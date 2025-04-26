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Ничья «Зенита» в пользу «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА. «Динамо» отняло у Питера «золотые» очки?

«Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Защитник «Зенита» Нино и полузащитник «Динамо» Бителло.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Но и сами бело-голубые почти выбыли из медальной гонки.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Зенит

На финишной прямой и у «Динамо», и у «Зенита» не осталось пространства для маневра. Москвичам необходима была только победа для того, чтобы остаться в медальной гонке, — перед бело-голубыми стоит задача попадания в тройку. А питерцам после пятничной победы «Краснодара» отступать было некуда в борьбе за чемпионство.

Вероятно, ответственность за результат придавила команды. Боязнь ошибки витала в воздухе, соперники действовали осторожно, из-за чего свободных зон практически не возникало.

Гости начали активнее, нагрузив свой правый фланг. Там звездный новичок Луис Энрике, освоившийся в РПЛ, вил веревки из Фернандеса. Номинальный центральный защитник занял место слева из-за болезни Скопинцева. В своей праймовой форме парагваец наверняка потягался бы с бразильцем, но последний матч в стартовом составе он провел в конце марта. Потом травма, восстановление и лишь три минуты в прошлом туре против «Рубина». Фернандес явно не в тонусе, так что Луис Энрике расправлялся с ним без проблем.

Так пришел и первый гол: обыгрыш от зенитовца, Глебов и Чавес бросились страховать партнера, из-за чего в штрафной свободным остался Мантуан. Первый удар отразил Лунев, с добиванием Глушенкова голкипер справился вместе с защитниками, а вот накрыть Педро оказалось уже некому — 0:1 на 18-й минуте.

Мощный старт «Зенита» принес плоды, гол выглядел логичным. Однако, поведя в счете, питерцы стали действовать слишком пассивно. Да, оборонялись строго, надежно, почти не давая шансов динамовцам, однако полный отказ от контригры выглядел чересчур рискованным. И не качеством, так количеством атак бело-голубые взяли свое в концовке тайма. На 41-й минуте Чавес слева навесил, а Гладышев здорово пробил головой — по недосягаемой для Латышонка траектории с отскоком от штанги — 1:1. Для 21-летнего полузащитника это уже восьмой балл по системе «гол плюс пас» весной (5+3), он снова обошел Сергеева по этому показателю и стал лучшим.

Начало второго тайма при довольно равной борьбе осталось за хозяевами, так что Сергей Семак к исходу часа решил что-то менять. Отдыхать отправились Глушенков, у которого матч не удался (как, к слову, и у другого лидера — Вендела), и Педро, а дожимать «Динамо» — Мостовой и Лусиано. Аргентинец неожиданно остался в запасе после победного гола «Химкам», но объяснение простое — небольшие проблемы со здоровьем на неделе.

А вот у Лички роскоши таких качественных замен нет. Травмы Тюкавина, Маухуба, Майсторовича, болезнь Скопинцева сделали скамейку совсем короткой. Разве что от Нгамале можно ждать усиления, но этого маловато. А вот замены Семака здорово освежили игру, десять минут гости снова мощно давили, и Луис Энрике вполне мог забивать — не стал бить в пустой угол, а простреливал, загубив момент.

Но мощного давления хватило на десять минут, динамовцы вновь перевели игру на чужую половину, а потом сделали свои перестановки — вместо подуставших Фернандеса и Фомина, имевших желтые карточки, вышли Кутицкий и Нгамале.

Концовка пошла уже на встречных курсах — каждой команде нужна была победа. Много возможностей по все еще вязкой игре не ожидалось, но три в итоге возникло — голевых.

У «Динамо» героем, скажем, мог стать Гладышев. В предыдущем туре Ярослав сделал дубль в ворота «Рубина», здесь имел возможность повторить фокус, но дважды упустил свои моменты при выходах один на один.

«Зенит» ответил своим моментом у Ерохина — ветеран затянул с ударом, и его успели накрыть.

«Динамо» почти потеряло шансы на медали. А «Зенит» сделал подарок конкурентам в борьбе за золото, не сумев одержать победу. Теперь отставание от «Краснодара» — четыре очка.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
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