Первый сбор «Зенита»: эксперименты без Дзюбы, молодежь и травма Азмуна

В среду чемпионы России завершили первый зимний сбор в Дубае победой над «Уралом» (3:2) в трехтаймовом матче. Спецкор «СЭ» провел с командой неделю и делится впечатлениями.

Без Дзюбы и Лунева

Сборы — всегда шанс для молодых футболистов. А «Зенит» из-за коронавируса потерял еще и двух футболистов основы, нападающего Артема Дзюбу и голкипера Андрея Лунева, поэтому в ОАЭ вызвали внушительную группу юношей. В нее вошли вратари Давид Бязров (17 лет) и Даниил Одоевский (18), защитники Данила Хотулев (18) и Саба Сазонов (18), фланговые нападающие Кирилл Щетинин (19) и Михаил Погорелов (21), центрфорвард Станислав Крапухин (22). Кроме того, с основой работали уже привычные, но все еще молодые лица: защитники Данила Прохин (19) и Данил Круговой (22), хавбеки Леон Мусаев (22) и Даниил Шамкин (18).

Первая тренировка «Зенита» в 2021. Пока что бегаем pic.twitter.com/PO0hBdgbGD — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) January 16, 2021

Погорелов и Сазонов присоединились к команде во второй половине сбора, но это мало что меняет. Возраст 11 футболистов из 29 не превышает 22 лет. Поэтому было очевидно, что время в ОАЭ — шанс для молодежи проявить себя. Главный тренер Сергей Семак оказался щедр: почти все перечисленные футболисты вышли в стартовом составе хотя бы в одном из четырех спаррингов. А Хотулев, к примеру, сразу в трех — с «Ригой», солигорским «Шахтером» и «Уралом». Наверняка это неслучайно: центральные защитники-левши в дефиците, а Ракицкий на этом сборе не выходил на поле из-за повреждения.

Тренировки и результаты

«Зенит» начал работу в Эмиратах 16 января, и почти ежедневно Семак устраивал двухразовые тренировки. Утром чаще всего футболисты работали над физической подготовкой — бег, тренажерный зал. Вечером — с мячом. Первый гол в 2021 году забил Мостовой с пенальти во время усеченной двусторонки.

Первый гол (и единственный сегодня) забил Мостовой с пенальти. Хотя до этого забил Анюков — но после свистка) pic.twitter.com/zivZHlD1sj — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) January 16, 2021

Первую неделю «Зенит» набирал форму и не играл. Это нормально: «Спартак» вообще на первом сборе не провел ни одной товарищеской встречи, потому что не видел необходимости. Штаб Семака запланировал четыре, причем в разном формате. С «Ригой» (4:0) — полный матч, 90 минут. С «Пахтакором» (3:0) и «Шахтером» (2:0) — игры в один день двумя составами, по 80 минут. С «Уралом» (3:2) — три тайма по 40 минут. Три гола на счету Мостового (два с пенальти), по два забили Азмун, Вендел и Крапухин, еще по разу — Дриусси, Кузяев и Малком.

Тактика

На первых сборах мало кто работает конкретно над тактикой, обычно делается упор на «физику» и восстановление прежних наработок. Но Семак в четырех спаррингах экспериментировал часто, хотя и во многом вынужденно — травмы мешали тренеру «Зенита» выпускать основной состав. Отметим несколько важных черт первого сбора.

1:0 — Дриусси с хорошей позиции и с передачи Азмуна pic.twitter.com/u1OKQ33UJF — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) January 21, 2021

Ротация на флангах. Многие крайние защитники и хавбеки выходили как справа, так и слева. Нередко Семак менял футболистов флангами прямо по ходу матчей. На обеих бровках успели побывать Малком, Мостовой, Круговой, Щетинин, Погорелов. Круговой еще и на трех позициях: левый защитник, правый защитник, левый полузащитник.

Пара для Азмуна. «Зенит» большую часть встреч провел по привычной схеме 4-4-2, но Азмун действовал выше партнера по атаке. С иранцем в дуэте появлялись и Ерохин, и Шамкин, и Дриусси, и даже Вендел. А в играх с «Шахтером» и «Уралом» много времени на высокой позиции провел Кузяев — фактически Далер действовал на месте «под нападающим».

Удары издали. «Если есть возможность нанести подготовленный удар, это нужно делать. Это тот элемент, которого нам не хватает», — говорил Семак после победы над «Ригой», когда Вендел забил из-за пределов штрафной. В первых четырех матчах сбора футболисты часто били со средней и дальней дистанций, Азмуну удалось отличиться примерно с 18 метров.

Игра низом. Все знают, что «Зенит» часто критикуют за обилие фланговых подач. Неудивительно, что тренерский штаб решил поработать над действиями низом — команда и от ворот мяч разыгрывает, и из одной фазы в другую старалась переходить, не поднимая мяч над газоном. Возможно, это связано еще и с отсутствием Ракицкого, который любит и умеет делать высокие передачи из центра обороны.

Лучшие игроки сбора

Вендел. Дело не в том, что бразилец забил два мяча, — он отлично выглядел и в общей игре, много перемещался по полю, причем действовал достаточно высоко. Есть надежда, что процесс адаптации в команде завершен.

Крапухин. На тренировках я заметил, что Семак много времени уделяет персонально 22-летнему нападающему — верит в него. Он уже забил два мяча и показал, насколько умело открывается под передачи. Пока не всегда верно, но, скорее всего, это потому, что Крапухин еще не так хорошо чувствует партнеров, как в «Зените-2».

Хотулев. Неожиданно уверенно смотрелся в центре обороны. Его партнер Ловрен в четырех матчах ошибался чаще, чем 18-летний защитник. В частности, именно из зоны хорвата уралец Егорычев забил оба мяча в последних 40-минутных спаррингах. К Хотулеву же глобально вопросов пока нет.

Мостовой. В отсутствие Дзюбы стал основным исполнителем пенальти «Зенита» — дважды был точен в матчах, бил и в двусторонках. По объему работы — один из лучших в команде, легко переключается между флангами.

Азмун. Пропустил первый день сборов из-за проблем с визой, но это ему явно не помешало. Видно, что Сердар в форме, жаль только, что в матчах с «Уралом» иранец получил травму.

Потери

Сбор завершился неприятностью у Азмуна — он повредил связку голеностопного сустава. Ни разу не сыграл в январе Ракицкий, хотя почти во всех тренировках в той или иной форме участвовал. Последние матчи с «Уралом» также пропустили Дриусси, Чистяков и Ерохин. Но ни у кого из них нет серьезных травм. Зато в строй вернулся Караваев, почти два месяца восстанавливавшийся от пары повреждений.

На втором сборе к команде присоединятся Дзюба и Лунев — они идут на поправку и должны прилететь в Дубай в ближайшее время. Сейчас у команды три дня отдыха, а 31 января «Зенит» соберется в том же месте и начнет второй сбор, который продлится до 12 февраля. Сине-бело-голубые точно проведут контрольную встречу с «Пюником» в последний день сбора, другие соперники пока уточняются.