Пропустит ли Барриос матч со «Спартаком»? Решение КДК может решить судьбу чемпионата
До матча с красивой вывеской «Спартак» — «Зенит» еще две недели, но страсти вокруг него уже закипели. Все же видят таблицу, в которой красно-белые впереди на пять очков, так что очная встреча будет максимально горячей. Команда Гильермо Абаскаля может уйти уже в серьезный отрыв. Или позволить конкуренту приблизиться.
И довольно многое здесь зависит от того, сыграет 20 августа Барриос или нет. Колумбийца удалили в воскресенье в концовке матча «Зенит» — «Динамо» — он попал шипами в ногу Макарову. Приведем точное определение: «Серьезное нарушение правил, удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч». В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС такое наказывается дисквалификацией футболиста на срок до трех матчей.
Ключевое тут — предлог «до». Это ведь может быть и одна встреча — тогда лучший опорник РПЛ выходит против «Спартака», выжигает центр. А может пропустить и два, и три матча — и к главному противостоянию первого круга Сергей Семак подойдет с большими проблемами. Ему и так-то непросто после продажи Малкома и ухода Кузяева, только-только набирает форму Вендел, а тут еще напасть с главным разрушителем.
Понятно, что решение КДК станет хитом.
В Питере уверены, что Барриоса надо понять и простить. «Будем подавать в комиссию на этот эпизод. Наступ на Клаудиньо в игре с «Ростовом», игра головой, удар Байрамяна — признали, что судья принял правильное решение. Будем надеяться, что решение [арбитра] тоже ошибочно, нам удастся сохранить Барриоса, потому что это ключевой игрок в центре поля. Если признают, что это правильное решение, то будем искать замены, перестраивать линию полузащиты», — сказал после матча тренер «Зенита» Анатолий Тимощук, заменявший дисквалифицированного Семака.
В Москве настроения иные. В «Динамо» сообщили «СЭ», что Макаров получил повреждение в эпизоде, сроки восстановления станут понятны во вторник. В «Спартаке» же, конечно, рассчитывают, что Барриоса забанят как минимум на пару матчей. Указывают, что именно две встречи дисквалификации за схожее нарушение получил недавно Сперцян, и вспоминают, что колумбиец не с чистой кредитной историей — в прошлом ноябре он был удален с поля в кубковой игре питерцев и красно-белых как зачинщик массовой драки. ЭСК тогда выбрала изящную формулировку: «Совершил несколько коротких ударов в область лица игрока соперника №10 Квинси Промеса, используя при этом царапающие движения».
Тогда всем фигурантам потасовки дали по шесть матчей «отсидки». Теперь у Вильмара будет гораздо меньше, но захватит ли дисквалификация встречу со «Спартаком»? Ждем итогов КДК с большим нетерпением. Глава комитета Артур Григорьянц уже сказал «СЭ», что Барриос приглашен на заседание.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0