, чьи усилия были сконцентрированы на подыгрыше партнерам. И если вывод на удар ворвавшегося в свободную зону Сундукова завершился промахом из очень перспективной позиции, то следующий заход на цель получился успешным. Агаларов у линии штрафной мастерски поставил корпус, не дав Тормене добраться до мяча, а короткий пас на набегавшего из глубины Хоссейнеджада увенчался образцовым по исполнению ударом в нижний угол.

А ведь это был не самый очевидный момент для взятия ворот. Уж точно не такой острый, как в добавленное к первому тайму время, когда Глушков вылетел из-под Черникова на передачу Мрезига. Агкацев сыграл надежно, по сейвам сравнявшись с Магомедовым, который чуть раньше исправил собственный просчет и не дал забить Кордобе. А вот Батчи ему шансов не оставил, и тут следует предъявить претензии пропустившему заброс себе за спину Шумахову, после чего вырвавшийся на свободное пространство Батчи на исполнение покатил мяч под дальнюю штангу. Но, опять же, запаса прочности с учетом момента Глушкова у «быков» не чувствовалось.

Это мнение подтвердила двойная замена в перерыве — Мурад Мусаев укрепил самые уязвимые места на флангах. Справа «висевшего» на карточке Петрова сменил Гонсалес. Слева появился набирающий форму после травмы Виктор Са, у которого кроме атакующих талантов еще и все в порядке с оборонительными навыками. В том числе с помощью данных перестановок «Краснодар» свел на нет остроту у собственных ворот, а у чужих роль первых скрипок по традиции исполняли самые яркие игроки черно-зеленых. Сперцян для начала пристрелялся, головой пробив в сантиметрах от штанги. А потом — поймав выбитый из штрафной мяч — Эдуард блестяще вонзил его в угол.

Настоящий шедевр! Чего не скажешь о пенальти в исполнении краснодарской «десятки». Это Кордоба сыграл идеально, заставив Пальцева сфолить в собственной штрафной. Сперцян же, взяв паузу перед ударом, словно хотел исполнить паненку, а оставшийся на месте Магомедов сбил его с ритма, и мяч пошел выше ворот. Впрочем, это лишь версия, а важнее — эффект одного удара. Забей Сперцян, матч можно было спокойно доигрывать. Однако его промах запустил цепочку краснодарских неприятностей. Диего Коста оставил команду в меньшинстве, получив вторую желтую карточку. Вслед за ним редкую для себя ошибку при штрафном допустил Агкацев. Шагнул за «стенку» и получил гол от Зиновича в свой угол.

Только запоминается последнее — а это спасения вратаря на исходе добавленных арбитром минут. Агкацев вытащил сложнейший удар из штрафной, а после того как ВАР помог определить в этой же атаке попадание мяча в руку Кайо, — остановил пенальти от Агаларова. Да еще и получив при этом травму — перелом пальца.

Именно так и становятся чемпионами, хотя возможная потеря основного вратаря может иметь тяжелейшие для «Краснодара» последствия. Но за ту самоотверженность, с которой «быки» идут к своей мечте, им может воздаться.

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

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 22 1 6
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