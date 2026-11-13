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Финляндия, Норвегия, Швеция и Эстония ограничили допуск российских спортсменов: какие санкции применили к россиянам

Европа закрывается для наших спортсменов. Сразу четыре страны не хотят больше пускать россиян

Максим Клементьев
Фото Global Look Press
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Российские спортсмены столкнулись с новой волной ограничений в Европе. Финляндия и Норвегия объявили об ужесточении правил въезда для участников международных соревнований, Эстония уведомила Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске россиян, а Швеция рассматривает аналогичные меры.

Финляндия и Норвегия: отказ во въезде и выдворение спортсменов

12 ноября правительство Финляндии объявило о новых ограничениях для российских граждан, которые начнут применяться с 16 ноября. Они распространяются на краткосрочную трудовую деятельность по визе, в том числе на профессиональный спорт.

Власти страны считают, что подобные поездки представляют угрозу международным отношениям. На этом основании дипломатические представительства смогут отказывать в выдаче виз, а пограничные службы — во въезде. Ограничения затронут и спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.

При этом наличие шенгенской визы, выданной другим государством, не гарантирует россиянам возможность попасть в Финляндию. Новые правила будут учитываться независимо от страны прибытия.

«Российским спортсменам нечего делать в Финляндии. Их въезд представлял бы угрозу международным отношениям», — заявила глава МИД страны Элина Валтонен.

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В тот же день об аналогичных мерах объявило правительство Норвегии. Министерство юстиции и общественной безопасности этой страны намерено поручить миграционной службе и полиции отказывать во въезде российским и белорусским профессиональным атлетам, а также сопровождающему персоналу, прибывающему для участия в соревнованиях.

Если спортсмены все же прибудут в страну для выступления на турнире, в отношении них смогут применить выдворение на основании иммиграционного законодательства. В правительстве уточнили, что новые меры вступят в силу в ближайшее время, не назвав точную дату.

«В Норвегии уже действует ограничительная визовая практика в отношении граждан России и Белоруссии, но теперь мы еще больше ужесточаем правила въезда», — отметила министр юстиции и общественной безопасности Астри Ос-Хансен.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Фото Getty Images

Эстония выступила против допуска, Швеция изучает ограничения

13 ноября стало известно, что Министерство культуры Эстонии направило письмо в FIS, в котором заявило о невозможности участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории республики.

Решение особенно важно на фоне смягчения требований FIS к нейтральным спортсменам. В сентябре федерация упростила процедуру получения соответствующего статуса, а в ноябре обновила список допущенных атлетов.

Эстония в нынешнем сезоне не принимает этап Кубка мира по лыжным гонкам. Однако с 18 по 24 января 2027 года в Отепя должен пройти чемпионат мира среди юниоров и спортсменов до 23 лет по лыжным видам спорта.

К ужесточению политики в отношении российских атлетов может присоединиться Швеция. 13 ноября премьер-министр страны Ульф Кристерссон допустил введение ограничений по примеру соседних государств.

«Я думаю, шведская позиция очень близка к норвежской и финской», — приводят его слова местные журналисты.

Швеция требует легализовать дискриминацию российских спортсменов. «Отказывать в визах надо исходя из гражданства». Швеция требует легализовать дискриминацию российских спортсменов

При этом официального решения о новом запрете на въезд российских атлетов Швеция пока не приняла.

Ситуация может сказаться на предстоящих соревнованиях. Уже 20-22 ноября Хельсинки примет этап Гран-при по фигурному катанию, 27-29 ноября в финской Руке состоится стартовый этап Кубка мира по лыжным гонкам, а 4-6 декабря соревнования этой серии запланированы в норвежском Тронхейме.

Еще более серьезные последствия может иметь вероятное решение Швеции. С 24 февраля по 7 марта 2027 года в Фалуне должен пройти чемпионат мира по лыжным видам спорта.

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