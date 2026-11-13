«В Германии лучшая шаурма в мире. В Турции ее доедать не хочется». Интервью с Абусом Магомедовым

Большой эксклюзив.

Интервью с Абусупьяном Магомедовым, дагестанским бойцом из Германии.

Он одержал две победы подряд гильотиной и вошел в топ-10 среднего веса UFC. Абус стал вторым бойцом в истории лиги под немецким флагом, кто пробился в десятку своего веса. Первым был омич Деннис Сивер.

Мы поговорили о вкусной немецкой шаурме, драке Усмана Нурмагомедова с Мерабом и первых впечатлениях от Дагестана после 18-летнего отсутствия.

Шара Буллет и Абус Магомедов. Фото соцсети

«Европа — страна для пенсионеров. Молодому и амбициозному здесь сложно»

— Вы живете в Германии, но планируете готовиться в Таиланде и даже переехать туда?

— Да, я пытался перебраться изначально в Америку с семьей. А семье отказали в визе. Два раза мы подавали, собрали все документы — постоянно там что-то им не подходило. И так получилось, что предпоследний сбор я провел в Таиланде. Случайно это получилось. Мне залетело, понравилось. Я второй сбор там провел. И сейчас думаю на постоянной основе переехать с семьей туда. Как минимум на годик. Мне понравился климат, то, что я всю дорогу могу там тренироваться, жить.

Я не буду там проводить сборы, это будет стиль жизни, получается, лайфстайл, так сказать. Я буду постоянно в этом режиме. Будет как минимум хорошо для моей карьеры. Плюс постоянно быть в таком месте, где люди проводят сборы. Климат не всем подходит, но мне залетело. Там, по-моему, один-два зала на всем Пхукете, где с кондером. И то это фитнес-залы. А такие ММА-залы, рабочие залы, они все под крышей. Свежим воздухом это не назовешь (смеется), по ощущениям то же самое, как в бою бывает. Но зато потом уже, когда ты в настоящем бою, чувствуешь себя гораздо комфортнее. Мне нравится. Пара близких моих приезжали, недельку побыли, уехали — им не понравилось.

— Дети рады из Германии ехать в Таиланд?

— Да. Они очень рады, ждут не дождутся. Постоянно мне каждый день: «Когда, когда?» Детей мы будем устраивать не в тайскую школу, там есть приватные английские школы. Я уже в принципе договорился. Единственный момент — дороговато, но что поделать.

— Виза американская у вас есть?

— На данный момент ее нет, но рабочую визу не дают надолго. У меня проблем не будет получить ее. У меня там фирма в Америке, все счета, все там. Это не так, что я визу не получу. Просто, чтобы ее сейчас самому делать, это надо столько документов собирать, бумаги. Обычно это UFC всегда делает. Я жду, когда мне бой в Америке назначат и UFC все сами оформят. Мне просто надо будет на собеседование пойти, получить визу.

— Слыхал, что вы года три не могли получить визу и вопрос за неделю решил Али Абдель-Азиз. Как он быстро решил то, что три года не решалось?

— Четыре раза мне отказали в визе в Америку. Я своими силами пытался, и UFC пытались мне открыть. Я уже был подписан в UFC, несколько боев были в Америке назначены. Но я так и не успел туда попасть из-за визы.

А до Али у меня был другой менеджер, из моего города. Мы знакомые, друзья, так двигались. И уже потом, когда не получалось с визой, я знал, что Али может помочь, потому что он до меня тоже кое-кому помог. Я обратился, сказал: «Если поможешь с визой, я подпишусь с тобой». Неделя не прошла — я получаю звонок: «Все, собеседование там и там». Я иду на собеседование, меня как важного гостя там принимают, хотя до этого четыре раза отказали. Эти люди, которые мне отказывали, на меня смотрят, в непонятках: «Он что здесь делает опять?»

И меня сразу в кабинет, в кабинете я чуть пообщался. Их забота была в том, что они переживали, что я там останусь, в Америке. Я им дал понять, что у меня здесь все: вся семья, работа, дом. Я не смогу просто так там остаться. Я и не хочу там остаться.

Мне в Америке не так нравится. Даже когда мы проводим четыре недели, шесть недель сборов, я прям рвусь оттуда домой. Там реально тяжело. В Таиланде, например, нету у меня такого ощущения. Проходит шесть недель, я думаю: «В принципе быстро прошли». А в Америке — нет, там реально время стоит.

В Европе ощущения тоже другие. Европа — это вообще для пенсионеров страна. Когда ты свое отработал, хочешь в спокойствии, в тишине пожить, подвигаться — это Европа. Но не для молодого амбициозного человека, такому здесь будет тяжело. У тебя должна быть реальная такая идея, миллиардная идея, чтобы тебе не было больно платить, большую часть отдавать налогами.

Хабиб Нурмагомедов и Абус Магомедов. Фото соцсети

«В Германии везде можно вкусно поесть. В Дагестане в одном кафе один повар готовит все : от хинкали до суши. Как такое может быть?»

— Вы второй боец под немецким флагом, кто попал в топ-10 UFC. Первым был Деннис Сивер, омич, переехавший в Германию. Насколько к вам выросло внимание в Германии? Увидел, на подкаст позвали немцы.

— В Германии меня нормально поддерживает вся страна. Куда бы я ни вышел, везде, даже в темных переулках, может кто-то подойти, сказать: «Эй, давай сфоткаемся». Что касается фанбазы, здесь она на высоком уровне. Единственное — не хватает внимания от государства. Хотя бы теплое рукопожатие (смеется), «спасибо тебе» или грамоту какую-нибудь.

Как вид спорта ММА в Германии еще не обосновался. До сих пор у людей в подсознании такое мнение о ММА, что это делают бандиты, кто в школе хулиганил. Короче, второй сорт людей. Если это будет на уровне футбола, конечно, Mercedes будет тебя спонсировать и такого порядка спонсоры. На данном этапе слабо очень. Могут приватные какие-нибудь спонсоры быть, которые свою фирму хотят пропиарить или еще что-то. Больших концернов пока нет.

— Мы общались в 2023, и вы говорили, что в 2025-м обещают гражданство. Дали?

— Я как раз неделю назад подал на гражданство, собрал все документы. У меня есть знакомый, который работает в этом отделе, где выдают паспорта. Он мне уже устно подтвердил все. Сказал: «Просто подай заявление и дай мне знать». Мне как раз на следующей неделе надо будет ему дать знать: «Все, готовы бумаги». Шанс в этот раз у меня хороший. И в прошлый раз был хороший, но не выдали, потому что на Бундеслиге по борьбе в 2015 году я дал пощечину болгарину. Я рассказывал эту историю. Был суд, судимость. Хоть и пощечина, но судимость. Меня когда спрашивают теперь: «У тебя есть судимость?» — я говорю: «Есть», но не уточняю, за что и как (смеется).

— Часто стал слышать, что люди все больше разочаровываются в Германии и уезжают. Недавно попался материал про массовый исход поляков из Германии. Они там самые высококвалифицированные мигранты и стали массово уезжать по двум причинам: очень дорого и в самой Польше жизнь стала лучше. В вашем окружении уехал кто-то?

— Да. У меня из моих друзей два человека уже переехали полностью отсюда, оставили бизнес, продали все: хаты, дома. Германия — это страна... Ты пытаешься поднять деньги, открываешь фирму, у тебя, например, пошла работа, нормально работаешь. В конце года налоговая приходит и тебя натягивает так, что думаешь: «Я что, блин, дурак? Для чего я буду здесь работать?» И ты переезжаешь в Дубай или еще куда-то. Так все здесь делают. Очень тяжело тут бизнес вести, кого ни спроси — все жалуются.

— В Германии вас заваливает государство бумагами, присылает за несколько месяцев на 50 кг документов, уведомлений, реклам. Они не цифровизировались, все по-прежнему на бумаге?

— Все на бумаге. Я говорю своим близким: единственное, за что я радуюсь, — когда перееду в Таиланд, у меня не будет почтового ящика. Чисто ради этого я готов переехать. Отвечаю (смеется). Это такое давление... Тебе могут счет за что-то отправить, и, например, если ты три-четыре дня почтовый ящик не проверил, там семь-восемь писем залежалось. Неделю залежалось — с 50 евро может стать 90 евро, а еще две-три недели залежалось — уже 200-300 евро. Ты думаешь: «Да не буду я платить». Но качели начинаются туда-сюда, и все письмами решается.

— Недавно увидел данные, что объем рынка донер-кебаба в Германии, или, по-нашему, шаурмы, — примерно 3 миллиарда евро. Целая культура. Шаурма там заметно вкуснее, чем в России и других странах?

— Я во всем мире кебаб пробовал, но, как в Германии, нигде нет. Не знаю, что они делают по-другому, но в Германии на другом уровне. Пытаюсь понять, в чем дело. В Турции бываешь, вроде это от турков идет, но я не могу их кебаб доесть. А здешний я думаю: «Может, еще заказать?»

Германия — это единственная страна, где в любом городе в любой ресторан зайдешь и вкусно поешь. Я когда в Дагестане бываю, в какой-нибудь ресторан или кафе захожу, там меню — от чая до японских суши все делает один повар (смеется). Такая книга толстая: стейки, макароны — и все делает один человек. Ты думаешь: так же не бывает, так же невозможно. А в Германии мы хотим макароны поесть — идем к итальянцам. Хотим мясо — идем к туркам или арабам. Хотим экзотическое — идем к мексиканцам. А у нас от хинкали до суши - в одном ресторане все есть (смеется). И в Германии, что касается санитарии, чистоты, все очень проверяют, контролируют.

Ислам Дулатов. Фото соцсети

«Ислам Дулатов в Германии популярен, как Хабиб в Европе»

— К вопросу о турках. Они очень сильные в борьбе, но в ММА у них нет настоящего топ-бойца. Немецким туркам вообще интересны ММА, в зале их много?

— У нас есть здесь турки, пара турков в зале есть. И в Турции, и в самой Германии этот вид спорта не такой популярный. Он никак не финансируется, ничем. А борьба — если олимпийским чемпионом станешь, на всю жизнь обеспечен. Не только ты, но и семья. Это все и решает. Но в Германии в залах по ММА очень много молодежи. Я недавно ходил посмотреть спарринги своего сына, чем он там занимается, посмотреть. И я был удивлен, сколько молодежи и как они тренируются. Когда эта молодежь вырастет, начнет заниматься ММА профессионально, мне надо будет уже завязывать (смеется). Очень сильные, факт.

— Сколько старшему лет?

— Пятнадцать. У него есть желание стать бойцом. Я же его с собой таскаю везде, желание горит у него. Я бы не хотел, конечно, чтобы он именно бойцовский путь прошел. Это очень неблагодарное дело. Из-за этого я ставлю акцент на учебе, чтобы они по учебе в первую очередь работали. Сказал: «Пока со мной живешь, ты будешь под мою дудку танцевать. Учеба и учеба. Хочешь бои — хорошо, но в первую очередь учеба».

У меня младший, тринадцать лет, тоже весь в боях. Он может подойти, назвать какое-то имя и спросить: «А почему он так сказал?» А я вообще не в курсе, за кого он говорит. Он знает всех поименно, кто когда дерется, где кто что сделал. Я сейчас домой зайду — у меня стопудово в «Ютубе» какая-то документалка про команду Хабиба идет. Или про Забита. Я всех бойцов знаю благодаря ему. Дома у нас — ММА 24 на 7. Я уже ору, с ними спорю: «Эй, пацаны, я устал, я 24 на 7 этим занимаюсь, дома отдохнуть хочу!» Вот так. Не скучно у нас (смеется).

— У вашего друга, немецкого чеченца Ислама Дулатова будет 5 декабря большой бой на UFC в Саудовской Аравии. Насколько Ислам в Германии популярен? Он же и модель Версаче.

— Он как Хабиб по Европе. Реально фанбаза очень большая, здесь как звезда двигается. Боец он сильный, мы много работаем вместе. Я в принципе в конце ноября собирался уже с семьей переезжать в Таиланд, но Ислам попросил — 5 декабря бой, подготовка. Я остался, на третий день после боя уже на спаррингах с ним был. Помогаю ему чем могу, готовлю.

Ислам Махачев, Абус Магомедов и Хабиб Нурмагомедов. Фото соцсети

У него очень тяжелые ручки, он с бокса сам. И у него есть это чувство, когда ударить, чтобы тебя уложить. Это чувство не у всех есть. Многие тренируются годами, но у них этого чувства нет, а у него есть. Он чувствует финиш.

Его соперник [Леван Чохели] - сильный ударник. Я этого пацана знаю. Когда в нашем зале была организация EMC, он там дрался с одним немцем. Я этот бой запомнил. Получается, еще лет пять назад я его заметил. Интересный бой.

У Ислама есть цель стать чемпионом. Он верит в это, работает. Он еще молодой, у него есть время, ему говорю, чтобы не спешил. Его если спросить, каждые два месяца хочет драться. Но у него столько забот: там бизнес, тут бизнес, тут дела, здесь дела. Сколько бы ты сейчас ни объяснял ему, что надо сконцентрироваться на одном, пока он на своих ошибках, на своей шкуре не почувствует, не поймет этого.

Я ему тоже говорю: «Тебе ***** нельзя в Германии готовиться». Я сам тут всю дорогу готовился, и мне надо было один-два раза проиграть, чтобы поменять кэмп, выехать из страны и готовиться там, где тяжело.

— Вы два боя подряд выиграли гильотиной. UFC теперь дает за досрочную победу бонус — 25 тысяч. Такая добавка чувствуется, чуть поменяла жизнь?

— Ну, нормально, неплохо. Хотя, зная, что сотку мог бы забрать, так себе эти 25 залетают. В раздевалке мне бонусов никаких не давали, но один раз было — ни с того ни с сего 12 тысяч долларов упали. Я отправляю менеджеру, говорю: «Что такое? Я вроде не подрался, ничего». «А, — говорит, — от Даны. Чисто от себя иногда отправляет бойцам». Я говорю: «Раз Дана, мог бы чуть побольше отправить» (смеется).

— Почему у вас так хорошо идет гильотина?

— Я когда начал заниматься боями, у меня тренер был по лута-ливре. В лута-ливре — откуда бы ты ни начал, ты заканчиваешь на шее. Все пути ведут к шее. Первые пять лет, которые я тренировался по ММА в Кельне, я тренировался у лута-ливре-тренера. Потом переезжаю в Дюссельдорф — здесь тоже лута-ливре-тренер. Получается, вся моя ММА-карьера с гильотиной связана. У меня она всегда хорошо получалась, но иногда я забывал про нее. Плюс у меня очень длинные руки, из-за этого удушающие легче даются.

— Удивило, как вы локтем встретили Михала Олексейчука, рекордсмена UFC по нокаутам в 1-м раунде.

— Я всю подготовку смотрел его бои, и он левой-правой вперед заходит. Я еще с Шарой готовился, и он объяснил, что с этим парнем залетает. Я ребятам всю дорогу говорил: «Я его на локоть поймаю, он начнет танцевать, и я его задушу». Так и получилось. После боя мы сидим, этот пацан, которому я это всю дорогу говорил, мне: «Ты же и обещал так сделать...» И до утра это повторял (смеется). Он думал, я что-то знаю, у меня какие-то силы есть необычные, черная магия. Другими глазами стал на меня смотреть.

— У вас сильная сторона: очень мягко на ногах двигаетесь, пока свежий. Такой быстрый челнок, соскок. Это откуда пошло?

— Я бы не сказал, что так уж мягко (смеется). Но последние два боя я работаю с Алексеем Ханхабаевым. Он коуч по боксу в «Тайгер Муай Тай». Я когда к нему первый раз пришел, сказал: «Коуч, мне нужно, чтобы ты сделал, чтобы я был опасный, когда я иду назад». Потому что я свои бои смотрел, мне не нравилось, как я назад иду. Я ему сказал, что хочу, когда я назад иду, чтобы был в состоянии в любой момент нокаутировать. Последние шесть месяцев я работаю над этим. Этому тяжело научиться, еще много работы.

— У вас три нокаута в ММА фронт-киком — либо в голову, либо в живот. И в UFC вы так ворвались. Мне интересно: когда бились со Стриклендом, он же идет прямо, как цапля. Был коридор для этого удара?

— Я его раньше часто использовал, он был как мой джеб, и он работал. Но как я в UFC попал, один-два боя сделал, использовал его — и уже так не проходит. В UFC другого уровня бойцы. Они подготовились, я не могу бросать его, как раньше. Двигаются определенно, чтобы мне было неудобно. Правильно углы режут, все дела. Я его в сторонку отложил пока.

— Ваши поражения почти все связаны с выносливостью. Почему тут проблема?

— Со Стриклендом дело было в подготовке, неправильно я ее провел. Но больше причина в давлении. Я никогда с таким не сталкивался. 19 секунд провел в UFC - и сразу главный бой вечера, пятый номер рейтинга. Когда дали, я радовался: «По кайфу, быстро дойду, куда иду». Но когда бой стал приближаться, расти внимание, люди столько мнений начали оставлять, чемпионы UFC обо мне говорить... Я никогда с этим не сталкивался, велся на это, думал, нервничал лишний раз. В конце концов это меня и сделало.

Но в других боях я не сдавал по функционалке. С Пайфером я пропустил удар. Там не было такого, что я умер, устал, не могу. С Кайо я за десять дней принял бой после Стрикленда. Приехал в Дагестан, два месяца ни хера не делал. Питался, мотался. Прилетаю в Америку, там две недели проходит, прохожу акклиматизацию, звоню Мику, говорю: «Эй, я готов в любое время, любого». Обычно надо ждать месяц минимум, пока тебе бой назначат. Ему сказал, и он мне на второй день отправляет Кайо в Сан-Паулу. Думаю: «Вчера газанул, сегодня уже не смогу, что ли?» Говорю: «Давай до конца». Я еще думал, что Кайо не согласится, потому что дважды он отказывался.

И бой-то такой... Еле-еле он выиграл этот третий раунд. Если бы спину не забрал... Он забрал, и мы там общались две минуты — задушить не смог. Я ему говорил, когда он на спине: «Ты никогда меня не задушишь *****». А он: «Ха-ха, хе-хе. Я выиграл, я выиграл». Чуть взбесил этим (смеется).



— Какие планы дальше?

— Я вызвал этого Родригеса Робокопа. На днях разговаривал с Али, он звонил, спрашивал, когда я хочу подраться. Я сказал: «Идеально было бы после Рамадана». Но если Родригес скажет: «Не, я не хочу столько ждать, я хочу пораньше подраться», — когда бы он ни захотел, я буду драться.

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«Драка Усмана и Мераба? Будем считать, что я это не видел»

— В позапрошлом году вы впервые за 18 лет приехали в Дагестан. Какие первые впечатления?

— В двадцать третьем году я поехал первый раз за восемнадцать лет. И за год четыре раза в итоге посетил Дагестан. Я скучал. На родине всегда хорошо, всегда тепло. Родственники все, свои моменты. Для меня, человека, который вырос в Европе, пара моментов сразу была заметна: злые люди, грубые люди. Но, поживя там неделю-две, ты понимаешь, что это не грубость, это обыкновенный жаргон. Я привык в Европе, что, чуть что, перед тобой пять раз извинятся, десять раз спасибо скажут. Там этого не хватает.

У меня говор дагестанский полностью сохранился, хотя я 20 лет в Европе. Люди мне говорят: «Я тебя послушал — как будто ты только приехал оттуда». Не знаю почему, но акцент дагестанский у меня очень сильный.

— Мухаммад Мокаев ездит из Британии в Дагестан лечить зубы, потому что дешевле и качество не хуже. Вы какой-то сервис для себя более удобный обнаружили?

— Я в 2024-м хотел сделать операцию на нос. Всю жизнь этими нафтизинами двигаюсь и думал: «Дай попробую, вдруг поможет. Может, из-за этого у меня выносливость слабая». Пару тестов провел, мне сказали: «У тебя нагрузка на сердце, потому что тяжело дышишь». И думал сделать операцию в Дагестане, потому что там это номер один, все носы делают. Но пообщался, и мне сами местные говорят: «Брат, ты из Европы хочешь приехать в Дагестан сделать операцию? Наоборот, люди отсюда в Европу едут, чтобы операцию сделать».

Я подумал: и правда, в Германии я хоть могу спросить с человека, если вдруг что не так получится. А там с кого ты спросишь? (смеется) И в Германии сделал. До боя с Мишелем Перейрой в итоге отлично дышал. Но в последнем бою у меня опять, походу, сломалось все и пошло по-старому. Сейчас решил, что уже после карьеры сделаю новую.

Помню, когда мне сняли на второй день эти бинты, врач говорит: «Сделай глубокий вдох». А я же привык тяжело дышать. И сделал такой глубокий вдох, что легкие чуть не порвались. Я не думал, что так легко будет дышаться. Утром просыпался, и из-за того, что у меня нос такой свободный был, мне не надо было его чистить, капать, я громко смеялся от радости. Думал: «Да не может быть?! Так можно было дышать, что ли?»

Сейчас у меня все по-старому, с единственной разницей, что я стараюсь нафтик не использовать больше. Обычно он у меня в каждом кармане, у кровати, в туалете, на кухне — везде баночка была раньше.

— Вы рассказывали про пощечину дерзкому болгарину, но сейчас все обсуждают пощечину Усмана Нурмагомедова Мерабу Двалишвили. Видели, какие впечатления?

— Да, я увидел вчера. Это тяжело было не увидеть. Уже каждый свое мнение по этому поводу сказал. Мне даже не хочется комментировать этот момент.

Единственное, мне кажется, Усман, если один подошел бы, он бы больше урона нанес. Толпа — они друг другу мешали. Но в целом я никак не хочу это комментировать. Будем считать, что я это не видел.