Промах Сперцяна едва не привел к катастрофе. Но лидерство «Краснодару» сохранил невероятный Агкацев!

Сумасшедшая развязка — с удалением Косты и сейвом пенальти на 90+11-й.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

25 апреля, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)

То, как смело и агрессивно умеет играть «Динамо», показал недавний матч махачкалинцев со «Спартаком». Команда Хасанби Биджиева в принципе любит активные дебюты, и не было ничего удивительного в том, что в первой же атаке Ленини пришлось сбивать прорывавшегося по флангу Аззи. Впрочем, в этом вынужденном нарушении правил можно было усмотреть еще и готовность «Краснодара» к борьбе. Мелкие фолы — как к этому ни относись — тоже элемент стратегии. Особенно когда во главу угла поставлен результат.

Да и гол «быки» забили самый что ни на есть трудовой. Никаких кружевных комбинаций — только борьба в чистом виде. Почти шотландский вариант после подачи Батчи. В воздушной дуэли отметился даже Сперцян, а из-за спины рвавшегося к мячу Кордобы — в прямом смысле слова — выскочил редко появляющийся в стартовом составе Кобнан Дэвид. Его быстрый гол выглядел идеальным сценарием для «Краснодара», однако «Динамо» в очередной раз продемонстрировало умение держать удар и не отходить от выбранного плана. Причем под каждого соперника выбирается своя стратегия.

В пятницу у махачкалинцев стабильно проходили фланговые атаки, в которых центральный нападающий Агаларов выступал не конечным адресатом, а промежуточным звеном, чьи усилия были сконцентрированы на подыгрыше партнерам. И если вывод на удар ворвавшегося в свободную зону Сундукова завершился промахом из очень перспективной позиции, то следующий заход на цель получился успешным. Агаларов у линии штрафной мастерски поставил корпус, не дав Тормене добраться до мяча, а короткий пас на набегавшего из глубины Хоссейнеджада увенчался образцовым по исполнению ударом в нижний угол.

А ведь это был не самый очевидный момент для взятия ворот. Уж точно не такой острый, как в добавленное к первому тайму время, когда Глушков вылетел из-под Черникова на передачу Мрезига. Агкацев сыграл надежно, по сейвам сравнявшись с Магомедовым, который чуть раньше исправил собственный просчет и не дал забить Кордобе. А вот Батчи ему шансов не оставил, и тут следует предъявить претензии пропустившему заброс себе за спину Шумахову, после чего вырвавшийся на свободное пространство Батчи на исполнение покатил мяч под дальнюю штангу. Но, опять же, запаса прочности с учетом момента Глушкова у «быков» не чувствовалось.

Это мнение подтвердила двойная замена в перерыве — Мурад Мусаев укрепил самые уязвимые места на флангах. Справа «висевшего» на карточке Петрова сменил Гонсалес. Слева появился набирающий форму после травмы Виктор Са, у которого кроме атакующих талантов еще и все в порядке с оборонительными навыками. В том числе с помощью данных перестановок «Краснодар» свел на нет остроту у собственных ворот, а у чужих роль первых скрипок по традиции исполняли самые яркие игроки черно-зеленых. Сперцян для начала пристрелялся, головой пробив в сантиметрах от штанги. А потом — поймав выбитый из штрафной мяч — Эдуард блестяще вонзил его в угол.

Настоящий шедевр! Чего не скажешь о пенальти в исполнении краснодарской «десятки». Это Кордоба сыграл идеально, заставив Пальцева сфолить в собственной штрафной. Сперцян же, взяв паузу перед ударом, словно хотел исполнить паненку, а оставшийся на месте Магомедов сбил его с ритма, и мяч пошел выше ворот. Впрочем, это лишь версия, а важнее — эффект одного удара. Забей Сперцян, матч можно было спокойно доигрывать. Однако его промах запустил цепочку краснодарских неприятностей. Диего Коста оставил команду в меньшинстве, получив вторую желтую карточку. Вслед за ним редкую для себя ошибку при штрафном допустил Агкацев. Шагнул за «стенку» и получил гол от Зиновича в свой угол.

Только запоминается последнее — а это спасения вратаря на исходе добавленных арбитром минут. Агкацев вытащил сложнейший удар из штрафной, а после того как ВАР помог определить в этой же атаке попадание мяча в руку Кайо, — остановил пенальти от Агаларова. Да еще и получив при этом травму — перелом пальца.

Именно так и становятся чемпионами, хотя возможная потеря основного вратаря может иметь тяжелейшие для «Краснодара» последствия. Но за ту самоотверженность, с которой «быки» идут к своей мечте, им может воздаться.