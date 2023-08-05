«Краснодар» — «Пари НН»: тренер гостей Юран удален ошибочно? Он показал «телевизор» уже после игры
После окончания матча 3-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Пари НН» (1:0) арбитр Артем Любимов усмотрел в действиях главного тренера гостей Сергея Юрана, как указано в протоколе, «неспортивное поведение (демонстрация жеста ТВ монитора)».
Юран действительно вышел на поле после финального свистка, начал что-то обсуждать с арбитрами и один раз начертил в воздухе экран.
В правилах игры говорится, что в числе нарушений, наказуемых предупреждением, для тренера входит «чрезмерная демонстрация сигнала ТВ монитора» (excessively showing the ‘TV signal'). Подчеркну, что в обоих вариантах (на русском и английском языках) используется слово «чрезмерная».
Применимо ли это к поведению Юрана? Любимов ответит положительно — потому что он за это применил дисциплинарную санкцию. И наверняка кто-то с ним согласится. Потому что это субъективное восприятие. Но, на мой взгляд, ничего чрезмерного в жесте тренера не было.
По аналогии можно привести примеры, когда игроки и тренеры наказываются за чрезмерную и настойчивую жестикуляцию с требованием показа желтой или красной карточки сопернику. Это относится к случаям, когда футболист или тренер машут несколько раз рукой, делают это в лицо судье, с воплями и разного рода громкими фразами и тому подобное. А простой разовый жест поднятой рукой разве приведет к применению санкции?
Так и с Юраном — что в его жесте было чрезмерным?
И второе. Пожалуй, самое главное. В правилах не говорится (и это плюс для Любимова), но подразумевается, что формулировка относится к событиям матча, событиям во время спорного эпизода, который случается в ходе игры. Как и с требованием карточки для соперника.
Юран же не требовал вмешательства ВАР — оно уже не могло произойти. Так за что его наказали?
К сожалению для Юрана, спорить и апеллировать бессмысленно. КДК РФС в соответствии с дисциплинарным регламентом не вправе отменить желтую карточку (даже вторую) и не применить автоматическую дисквалификацию. Комитет исправляет ошибки судей только при ошибочном применении прямого удаления игроку или официальному лицу клуба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0