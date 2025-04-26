Ничья «Зенита» в пользу «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА. «Динамо» отняло у Питера «золотые» очки?
На финишной прямой и у «Динамо», и у «Зенита» не осталось пространства для маневра. Москвичам необходима была только победа для того, чтобы остаться в медальной гонке, — перед бело-голубыми стоит задача попадания в тройку. А питерцам после пятничной победы «Краснодара» отступать было некуда в борьбе за чемпионство.
Вероятно, ответственность за результат придавила команды. Боязнь ошибки витала в воздухе, соперники действовали осторожно, из-за чего свободных зон практически не возникало.
Гости начали активнее, нагрузив свой правый фланг. Там звездный новичок Луис Энрике, освоившийся в РПЛ, вил веревки из Фернандеса. Номинальный центральный защитник занял место слева из-за болезни Скопинцева. В своей праймовой форме парагваец наверняка потягался бы с бразильцем, но последний матч в стартовом составе он провел в конце марта. Потом травма, восстановление и лишь три минуты в прошлом туре против «Рубина». Фернандес явно не в тонусе, так что Луис Энрике расправлялся с ним без проблем.
Так пришел и первый гол: обыгрыш от зенитовца, Глебов и Чавес бросились страховать партнера, из-за чего в штрафной свободным остался Мантуан. Первый удар отразил Лунев, с добиванием Глушенкова голкипер справился вместе с защитниками, а вот накрыть Педро оказалось уже некому — 0:1 на 18-й минуте.
Мощный старт «Зенита» принес плоды, гол выглядел логичным. Однако, поведя в счете, питерцы стали действовать слишком пассивно. Да, оборонялись строго, надежно, почти не давая шансов динамовцам, однако полный отказ от контригры выглядел чересчур рискованным. И не качеством, так количеством атак бело-голубые взяли свое в концовке тайма. На 41-й минуте Чавес слева навесил, а Гладышев здорово пробил головой — по недосягаемой для Латышонка траектории с отскоком от штанги — 1:1. Для 21-летнего полузащитника это уже восьмой балл по системе «гол плюс пас» весной (5+3), он снова обошел Сергеева по этому показателю и стал лучшим.
Начало второго тайма при довольно равной борьбе осталось за хозяевами, так что Сергей Семак к исходу часа решил что-то менять. Отдыхать отправились Глушенков, у которого матч не удался (как, к слову, и у другого лидера — Вендела), и Педро, а дожимать «Динамо» — Мостовой и Лусиано. Аргентинец неожиданно остался в запасе после победного гола «Химкам», но объяснение простое — небольшие проблемы со здоровьем на неделе.
А вот у Лички роскоши таких качественных замен нет. Травмы Тюкавина, Маухуба, Майсторовича, болезнь Скопинцева сделали скамейку совсем короткой. Разве что от Нгамале можно ждать усиления, но этого маловато. А вот замены Семака здорово освежили игру, десять минут гости снова мощно давили, и Луис Энрике вполне мог забивать — не стал бить в пустой угол, а простреливал, загубив момент.
Но мощного давления хватило на десять минут, динамовцы вновь перевели игру на чужую половину, а потом сделали свои перестановки — вместо подуставших Фернандеса и Фомина, имевших желтые карточки, вышли Кутицкий и Нгамале.
Концовка пошла уже на встречных курсах — каждой команде нужна была победа. Много возможностей по все еще вязкой игре не ожидалось, но три в итоге возникло — голевых.
У «Динамо» героем, скажем, мог стать Гладышев. В предыдущем туре Ярослав сделал дубль в ворота «Рубина», здесь имел возможность повторить фокус, но дважды упустил свои моменты при выходах один на один.
«Зенит» ответил своим моментом у Ерохина — ветеран затянул с ударом, и его успели накрыть.
«Динамо» почти потеряло шансы на медали. А «Зенит» сделал подарок конкурентам в борьбе за золото, не сумев одержать победу. Теперь отставание от «Краснодара» — четыре очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|
2
|Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|
13
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
14
|Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|1 : 1
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|1 : 0
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|24
|1
|8
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6