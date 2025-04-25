Промах Сперцяна едва не привел к катастрофе. Но лидерство «Краснодару» сохранил невероятный Агкацев!
То, как смело и агрессивно умеет играть «Динамо», показал недавний матч махачкалинцев со «Спартаком». Команда Хасанби Биджиева в принципе любит активные дебюты, и не было ничего удивительного в том, что в первой же атаке Ленини пришлось сбивать прорывавшегося по флангу Аззи. Впрочем, в этом вынужденном нарушении правил можно было усмотреть еще и готовность «Краснодара» к борьбе. Мелкие фолы — как к этому ни относись — тоже элемент стратегии. Особенно когда во главу угла поставлен результат.
Да и гол «быки» забили самый что ни на есть трудовой. Никаких кружевных комбинаций — только борьба в чистом виде. Почти шотландский вариант после подачи Батчи. В воздушной дуэли отметился даже Сперцян, а из-за спины рвавшегося к мячу Кордобы — в прямом смысле слова — выскочил редко появляющийся в стартовом составе Кобнан Дэвид. Его быстрый гол выглядел идеальным сценарием для «Краснодара», однако «Динамо» в очередной раз продемонстрировало умение держать удар и не отходить от выбранного плана. Причем под каждого соперника выбирается своя стратегия.
В пятницу у махачкалинцев стабильно проходили фланговые атаки, в которых центральный нападающий Агаларов выступал не конечным адресатом, а промежуточным звеном, чьи усилия были сконцентрированы на подыгрыше партнерам. И если вывод на удар ворвавшегося в свободную зону Сундукова завершился промахом из очень перспективной позиции, то следующий заход на цель получился успешным. Агаларов у линии штрафной мастерски поставил корпус, не дав Тормене добраться до мяча, а короткий пас на набегавшего из глубины Хоссейнеджада увенчался образцовым по исполнению ударом в нижний угол.
А ведь это был не самый очевидный момент для взятия ворот. Уж точно не такой острый, как в добавленное к первому тайму время, когда Глушков вылетел из-под Черникова на передачу Мрезига. Агкацев сыграл надежно, по сейвам сравнявшись с Магомедовым, который чуть раньше исправил собственный просчет и не дал забить Кордобе. А вот Батчи ему шансов не оставил, и тут следует предъявить претензии пропустившему заброс себе за спину Шумахову, после чего вырвавшийся на свободное пространство Батчи на исполнение покатил мяч под дальнюю штангу. Но, опять же, запаса прочности с учетом момента Глушкова у «быков» не чувствовалось.
Это мнение подтвердила двойная замена в перерыве — Мурад Мусаев укрепил самые уязвимые места на флангах. Справа «висевшего» на карточке Петрова сменил Гонсалес. Слева появился набирающий форму после травмы Виктор Са, у которого кроме атакующих талантов еще и все в порядке с оборонительными навыками. В том числе с помощью данных перестановок «Краснодар» свел на нет остроту у собственных ворот, а у чужих роль первых скрипок по традиции исполняли самые яркие игроки черно-зеленых. Сперцян для начала пристрелялся, головой пробив в сантиметрах от штанги. А потом — поймав выбитый из штрафной мяч — Эдуард блестяще вонзил его в угол.
Настоящий шедевр! Чего не скажешь о пенальти в исполнении краснодарской «десятки». Это Кордоба сыграл идеально, заставив Пальцева сфолить в собственной штрафной. Сперцян же, взяв паузу перед ударом, словно хотел исполнить паненку, а оставшийся на месте Магомедов сбил его с ритма, и мяч пошел выше ворот. Впрочем, это лишь версия, а важнее — эффект одного удара. Забей Сперцян, матч можно было спокойно доигрывать. Однако его промах запустил цепочку краснодарских неприятностей. Диего Коста оставил команду в меньшинстве, получив вторую желтую карточку. Вслед за ним редкую для себя ошибку при штрафном допустил Агкацев. Шагнул за «стенку» и получил гол от Зиновича в свой угол.
Только запоминается последнее — а это спасения вратаря на исходе добавленных арбитром минут. Агкацев вытащил сложнейший удар из штрафной, а после того как ВАР помог определить в этой же атаке попадание мяча в руку Кайо, — остановил пенальти от Агаларова. Да еще и получив при этом травму — перелом пальца.
Именно так и становятся чемпионами, хотя возможная потеря основного вратаря может иметь тяжелейшие для «Краснодара» последствия. Но за ту самоотверженность, с которой «быки» идут к своей мечте, им может воздаться.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|24
|1
|8
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6