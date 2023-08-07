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Сегодня, 15:30

«Я не верю в «Спартак» на дистанции — «Зенит» все равно будет чемпионом». Орещук — о гонке за золото

Александр Кружков
Обозреватель
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Игроки «Зенита» и «Динамо» выходят на поле стадиона
Игроки «Зенита» и «Динамо» выходят на матч.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рецензирует ключевые события выходных.

Наши арбитры ведут себя как девочки

— Главная неожиданность тура?

— Домашнее поражение «Сочи».

— Вот так ответ. «Крылья» отгружают пять «Ростову», ЦСКА громит «Локомотив», «Динамо» вырывает победу в Петербурге... А вы про матч «Сочи» — «Ахмат».

— Я переживаю за команду, которую тренирует мой друг Дмитрий Хохлов. На старте сезона сочинцы показывают неплохой футбол. Против «Краснодара» смотрелись здорово. «Ахмат» же начал чемпионат с двух поражений подряд, вдобавок из-за травм и дисквалификаций потерял большую группу игроков. Казалось, «Сочи» спокойно возьмет три очка. И на тебе...

— Герой тура?

— Тюкавин. Два мяча «Зениту» на «Газпром Арене» дорогого стоят. А еще мне очень понравился Чалов, который провел роскошный матч. Его голевой пас пяткой на Гайича — мини-шедевр.

— Лучший матч тура?

— ЦСКА — «Локомотив». В Питере тоже был хороший футбол, но все-таки не настолько яркий, как в Москве. Здесь-то обе команды играли в атаку, с шашками наголо. Порадовали зрителей красивыми голами.

— Разочарование тура?

— Судейство. Мы и в прошлом сезоне постоянно обсуждали ошибки арбитров. К сожалению, ничего не меняется. В каждом туре непонятные решения... Возьмем матч «Краснодар» — «Пари НН». Гоцука сбивают в штрафной — пенальти не дают, ВАР даже не вмешивается. После финального свистка к Любимову, главному судье, подходит Сергей Юран. Чертит в воздухе экран и спрашивает: «Почему в том эпизоде не смотрели ВАР?» Тренера удаляют.

Сергей Юран. «Краснодар» — «Пари НН»: тренер гостей Юран удален ошибочно? Он показал «телевизор» уже после игры

— За вторую желтую.

— Да какая разница?! Почему наши арбитры ведут себя как девочки? Вам что, уже слова сказать нельзя? Вы что творите?! Да в 90-е с таким судейством вас бы за Можай загнали! Потом бы жаловались, плакали... Ладно, идем дальше. В Казани Литвинов в чистом подкате выбивает мяч, а Кукуляк назначает штрафной, с которого «Рубин» сравнивает счет. Абсурдность ситуации еще и в том, что стык произошел в пределах штрафной площади — значит, арбитр, исходя из его логики, должен был поставить пенальти. А матч «Зенит» — «Динамо»?

— Там что?

— Я не понимаю, за что удалили Барриоса. Обычный фол, никакой травмы. Макаров спокойно поднялся и пошел. Я бы и желтую колумбийцу не показывал. А тут вдруг вмешивается ВАР — и красная... Зачем судьи портят игру? Они же издеваются над футболом! Причем к ним нельзя подойти, поговорить — сразу обижаются, карточками размахивают. Ей-богу, как девочки. Вот в 90-е судили настоящие мужики. Волевые, с железным характером. Кому угодно могли ответить.

— Лучший российский арбитр на данный момент?

— Выделю троих — Карасева, Безбородова и Левникова. Остальные — ниже всякой критики.

— Скандальный матч «Ахмат» — ЦСКА веру в Безбородова не подточил?

— Ни в коем случае. Он хоть на судью похож. Все четко, в великолепной физической форме, пользуется уважением со стороны игроков. Да, в Грозном ошибся — но там еще и «варовец» напорол. Забыл вовремя на кнопку нажать, не включил микрофон. Подставил коллегу. Надеюсь, через пару-тройку туров Безбородова амнистируют. Такими арбитрами нельзя разбрасываться.

Футболист Матиас Норманн
Матиас Норманн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дни Норманна в «Динамо» сочтены

— «Зенит» в кризисе?

— Нет. «Кризис» — громко сказано. Другое дело, сейчас не видим того футбола, к которому привыкли. Но этому есть объяснение. Уехал лучший бомбардир лиги Малком. Только-только вернулся Вендел, на котором многое завязано в атаке. А Бакаев, Мостовой и Мантуан ожиданий пока не оправдывают. Надо чуть-чуть подождать. Не сомневаюсь, в Питере с умом распорядятся деньгами, которые получат за Малкома, и точечно усилят состав.

— В гонке за золото наконец-то вспыхнет интрига?

— Едва ли. Мне кажется, «Зенит» все равно будет чемпионом — и в этом сезоне, и в ближайшие пару лет.

— Аргументы?

— Высококлассный подбор футболистов. Которого нет ни в одном клубе РПЛ. Скоро наберут форму Вендел и Марио Фернандес, сыграется с другими защитниками Эракович... Пусть «Спартак» и «Краснодар» уже оторвались на пять очков, уверен, в мае 2024-го «Зенит» снова поднимет чемпионский кубок.

— «Динамо» заслужило победу в Петербурге?

— Сто процентов! В этом матче «Зенит» мне не понравился. В отличие от «Динамо», у которого был виден четкий план на игру. На поле каждый знал, что делать, куда бежать. При обороне моментально садились за линию мяча, а при атаке распрямлялись как пружина и летели вперед.

Игровой момент в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Зенит» буксует на старте сезона. У команды Семака есть ряд проблем, которыми могут воспользоваться конкуренты

— Неделю назад Валерий Газзаев в интервью «СЭ» раскритиковал «Динамо» в пух и прах: «Команда совершенно не готова к сезону! Ни физически, ни тактически, ни психологически». Вам тоже тогда так казалось?

— Нет. Я знаю, как динамовцы пахали на сборах — с «физикой» точно проблем нет. Тактика? У каждого тренера свое видение футбола. Невозможно прийти в новую команду и за две-три недели кардинально перестроить игру. Личке нужно дать время. А слова Валерия Георгиевича... Просто ему хочется все и сразу.

— Лаксальт в роли опорного хава — удачная находка Лички?

— Супер! Мне очень нравится уругваец на этой позиции. Выглядит настолько уверенно, будто всю жизнь там играл. Что ж, дни Норманна в «Динамо» теперь сочтены.

— Клуб не станет продлевать арендное соглашение, которое заканчивается 20 августа?

— А смысл? Норвежец — самый высокооплачиваемый игрок «Динамо»! При этом еще и «хрустальный».

Тео Бонгонда забивает гол в ворота Юрия Дюпина
Тео Бонгонда забивает гол в ворота Юрия Дюпина.
Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»

Бонгонда затмил всех

— Вы пророчите «Зениту» очередное чемпионство. А как же «Спартак»?

— Я не верю в него на дистанции. Он и год назад здорово стартовал, а вот вторую половину сезона провел неудачно. Да и у «Зенита» состав в любом случае круче. Хотя сейчас «Спартак» сделал качественные приобретения. Бонгонда с первых же матчей начал оправдывать вложения. Должен усилить команду и Медина.

— О молдавском защитнике Рябчуке, которого «Спартак» покупает у «Олимпиакоса» за 6 миллионов евро, имеете представление?

— Ни малейшего.

— «Локомотиву» тоже надо укреплять оборону?

— Разумеется. В центр обороны нужен опытный защитник. Который при молодежи будет как дядька-наставник. Если говорить о матче с ЦСКА, то в целом игра была равная. Забил бы первым «Локомотив» — возможно, он бы и победил. У него-то на скамейке куча футболистов. А у соперника сплошь юнцы.

— Так за счет чего обескровленный ЦСКА разгромил «Локо»?

— Ключевой фактор — тренерский опыт Федотова. Он из любой команды может слепить конфетку. А уж из этого состава вообще выжимает максимум. Руководителям армейского клуба повезло, что в прошлом году нашли такого специалиста. Думаю, Владимир Валентинович в ЦСКА надолго.

Артем Дзюба (&laquo;Локомотив&raquo;) в&nbsp;матче против ЦСКА. ЦСКА вскрыл все проблемы «Локо»: Дзюба сдал в атаке, в обороне — пожар. Образцовая работа Федотова

— «Краснодар», стартовавший с трех побед подряд, будет бороться за чемпионство?

— Нет.

— Почему?

— Не чувствуется в игре солидности. Но пока везет. «Пари НН» во втором тайме просто смял «Краснодар», должен был забивать три-четыре гола! Не хватило мастерства. Например, Сулейманову, который, вместо того чтобы пробить щекой по воротам, зачем-то нанес удар внешней стороной стопы...

— И тут же начались разговоры, будто Юран «подвис».

— Да бросьте. Зачем принимать кардинальные решения после трех туров? Это абсурд! Наберитесь терпения, дайте тренеру спокойно построить команду. Вот проведет матчей десять — тогда и спрашивайте за результат. В данном случае я и о Юране, и о Евсееве, который с «Факелом» вообще ни одного очка не набрал.

— Летом в РПЛ появилось много новых легионеров. Кто выделяется?

— Ну конечно, Бонгонда! Такой живчик! Злой, наглый, постоянно нацелен на ворота.

— Еще?

— Нравится мне и форвард «Рубина» Даку. Очень хорошее приобретение. Но Бонгонда пока затмил всех.

Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
37
11
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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