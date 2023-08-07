«Зенит» буксует на старте сезона. У команды Семака есть ряд проблем, которыми могут воспользоваться конкуренты
«Зенит» проиграл дома «Динамо» в третьем туре РПЛ со счетом 2:3, пропустив решающий мяч на шестой добавленной минуте. Для сине-бело-голубых это уже вторая потеря очков в новом сезоне, и в данный момент действующий чемпион делит 6-9-е место по набранным очкам. Отрыв от лидирующих «Спартака» и «Краснодара» — уже пять баллов.
Такое порой случается. Например, «Манчестер Сити» в прошлом сезоне АПЛ тоже завалил старт, и к зиме уже многие успели короновать «Арсенал», но на дистанции все равно свое взяли опыт и класс. Так что делать прогнозы и далекоидущие выводы сейчас точно не стоит. Но вообще в новый сезон «Зенит» входит с целым рядом вопросов, на которые нет однозначного ответа. Более того, каждый из них может перерасти в серьезную проблему по ходу чемпионата.
Начнем с вратарской линии — давнего бича команды Семака. Уже трудно вспомнить, когда в воротах «Зенита» был топовый по российским меркам голкипер. Андрей Лунев в лучшей форме — уже давно персонаж из истории, а сильнее Михаила Кержакова в рамке с того момента никого так и не появилось. Это хороший старательный вратарь, но при всем уважении не выдающийся. А кто еще? Одоевский шансом не воспользовался, Васютин — резервист, приобретенный у «Сочи» Адамов в прошлом сезоне не впечатлял. Вратарский вопрос для питерского гранда долгое время был второстепенным, чемпионства клепались и без крутого кипера. Но одно дело, когда в центре обороны выжигают Ракицкий, Иванович или Ловрен, и другое, когда на их месте играют молодые Эракович и Ренан.
И это — второй опасный момент для Семака. Да, Ренан и Эракович — перспективные молодые защитники с хорошим первым пасом, плюс есть Алип с Чистяковым, а в сентябре должен восстановиться Родригао. Но весь этот набор нестабилен, что было особенно заметно в матче с «Динамо» — серб пускал передачи за спину, бразилец бездарно привозил, а Алип упустил своего игрока на 95-й минуте, что привело к обидному поражению. Очевидно, нынешний центр обороны собран на перспективу, но здесь и сейчас он не может дать чемпионские уверенности и качества. И вряд ли по ходу этого сезона что-то серьезно изменится.
Проблемной можно назвать и позицию центрального нападающего. Таковой она была и в прошлом сезоне, но тогда недостаток голов компенсировал великолепный Малком. Сейчас его нет, голы нужны, а гарантировать их в нужном количестве не может больше никто. Да, Кассьерра забил три гола в первых двух турах, а Сергеев спровоцировал второй гол в ворота «Динамо» вскоре после выхода на замену. Но нельзя забывать, что эта парочка в прошлом сезоне на двоих забила 20 голов во всех турнирах. Не выдающийся результат, учитывая превосходство «Зенита» над конкурентами. Так что и сейчас ждать стабильных выступлений от Матео и Ивана — дело рискованное.
Где «Зенит» уж точно сохранил качество, так это в полузащите. Но и тут есть вопросы. Клаудиньо и Вендел все еще роскошны, что оба и продемонстрировали в игре с «Динамо». Но не забываем, что совсем недавно оба чуть не покинули клуб со скандалом. Хватит ли им мотивации весь сезон держать уровень в РПЛ? Не захотят ли к зиме сорваться из России снова? Опять вопросы, на которые невозможно дать однозначные ответы.
Делать выводы о том, что «Зенит» вдруг перестал быть фаворитом чемпионской гонки, пока преждевременно и даже глупо. Прошло всего три тура, и провальный старт сезона — дело житейское. Но первые игры подсветили для штаба Семака ряд важных вещей, на которые стоит обратить внимание. По крайней мере конкурентам в борьбе за золото уже сейчас они должны быть очевидны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|2 : 1
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|2 : 3
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|1 : 2
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0