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Сегодня, 12:00

Личка — это атака! Поэтому «Динамо», получив гол Сергеева, не отбивалось и побежало забивать третий — и было вознаграждено

«Динамо» обыграло «Зенит» в гостях в РПЛ впервые за девять лет
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Радость игроков «Динамо» после победы над «Зенитом»
Радость игроков «Динамо» после победы над «Зенитом».
Фото ФК «Динамо»
Обозреватель «СЭ» — о драматичной развязке в Санкт-Петербурге.
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
06 авг, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:3
Динамо

Преимущество «Зенита» было. Но не было моментов

Рад за Марцела Личку. Только атакующая философия чеха могла заставить его «Динамо» после пропущенного на 90-й минуте гола от чемпиона пяти последних лет на его поле при 25 тысячах зрителей не лупить по аутам все оставшееся время, а пойти вперед и забить победный мяч. И одержать вот такую лихую первую победу в сезоне.

Хотя, если честно, я до последнего момента думал, что замена главного героя матча Константина Тюкавина на Вячеслава Грулева — ошибка Лички. Вячеслав не мог зацепиться ни за один мяч — только опасный штрафной заработал, с которого, правда, Даниил Фомин попал в перекладину. Но в целом после этой замены контригра у «Динамо» исчезла, и это позволило «Зениту» дожать.

Но жизнь, которая, как известно, лучший драматург, меня переубедила. В тот самый момент, когда на шестой добавленной минуте, через две после ВАР-удаления Вильмара Барриоса (он воткнулся сбоку, задрав шипы, в голеностоп Дениса Макарова, и красная — железная), Грулев в прыжке замкнул отличную комбинацию с участием Луки Гагнидзе и Диего Лаксальта. Уругваец, большую часть матча снова игравший опорником, вырезал идеальный прострел слева, и «Динамо», уже вроде бы упустившее победу после гола Ивана Сергеева, снова ее обрело. И Личка, в прошлом сезоне с «Оренбургом» получивший на Крестовском острове 0:8, победил там же с «Динамо» (после восьми лет подряд, когда «Зенит» дома бело-голубых обыгрывал).

Константин Тюкавин (&laquo;Динамо&raquo;) в&nbsp;матче 3-го тура РПЛ против &laquo;Зенита&raquo;. Это уже серьезно: «Зенит» проиграл «Динамо» и увяз в середине таблицы

И это несмотря на то, что с такой четверкой чисто атакующих игроков стартового состава, как Смолов — Захарян — Нгамале — Тюкавин, с Федором Михайловичем в роли «десятки», «Динамо» просто обязано иметь пожирающего все зверюгу в опорной зоне. Своего Барриоса. А на гостевую игру в этом амплуа вышли только что переквалифицированный крайний защитник Лаксальт и интеллигентный созидатель Фомин. Когда же глубоко на свою половину приходит за пасом Арсен Захарян — получается передача Фабиана Бальбуэны «в больницу» и «привоз» на автогол того же Бальбуэны, главная вина в котором — считаю, не Арсена, а парагвайского капитана.

Да, скорее это был ничейный матч. Но, когда я слышу высказывания насчет большого преимущества «Зенита», то хочу спросить — в чем оно заключалось, кроме визуального впечатления, владения мячом и количества угловых? Какие голевые моменты, кроме гола Сергеева, были у хозяев во втором тайме, который приводится как пример их инициативы? А у «Динамо» как минимум была перекладина.

По шкале «СЭ» 90-х Ренан наиграл на 2,0

Бело-голубые повторили штормовое начало весеннего кубкового матча тех же команд на том же стадионе. Тогда забили на первой минуте, теперь — на второй. И это был большой привет Роберту Ренану, который со всем его потенциалом даже на уровне РПЛ совершает ляп за ляпом. Куда он хочет? В «Реал»? Тут уж скорее — в «Виртуал».

Ренана заменили после первого тайма на Нуралы Алипа. В старом «СЭ», когда для игроков было мало что важнее наших оценок в газете, за такие 45 минут ему бы поставили 2,0. Притом что «дуйока», как выразился бы Александр Бубнов, — это по-нашему 4,0, да и 4,5 тоже. Но Ренан сыграл чудовищно. Третий мяч Грулев забьет из-под его партнера по центру обороны «Зенита» в этом матче — Страхиню Эраковича, также сыгравшего не особо уверенно. Может, и не стоило бросать 22-летнего серба из огня да в полымя.

Матео Кассьерра в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Ренана надо посадить на лавку, Кассьерра не добегает. А «Спартак» пока не играл с большими командами». Орлов — о поражении «Зенита»

Что Личка точно сделал вовремя — это выпустил Гагнидзе и Сабу Сазонова (последнего — впервые в сезоне) вместо Федора Смолова и Муми Нгамале с переходом на игру в три центральных защитника, которой к тому времени уже начал пользоваться «Зенит». До этого ближе к штрафной Антона Шунина гулял ветер. Но с того момента чех забетонировал пространство на своей половине поля. Иногда надо и об обороне вспоминать, все верно, Марцел!

По поводу неслучившейся второй желтой карточки Макарову за частичный наступ на голеностоп даже телестудия сошлась на том, что это не предупреждение. Но бросается в глаза, что в эпизодах 50 на 50, которые раньше судьи решали в пользу «Зенита», уже второй тур подряд в новом сезоне все наоборот.

Это «наоборот» — и в том, что чуть ли лучшим игроком у хозяев в матче стал человек, который уже был отрезанным ломтем для команды и даже успел с нею попрощаться. Вендел, так и не проданный во «Фламенго», заявленный накануне тура и тем не менее наладивший переход «Зенита» от обороны к атаке после выхода на замену.

Марцел Личка после победы над «Зенитом»
Марцел Личка.
Фото ФК «Динамо»

«Динамо» учится играть без памперсов

Антон Шунин в смешанной зоне «Газпром-Арены» порадовал словами:

— Личка сказал: «Если вы боитесь, то можете купить памперсы, но играть будем так, как я вижу футбол».

Прекрасно! В лингвистическом плане Марцел — наследник своего соотечественника Властимила Петржелы и черногорца Миодрага Божовича, только без фирменных сексуальных параллелей последнего. РПЛ нуждается в колоритных, острых на словцо тренерах из Восточной Европы, это одна из ее фишек. В прошлом сезоне Личку оценили те, кто следил за «Оренбургом» и слушал то, что он говорит, а теперь он стремительно становится явлением массовой российской футбольной культуры. И это хорошо.

Хорошо и то, что слова не остаются словами, и «Динамо» потихонечку учится играть без памперсов. К тому же перевариваются огромные, как говорят, физические нагрузки, и бело-голубые уже не «садятся» к концу матча. Фактически динамовцы — единственная команда из российских топ-клубов, которая поменяла тренера в летнее межсезонье и дала тем самым гандикап соперникам. Сергей Семак работает с «Зенитом» уже пять лет, Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль начали соответственно с ЦСКА и «Спартаком» второй полный сезон, Владимир Ивич с «Краснодаром» и Михаил Галактионов с «Локомотивом» трудятся с нового года. Все эти клубы уже поняли требования своих тренеров, «Динамо» же этот процесс проходит лишь сейчас. Тем интереснее видеть успехи.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; радуются победе над &laquo;Зенитом&raquo;. «Динамо» в Питере: дубль неудержимого Тюкавина, трансформация от Лички

А вот с «Зенитом» определенно происходит неладное. Понятно, что ушел главный игрок прошлого сезона Малком, важная фигура в полузащите — Далер Кузяев, блудный бразильский сын Вендел вернулся только сейчас, а ключевой центральный защитник Родригао выбыл из строя до середины осени. Но раньше ресурсов петербуржцам хватало, чтобы безболезненно все это пережить: не будет пары Артем Дзюба — Сердар Азмун, так будут бразильцы.

Первые туры создавали впечатление, что теперь развязались руки у Матео Кассьерры, и он готов взять на себя роль главной ударной силы. С «Динамо» он промолчал. Степень серьезности его заявки на нынешний сезон узнаем через тур. Снова в столице.

Но дело не в персоналиях, а в том, что у «Зенита» пропало ощущение коллективных действий. Замены во втором тайме производили впечатление хаоса, незнания, что еще предпринять. Да, Сергеев, как обычно, стал палочкой-выручалочкой, но чего-то наигранного, четкого во взаимодействиях зенитовцев не чувствовалось.

Футболист Константин Тюкавин после победы над «Зенитом»
Константин Тюкавин.
Фото ФК «Динамо»

«Тюка, двух хватит. Если забьешь три, тебя Аршавин купит в «Зенит»!»

Еще одна роскошная цитата Лички:

— Когда мы вчера с ним [Тюкавиным] разговаривали, я ему сказал: «Тюка, забей завтра». Он ответил: «Давай забью три». И тогда я сказал: «Два будет достаточно, а то, если забьешь три, тебя Аршавин купит в «Зенит», ха-ха!

Известно, что «Зенит» вожделеет Тюкавина, но очень важно, чтобы «Динамо» и структуры ВТБ, его курирующие, не отпустили — недаром на внутреннем рынке у него не прописана сумма отступных. Очень надеюсь, что клуб и игрок договорятся, поскольку футболист — воспитанник «Динамо», растет стремительно и очень нужен ему. И никакие зенитовские деньги это ощущение нужности не заменят. Хотя, когда перед игрой показали вместе сидящих Алексея Миллера и дисквалифицированного (помните же «конфронтационную манеру»?) Сергея Семака, то тема возможного разговора после такого матча нарисовалась сама собой — трансфер Тюкавина.

Константин Тюкавин&nbsp;&mdash; автор дубля в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (2:3). «Сказал Тюкавину: «Не забивай три гола, тогда тебя купит Андрей Аршавин в «Зенит». Пресс-конференция тренеров

К ярким словам чеха остается добавить, что прием Тюкавина пяткой с лета паса Бальбуэна через полполя — абсолютный топ. Да и все остальное, что он сделал после этого, вплоть до удара «между ушей» Михаилу Кержакову. Ренан изначально проиграл позицию, получил мяч за спину, а дальше у бразильца уже не было ни шанса — настолько классно сработал динамовец. Его действиями в эпизоде со вторым голом восхитился (и абсолютно справедливо) даже не особо склонный к восторгам Андрей Тихонов.

Не забудем, что в первом тайме сломался один из важнейших футболистов «Динамо» — Арсен Захарян, что еще усложнило задачу бело-голубых. Но они справились. Причем учитывая, что замена производилась уже при 1:2, Личка теоретически мог воспользоваться ситуацией и чуть-чуть закрыться. Но чешский апологет атакующего футбола предпочел себе не изменять.

Конечно, пять очков отставания «Зенита» от «Краснодара» и «Спартака» после трех туров — это ничто. При малейшей слабине лидирующего все наверстывается теневым фаворитом с легкостью необыкновенной. Но как-то жизнь намекает на то, что чемпионат в этом сезоне будет более равный, чем обычно.

А через тур — «Спартак» — «Зенит». И старт сезона складывается так, что красно-белые должны вцепиться в этот чемпионат мертвой хваткой. Поэтому «Зенит», еще не вкатившийся в сезон после продажи Малкома и пытающийся заново найти себя, им надо обыгрывать во что бы то ни стало.

Футбол
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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
8
84
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
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 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
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 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
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 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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