Пропустит ли Барриос матч со «Спартаком»? Решение КДК может решить судьбу чемпионата

Константин Алексеев — о дисквалификации ключевого игрока «Зенита».

До матча с красивой вывеской «Спартак» — «Зенит» еще две недели, но страсти вокруг него уже закипели. Все же видят таблицу, в которой красно-белые впереди на пять очков, так что очная встреча будет максимально горячей. Команда Гильермо Абаскаля может уйти уже в серьезный отрыв. Или позволить конкуренту приблизиться.

И довольно многое здесь зависит от того, сыграет 20 августа Барриос или нет. Колумбийца удалили в воскресенье в концовке матча «Зенит» — «Динамо» — он попал шипами в ногу Макарову. Приведем точное определение: «Серьезное нарушение правил, удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч». В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС такое наказывается дисквалификацией футболиста на срок до трех матчей.

Ключевое тут — предлог «до». Это ведь может быть и одна встреча — тогда лучший опорник РПЛ выходит против «Спартака», выжигает центр. А может пропустить и два, и три матча — и к главному противостоянию первого круга Сергей Семак подойдет с большими проблемами. Ему и так-то непросто после продажи Малкома и ухода Кузяева, только-только набирает форму Вендел, а тут еще напасть с главным разрушителем.

Понятно, что решение КДК станет хитом.

В Питере уверены, что Барриоса надо понять и простить. «Будем подавать в комиссию на этот эпизод. Наступ на Клаудиньо в игре с «Ростовом», игра головой, удар Байрамяна — признали, что судья принял правильное решение. Будем надеяться, что решение [арбитра] тоже ошибочно, нам удастся сохранить Барриоса, потому что это ключевой игрок в центре поля. Если признают, что это правильное решение, то будем искать замены, перестраивать линию полузащиты», — сказал после матча тренер «Зенита» Анатолий Тимощук, заменявший дисквалифицированного Семака.

В Москве настроения иные. В «Динамо» сообщили «СЭ», что Макаров получил повреждение в эпизоде, сроки восстановления станут понятны во вторник. В «Спартаке» же, конечно, рассчитывают, что Барриоса забанят как минимум на пару матчей. Указывают, что именно две встречи дисквалификации за схожее нарушение получил недавно Сперцян, и вспоминают, что колумбиец не с чистой кредитной историей — в прошлом ноябре он был удален с поля в кубковой игре питерцев и красно-белых как зачинщик массовой драки. ЭСК тогда выбрала изящную формулировку: «Совершил несколько коротких ударов в область лица игрока соперника №10 Квинси Промеса, используя при этом царапающие движения».

Тогда всем фигурантам потасовки дали по шесть матчей «отсидки». Теперь у Вильмара будет гораздо меньше, но захватит ли дисквалификация встречу со «Спартаком»? Ждем итогов КДК с большим нетерпением. Глава комитета Артур Григорьянц уже сказал «СЭ», что Барриос приглашен на заседание.