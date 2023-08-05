Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 13:14

«Краснодар» — «Пари НН»: тренер гостей Юран удален ошибочно? Он показал «телевизор» уже после игры

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

После окончания матча 3-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Пари НН» (1:0) арбитр Артем Любимов усмотрел в действиях главного тренера гостей Сергея Юрана, как указано в протоколе, «неспортивное поведение (демонстрация жеста ТВ монитора)».

Юран действительно вышел на поле после финального свистка, начал что-то обсуждать с арбитрами и один раз начертил в воздухе экран.

В правилах игры говорится, что в числе нарушений, наказуемых предупреждением, для тренера входит «чрезмерная демонстрация сигнала ТВ монитора» (excessively showing the TV signal'). Подчеркну, что в обоих вариантах (на русском и английском языках) используется слово «чрезмерная».

Применимо ли это к поведению Юрана? Любимов ответит положительно — потому что он за это применил дисциплинарную санкцию. И наверняка кто-то с ним согласится. Потому что это субъективное восприятие. Но, на мой взгляд, ничего чрезмерного в жесте тренера не было.

Предупреждения официальным лицам матча «Краснодар» — «Пари НН».

По аналогии можно привести примеры, когда игроки и тренеры наказываются за чрезмерную и настойчивую жестикуляцию с требованием показа желтой или красной карточки сопернику. Это относится к случаям, когда футболист или тренер машут несколько раз рукой, делают это в лицо судье, с воплями и разного рода громкими фразами и тому подобное. А простой разовый жест поднятой рукой разве приведет к применению санкции?

Так и с Юраном — что в его жесте было чрезмерным?

И второе. Пожалуй, самое главное. В правилах не говорится (и это плюс для Любимова), но подразумевается, что формулировка относится к событиям матча, событиям во время спорного эпизода, который случается в ходе игры. Как и с требованием карточки для соперника.

Юран же не требовал вмешательства ВАР — оно уже не могло произойти. Так за что его наказали?

К сожалению для Юрана, спорить и апеллировать бессмысленно. КДК РФС в соответствии с дисциплинарным регламентом не вправе отменить желтую карточку (даже вторую) и не применить автоматическую дисквалификацию. Комитет исправляет ошибки судей только при ошибочном применении прямого удаления игроку или официальному лицу клуба.

Сергей Юран
Футбол
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
14
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Составлен словарь выражений спортсменов и тренеров в фигурном катании
Дана Уайт — энергетический монстр. Не выгорел за 20 лет адской работы, называет молодежь слабаками и трусами
Росморречфлот назвал причину повреждения танкера в Керченском проливе
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим группировки войск «Центр»
ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Новодонецкого
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи
«Крылья Советов» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд
«Крылья Советов» — «Ростов»: трансляция матча 3 тура РПЛ
Булыкин: «У «Локомотива» есть задатки топ-клуба»
Мостовой считает, что счет в матче «Рубин» — «Спартак» не будет крупным
Игонин: «Динамо» будет играть на результат в матче с «Зенитом»
Гладилин: «У «Спартака» не должно быть недооценки перед матчем с «Рубином»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин: «У «Спартака» не должно быть недооценки перед матчем с «Рубином»

Игонин: «Динамо» будет играть на результат в матче с «Зенитом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости