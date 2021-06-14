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Яя Туре войдет в тренерский штаб «Ахмата»

14:28
Яя Туре. Фото Instagram
Яя Туре. Фото Instagram
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Бывший футболист «Манчестер Сити» Яя Туре войдет в тренерский штаб «Ахмата», сообщает пресс-служба грозненского клуба в Twitter 14 июня. Контракт с 38-летним специалистом из Кот-д'Ивуара рассчитан до конца сезона-2021/22.

«Обязанности своего помощника определит главный тренер Андрей Талалаев», — говорится в заявлении «Ахмата».

Яя Туре ранее выступал за «Монако», «Барселону», «Олимпиакос» и другие клубы. В составе сборной Кот-д'Ивуара на его счету более 100 матчей. Туре становился победителем Лиги чемпионов (2008/09) и обладателем Суперкубка УЕФА-2009 вместе с каталонцами.

С февраля по май 2021-го Яя Туре работал помощником главного тренера донецкого «Олимпика», выступающего в УПЛ.

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