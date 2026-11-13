Европа закрывается для наших спортсменов. Сразу четыре страны не хотят больше пускать россиян
Российские спортсмены столкнулись с новой волной ограничений в Европе. Финляндия и Норвегия объявили об ужесточении правил въезда для участников международных соревнований, Эстония уведомила Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске россиян, а Швеция рассматривает аналогичные меры.
Финляндия и Норвегия: отказ во въезде и выдворение спортсменов
12 ноября правительство Финляндии объявило о новых ограничениях для российских граждан, которые начнут применяться с 16 ноября. Они распространяются на краткосрочную трудовую деятельность по визе, в том числе на профессиональный спорт.
Власти страны считают, что подобные поездки представляют угрозу международным отношениям. На этом основании дипломатические представительства смогут отказывать в выдаче виз, а пограничные службы — во въезде. Ограничения затронут и спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.
При этом наличие шенгенской визы, выданной другим государством, не гарантирует россиянам возможность попасть в Финляндию. Новые правила будут учитываться независимо от страны прибытия.
«Российским спортсменам нечего делать в Финляндии. Их въезд представлял бы угрозу международным отношениям», — заявила глава МИД страны Элина Валтонен.
В тот же день об аналогичных мерах объявило правительство Норвегии. Министерство юстиции и общественной безопасности этой страны намерено поручить миграционной службе и полиции отказывать во въезде российским и белорусским профессиональным атлетам, а также сопровождающему персоналу, прибывающему для участия в соревнованиях.
Если спортсмены все же прибудут в страну для выступления на турнире, в отношении них смогут применить выдворение на основании иммиграционного законодательства. В правительстве уточнили, что новые меры вступят в силу в ближайшее время, не назвав точную дату.
«В Норвегии уже действует ограничительная визовая практика в отношении граждан России и Белоруссии, но теперь мы еще больше ужесточаем правила въезда», — отметила министр юстиции и общественной безопасности Астри Ос-Хансен.
Эстония выступила против допуска, Швеция изучает ограничения
13 ноября стало известно, что Министерство культуры Эстонии направило письмо в FIS, в котором заявило о невозможности участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории республики.
Решение особенно важно на фоне смягчения требований FIS к нейтральным спортсменам. В сентябре федерация упростила процедуру получения соответствующего статуса, а в ноябре обновила список допущенных атлетов.
Эстония в нынешнем сезоне не принимает этап Кубка мира по лыжным гонкам. Однако с 18 по 24 января 2027 года в Отепя должен пройти чемпионат мира среди юниоров и спортсменов до 23 лет по лыжным видам спорта.
К ужесточению политики в отношении российских атлетов может присоединиться Швеция. 13 ноября премьер-министр страны Ульф Кристерссон допустил введение ограничений по примеру соседних государств.
«Я думаю, шведская позиция очень близка к норвежской и финской», — приводят его слова местные журналисты.
При этом официального решения о новом запрете на въезд российских атлетов Швеция пока не приняла.
Ситуация может сказаться на предстоящих соревнованиях. Уже 20-22 ноября Хельсинки примет этап Гран-при по фигурному катанию, 27-29 ноября в финской Руке состоится стартовый этап Кубка мира по лыжным гонкам, а 4-6 декабря соревнования этой серии запланированы в норвежском Тронхейме.
Еще более серьезные последствия может иметь вероятное решение Швеции. С 24 февраля по 7 марта 2027 года в Фалуне должен пройти чемпионат мира по лыжным видам спорта.